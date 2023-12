Mẹ đơn thân khuyết tật "mong có hộp sữa cho con, viên thuốc cho mẹ già"

Người phụ nữ kể trên là chị Phạm Thị Hưng (SN 1987, trú tại thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh). Một ngày tháng 12, ngoài trời se lạnh, chúng tôi tìm về thôn Lại Hạ thăm gia đình chị Hưng, ngay sau khi lá thư vô cùng cảm động gửi các mạnh thường quân của chị được chuyển tới báo Dân trí.

Ngồi trên xe lăn, chị Hưng đón chúng tôi ngay đầu con ngõ dẫn vào căn nhà nhỏ của mẹ con. 2 chân teo tóp, buông thõng, chị Hưng dồn sức vào 2 tay đẩy bánh xe. Người phụ nữ tật nguyền 36 tuổi ngước lên gương mặt lấm tấm mồ hôi, với ánh mắt không giấu được sự lo lắng:

"Mẹ em 75 tuổi rồi, sức ngày một yếu, lưng ngày một còng rạp xuống. Thằng bé Huy (em Phạm Minh Huy, 5 tuổi con trai chị Hưng-PV) lại chuẩn bị vào lớp 1, em lo lắm, không biết mình có đủ sức lo cho gia đình không nữa!...", nói rồi, chị Hưng quay mặt lén đưa tay lau nước mắt.

Ngại ngùng mời khách ngồi trên manh chiếu sờn rách trải giữa nhà, chị Hưng bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về gia đình mình:

Mải chăm lo cho các anh chị em trong nhà nên tuổi thanh xuân của bà Phạm Thị Hướng, SN 1948 (mẹ chị Hưng) thoáng cái đã trôi đi trong sự cô đơn. Đến năm 39 tuổi, bỏ mặc những lời dị nghị của mọi người, bà Hướng quyết tâm "kiếm" cho mình một đứa con…

Lúc chào đời, chị Hưng cũng xinh xắn, khỏe mạnh như bao đứa trẻ bình thường khác. Bất ngờ sau một cơn sốt cao lúc lên 5 tuổi, đôi chân chị Hưng dần teo tóp, co quắp…, và rồi liệt hoàn toàn. Để di chuyển, chị Hưng phải chống 2 tay xuống đất, rồi lết từng tý một.

Ngoảnh đi ngoảnh lại cô bé Hưng liệt 2 chân cũng đến tuổi trưởng thành. Cuộc sống của 2 mẹ con chị Hưng là những chuỗi ngày tủi cực trong cái nghèo, cái đói bủa vây. Nghĩ đến mẹ ngày một già yếu, bản thân tật nguyền đến tự chăm sóc bản thân còn khó, chị Hưng đánh liều "xin" một đứa con, để còn có chỗ trông cậy về sau.

Ôm con trong lòng, chị Hưng nói: "Em suy đi nghĩ lại, mặc cho mọi người nói mẹ con em thế nào, em nhất định phải có một đứa con. Năm 31 tuổi, em sinh thằng bé này, giờ nó là tất cả của em…", chị Hưng xúc động ghì chặt lấy con, 2 mắt rưng rưng nước.

Người mẹ đơn thân tật nguyền cho biết, gia đình thêm thành viên khiến chị Hưng phải gồng mình lên. Không lâu sau khi sinh con, dù sức chưa khỏe hẳn sau khi cấp cứu tiền sản giật, chị Hưng tìm đến Trung tâm khuyết tật ở Chí Linh, Hải Dương cách nhà hơn 50km xin học nghề thêu, với hy vọng có một nghề để kiếm việc làm nuôi con, phụng dưỡng mẹ già.

Học nghề xong, chị Hưng may mắn được một cơ sở dành cho người khuyết tật cách nhà gần 30km nhận vào làm. Ngày nắng cũng như mưa, đều đặn 6h30, trên chiếc xe ba bánh cũ xin được chị Hưng đưa bé Huy đến lớp. 16h, chị lại tất tả về đón con.

"Em làm công tính theo sản phẩm, nghỉ ngày nào coi như ngày đó không có cái ăn, chỉ hôm nào con ốm hoặc bà ngoại đau thì em mới ở nhà…", chị Hưng cho biết.

Gắng gượng để đi làm, trong khi cơ thể thường xuyên đau nhức, nhất là 2 cánh tay lúc nào cũng như đeo tạ, nhưng chị Hưng cũng không dám nghỉ.

Gồng mình đến kiệt sức như vậy, nhưng bao năm qua cuộc sống của gia đình 3 nhân khẩu của chị Hưng luôn trong cảnh thiếu thốn đủ đường. Thậm chí ngay việc mua cho con hộp sữa, hay mua thuốc cho mẹ già cũng là chuyện quá sức của người "trụ cột" gia đình này.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Phạm Thị Nhặn, trưởng xóm 2, thôn Lai Hạ, xã Lai Hạ ( Lương Tài, Bắc Ninh) không khỏi xót xa:

"Hoàn cảnh của gia đình chị Hưng tội lắm, là hộ nghèo nhiều năm ở địa phương, không biết bao giờ mới thoát nghèo. Bà Phạm Thị Hướng cũng là mẹ đơn thân, sinh được một mình chị Hưng, hiện bà đau ốm liên miên, mắt mờ, lưng còng rạp gần như không đi lại được. Con trai chị Hưng còn nhỏ dại.

Ở địa phương chúng tôi đều biết và rất thương chị nhưng cũng chỉ giúp đỡ được một phần rất nhỏ thôi. Vì thế, bà con chúng tôi cũng rất mong chờ được quý báo và các nhà hảo tâm hỗ trợ cho gia đình".

