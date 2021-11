Khốn cùng cảnh vợ ung thư phổi tuyệt vọng chăm chồng ung thư gan

Từ Khoa Nội lồng ngực, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, bệnh nhân Trần Thị Hiền (SN 1981, trú xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An) tất tả sang Khoa Nội tiêu hóa, nơi chồng chị - anh Hồ Thế Lộc (SN 1977) đang nằm điều trị. Có lẽ, không bác sĩ, y tá nào trong hai khoa điều trị này không biết đến hoàn cảnh bi đát của gia đình chị Hiền.

"Vợ ung thư, chồng ung thư, nhà có gì bán được thì đã bán, hiện không còn một đồng để chữa bệnh. Giờ chỉ mong sống qua được ngày nào thì tốt ngày đó", chị Hiền bật khóc khi có người hỏi thăm.

Cách đây hơn một năm, chị Hiền được phát hiện mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Lúc này, đứa con trai thứ 2 Hồ Thế Tài đang học năm cuối cấp, đứa út học tiểu học, cô con gái lớn thì lấy chồng xa, anh Lộc đành gửi con cho ông bà để đưa vợ đi viện. Ở cái xã nghèo này, hai vợ chồng làm nông, nuôi 3 đứa con thì lấy đâu ra dư giả, thành thử, anh Lộc phải lần lượt bán hết tài sản có giá trị trong nhà, rồi vay mượn thêm bởi "còn nước còn tát".

Một năm trời ròng rã, hai vợ chồng lại dắt díu nhau từ Quỳ Hợp xuống Vinh, rồi từ Vinh về Quỳ Hợp để chị Hiền vào hóa chất, điều trị cầu mong kéo dài sự sống. Tranh thủ những lúc vợ nghỉ giữa hai đợt điều trị, anh Lộc quần quật ngoài ruộng rồi đi làm thêm. Thỉnh thoảng cơn đau ở bụng quặn lên xây xẩm mặt mày nhưng nghĩ mình lao lực quá, sức khỏe suy kiệt nên anh Lộc lại tặc lưỡi nén đau để làm tiếp.

Hồi cuối tháng 10, cơn đau mỗi ngày một dày hơn, dồn dập hơn, thậm chí có những lúc phải gập cả người lại, anh Lộc mới chịu đi bệnh viện kiểm tra.

"Bác sĩ nói tôi bị ung thư gan, đã chuyển sang giai đoạn 4 rồi. Tôi nghe mà ngỡ như sét đánh ngang tai, xây xẩm cả mặt mày. Vợ đang bị ung thư, nay sống nhưng chưa biết có thể ra đi lúc nào, mà ông trời còn ác với gia đình tôi như thế này?". Hai hàng nước mắt chảy ra, anh vội quay mặt vào tường, sợ vợ thấy lại nghĩ ngợi.

Ngồi cạnh giường bệnh của chồng, cũng trong trang phục của người bệnh, chị Hiền nước mắt ngắn dài khi nói về những ngày sắp tới. Hơn một năm chạy chữa cho chị, tài sản trong nhà cũng không còn gì có thể bán, trong khi đó, số nợ vay cứ nhiều lên.

Đã có lần anh bảo vợ, hay là thôi, cứ lo chữa cho chị trước, thu xếp được tiền nong thì chạy chữa cho anh sau. Nhưng tế bào ung thư quái ác ấy đâu có chịu nghe lời anh để dừng tàn phá thân thể vốn đã rệu rã này để đợi có tiền. Mà bao giờ có tiền, anh cũng không thể biết. Cả nhà chỉ còn mảnh đất cắm dùi, bán đi, con cái biết ở vào đâu, con bé Thương mới 11 tuổi, thằng Tài cũng vừa rời sách vở, còn ngơ ngác với đời?.

"Có những ngày hai vợ chồng trong túi không còn nổi 50 nghìn đồng. Anh em, chòm xóm có thương cũng làm sao mà cho mình mãi được. Thôi thì gắng lên, sống được ngày nào hay ngày đó. Hôm nọ thằng con trai bảo để xin hoãn đi nghĩa vụ quân sự đợt này để ở nhà đi làm kiếm tiền cho bố mẹ chữa bệnh. Khổ thân con tôi, mới 18 tuổi đầu đã phải gánh vác gia đình", nước mắt chị Hiền lã chã, ướt đẫm hai gò má xám xịt vì ảnh hưởng hóa chất.

Dù đã có bảo hiểm anh chị vẫn phải thanh toán 50% chi phí điều trị, rồi tiền ăn uống, bồi dưỡng nữa, tháng tằn tiện lắm cũng mất gần 20 triệu đồng. Số tiền này ngoài khả năng chi trả của hai vợ chồng. Đã mấy lần anh chị xin bỏ điều trị vì không còn tiền nhưng bác sĩ động viên, bởi giờ về nhà coi như cầm chắc cái chết.

Bác sĩ Dương Đình Phùng - Trưởng khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: "Trường hợp vợ chồng bệnh nhân Hồ Thế Lộc, Trần Thị Hiền hết sức đặc biệt bởi cả hai đều mắc bệnh ung thư giai đoạn 4, tự chăm sóc nhau. Nhà một người bệnh đã khổ, hai người mắc trọng bệnh lại càng bi đát.

Phía bệnh viện cũng thường xuyên kêu gọi các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chi phí để anh chị có thêm hi vọng, tuy nhiên cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Rất mong cộng đồng dang tay giúp đỡ để chặng đường níu giữ sự sống anh Lộc, chị Hiền bớt gập ghềnh, gian nan hơn".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4290:

Anh Hồ Thế Lộc - chị Trần Thị Hiền

Địa chỉ: Xóm Quang Thịnh, xã Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An (hiện đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An)

Số điện thoại: 0986014295 (chị Hiền)

Tài khoản ngân hàng: 51410000990461 (Chủ TK Hồ Thế Lộc, Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn).

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân\

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269