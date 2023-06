Lời khẩn cầu của 2 đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bố nguy kịch vì tai nạn

Đó là trải lòng của cậu bé Dương Gia Quý (11 tuổi), trú thôn Kim Lịch, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.

Tai họa giáng xuống gia đình nghèo

Ngồi bên hiên căn nhà ọp ẹp, trơ nền đất, Quý ôm lấy em trai là Dương Gia Phú (9 tuổi) động viên, khi đứa em liên tục hỏi bao giờ bố về.

Tên gọi Phú, Quý, thế nhưng tuổi thơ của 2 đứa trẻ lại hoàn toàn ngược lại, phải chịu nhiều thiệt thòi vì những biến cố. Gia đình hai em thuộc diện hộ nghèo của xã Kim Hóa, vì một số lý do nên mẹ của Phú và Quý đã bỏ đi, suốt 7 năm qua không có liên lạc.

Phú và Quý sống với bố là anh Dương Văn Bằng (SN 1983) trong căn nhà nhỏ. Dù vất vả, khó nhọc, cảnh "gà trống nuôi con" nhưng gần chục năm nay, anh Bằng vẫn luôn chịu thương, chịu khó, chăm lo cho con.

Để con có cái ăn cái mặc, được đến trường, hằng ngày anh Bằng lặn lội vào rừng sâu lấy dây mây, lá làm nón, mật ong để bán. Họ hàng, anh em cũng đều vất vả nên 3 bố con cứ bấu víu vào nhau với muôn vàn khó khăn, vất vả.

Thiếu vắng tình thương của mẹ, nhà lại nghèo, tuổi thơ của Phú và Quý hết sức thiệt thòi, thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm. Mới đây, 2 đứa trẻ tội nghiệp còn gánh một cú sốc lớn khi bố bị ngã từ trên cây xuống, nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sau cú ngã từ trên cao, anh Bằng tổn thương nghiêm trọng, gãy xương vai, dập màng phổi, rách lá lách, chấn thương đốt sống lưng, xương sườn. Hiện anh Bằng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới và còn phải điều trị lâu dài.

"Bố cháu đi lấy mật ong, ngã trên cây cao xuống, người ta đưa vào bệnh viện cấp cứu, cháu cũng chưa vào thăm được, không biết bố như thế nào rồi. Nghe mọi người nói bố bị thương nặng lắm, còn phải mổ, chúng cháu lo lắm, chỉ sợ bố…", Quý nghẹn ngào.

Lời cầu khẩn của 2 đứa trẻ

Tuổi còn quá nhỏ, việc chăm sóc bố ở bệnh viện, Phú và Quý phải nhờ vào bà nội, còn 2 đứa trẻ ở nhà bảo ban nhau, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Ngày nào cũng vậy, Phú và Quý cứ ngồi ở cửa, mong ngóng, chỉ hy vọng bố sớm bình phục.

Đôi ba ngày, Phú và Quý lại chạy qua nhà hàng xóm, nhờ điện thoại vào bệnh viện gặp bà nội, hỏi thăm sức khỏe của bố, mỗi lần bà báo tin sức khỏe bố tiến triển tốt hơn, 2 đứa trẻ lại vui mừng.

"Thỉnh thoảng có xe đi qua, em cháu cứ chạy ra xem có phải bố về không, chúng cháu mong bố lắm. Bà nói sức khỏe bố tốt hơn rồi, nhưng bị thương nặng nên phải mổ, tốn tiền lắm. Mẹ bỏ đi rồi, chúng cháu còn có mỗi bố thôi, xin giúp chúng cháu với", Quý ôm lấy em trai với ánh mắt cầu khẩn.

Là trụ cột trong gia đình nhưng giờ đây anh Bằng bất ngờ gặp tai nạn, đang nằm chờ mổ và phải điều trị lâu dài, chưa thể hứa hẹn ngày về nhà cùng các con. Mọi gánh nặng giờ đây đều đổ dồn lên vai bà nội tuổi cao, sức yếu.

Chăm con trai ở bệnh viện, bà Trương Thị Bích, mẹ anh Bằng nghẹn ngào kể, những ngày qua, bà như người mất hồn, vừa phải chạy vạy khắp nơi lo cho đứa con trai bị tai nạn, vừa lo các cháu nội ở nhà, không ai chăm sóc.

Gia đình trước giờ khó khăn, nay con trai bà Bích đột ngột nhập viện, trong nhà cũng chẳng có cái gì giá trị mà bán, tiền thuốc thang, phẫu thuật thì nhiều chưa biết lấy đâu ra để chi trả. Trong khi anh em, họ hàng đều vất vả, không giúp đỡ được gì nhiều.

"Bằng nó bị thương nặng, ít ngày nữa lại phải mổ, bác sĩ nói còn điều trị dài ngày, tôi cũng chưa biết kiếm đâu ra chi phí. Vừa lo cho con, vừa thương 2 đứa cháu. Mỗi lần chúng nó điện vào hỏi thăm, tôi phải nói bố không sao để chúng yên tâm. Mẹ bỏ đi, bố có mệnh hệ gì nữa thì thiệt thòi cho các cháu lắm", bà Bích tâm sự.

Nói về hoàn cảnh của bố con anh Bằng, ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Kim Hóa cho hay, vợ chồng anh hiện chưa ly hôn, tuy nhiên người vợ đã bỏ đi nhiều năm. Gia cảnh khó khăn, nhưng về pháp lý hai người vẫn là vợ chồng nên không đủ tiêu chí xếp vào hộ nghèo.

Phải đến khi anh Bằng không may gặp tai nạn, gia đình có đơn đề nghị thì chính quyền xã Kim Hóa mới tạo điều kiện, đưa vào diện hộ nghèo.

Còn với Phú và Quý, niềm hy vọng bây giờ chính là sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Hai đứa trẻ vẫn luôn mong bố được cứu để các em có nơi nương tựa, được học tập...

