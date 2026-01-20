Nữ sinh sẵn sàng hiến gan, khẩn cầu cơ hội sống cho anh trai

Em gái hiến gan cứu anh trai

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo tại Bệnh viện Đà Nẵng, anh Phan Anh Văn (31 tuổi, trú thôn La Bông, xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư gan đa ổ. Ngồi bên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Minh (57 tuổi, mẹ anh Văn) lặng lẽ nắm chặt tay con trai, ánh mắt đỏ hoe chất chứa nỗi đau đớn, bất lực và sợ hãi đến cùng cực.

Trước khi bệnh tật ập đến, anh Văn là trụ cột gia đình với nghề lái xe dịch vụ, thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng. Cuối tháng 11/2025, sau nhiều biểu hiện mệt mỏi bất thường, anh nhập viện và nhận tin bị ung thư gan đa ổ, bệnh tiến triển nhanh, đe dọa tính mạng.

Anh Phan Anh Văn được chẩn đoán ung thư gan đa ổ (Ảnh: Hoài Sơn).

Từ ngày 29/11/2025, anh Văn liên tục điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Sau đợt can thiệp nút mạch hóa chất (TACE), bệnh tạm ổn định. Tuy nhiên, kết quả chụp PET-CT cho thấy cơ hội sống duy nhất lúc này là ghép gan càng sớm càng tốt.

Trong khi việc chờ gan từ người hiến chết não là điều không thể vì bệnh diễn tiến quá nhanh, một cú sốc khác tiếp tục giáng xuống gia đình khi 3 người thân của anh Văn đều dương tính với viêm gan B, không đủ điều kiện hiến gan.

Giữa lúc tuyệt vọng, em gái út Phan Thị Thủy Tiên (21 tuổi), sinh viên năm 2 Trường Cao đẳng Y tế Huế (nay sáp nhập vào Trường Đại học Y dược - Đại học Huế), là người duy nhất không nhiễm viêm gan B, đủ điều kiện để hiến gan.

Không một chút do dự, Tiên chấp nhận hiến một phần lá gan của mình để cứu anh trai. Nữ sinh đã tạm gác lại thi cử, chấp nhận lùi việc học để chuẩn bị cho ca phẫu thuật níu giữ sự sống của anh.

Em Phan Thị Thủy Tiên sẵn sàng hiến gan để cứu sống anh trai (Ảnh: Hoài Sơn).

“Anh là người chịu rất nhiều cực khổ để nuôi em ăn học, giờ đến lượt em phải cứu anh. Sau khi phẫu thuật xong, em sẽ xin nhà trường thi lại sau, miễn là anh còn sống…”, Tiên chia sẻ.

Nhìn em gái gầy gò, còn cả tuổi thanh xuân phía trước, sẵn sàng hy sinh một phần thân thể để cứu mình, anh Văn quay mặt đi, giấu những giọt nước mắt. Giọng yếu ớt, anh nói trong xúc động: “Em còn trẻ lắm, đáng lẽ phải lo học hành, lo tương lai. Vậy mà vì anh, em phải nằm lên bàn mổ”.

Gia đình kiệt quệ vì chi phí ca mổ hơn 600 triệu đồng

Có được người hiến gan, gia đình anh Văn lại đối diện với rào cản chi phí ghép gan hơn 600 triệu đồng.

Cha anh, ông Phan Văn Công (57 tuổi), từng mổ heo thuê, nay phải nghỉ việc vì bệnh gout, chỉ quanh quẩn ở nhà làm việc vặt. Mẹ anh Văn mưu sinh bằng nghề buôn ve chai, đạp xe cũ đi mua đồng nát, bán bông, bán rau ở chợ, thu nhập chỉ 4 triệu đồng/tháng.

Bà Nguyễn Thị Minh mắt đỏ hoe, bất lực với số tiền lớn của ca phẫu thuật cho con trai (Ảnh: Hoài Sơn).

Hai người chị đã lập gia đình, cuộc sống cũng nhiều khó khăn. Em gái út Thủy Tiên đang đi học, thỉnh thoảng làm thêm nhưng thù lao không đáng là bao. Ngoài ra, gia đình còn bà đã hơn 90 tuổi, điếc bẩm sinh, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cháu.

"Từ khi con trai tôi nhập viện, nguồn thu nhập chính của gia đình đã không còn. Trong khi đó, các khoản chi phí điều trị, thuốc men vẫn phải lo đủ, dù 2 con gái, người thân có hỗ trợ nhưng vẫn không đủ, gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ, bế tắc", bà Minh chia sẻ.

Ông Công cho hay, để có tiền chạy chữa cho con trai, gia đình đã dốc hết số tiền tiết kiệm ít ỏi 22 triệu đồng cho đợt TACE đầu tiên. Chuẩn bị cho ca ghép gan, ông đã gõ cửa khắp nơi, vay mượn được 300 triệu đồng từ người thân, họ hàng, con cái, thậm chí cả tiền dưỡng già của ông bà ngoại.

Nhưng 300 triệu đồng ấy vẫn chỉ là một nửa chặng đường. Phần chi phí còn lại là con số vượt quá khả năng của gia đình lao động nghèo này.

“Con tôi còn trẻ, chưa lập gia đình, là chỗ dựa của cả nhà. Chỉ cần còn hy vọng, dù nhỏ đến đâu, vợ chồng tôi cũng không thể buông tay…”, ông Công nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ.

Gia đình anh Văn đã có hơn 1 tháng ăn, ngủ tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Nhắc đến cha mẹ, anh Văn khẽ siết lại bàn tay mẹ, quay mặt đi để giấu những giọt nước mắt lặng lẽ rơi. “Nhìn cha mẹ chạy vạy khắp nơi vay tiền, em đau hơn cả bệnh. Em chỉ mong mình còn sống, còn sức để đi làm lại, để nuôi cha mẹ, nuôi em gái. Chỉ mong được sống thêm!”, anh Văn nói giọng như nghẹn lại.

Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết, đây là ca bệnh tiến triển rất nhanh, khối u rất lớn, không thể phẫu thuật cắt u thông thường. Giai đoạn đầu, các bác sĩ đã nút mạch để kìm hãm khối u. Nhưng, nếu chỉ tiếp tục phương pháp này, bệnh nhân chỉ có thể duy trì vài tháng đến 1 năm.

“Bệnh nhân mới 31 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Cách duy nhất để kéo dài sự sống là cắt toàn bộ gan cũ và ghép gan mới. May mắn là em gái ruột đủ điều kiện hiến gan, đó thực sự là điều rất quý giá”, bác sĩ Lê Tuấn Anh chia sẻ.

Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận với phóng viên Dân trí, chi phí phẫu thuật ghép gan của bệnh nhân Phan Anh Văn là hơn 600 triệu đồng, đây là gánh nặng quá lớn đối với gia đình bệnh nhân.

Ông Lê Đình Ca, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tiến xác nhận, ông Phan Văn Công có con trai là anh Phan Anh Văn bị u gan đang điều trị tại bệnh viện, gia đình gặp khó khăn, rất cần sự chung tay của cộng đồng, các nhà hảo tâm.