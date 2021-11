Tai họa ập xuống đầu, chàng trai nhiều lần muốn chết cho mẹ bớt khổ đau

Thập tử nhất sinh vì tai nạn lao động

"28 tuổi, trong khi các bạn đứa lập gia đình, đứa đi làm phụ giúp gia đình thì em chỉ biết nằm một chỗ. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ đến mẹ. Nhiều khi em nghĩ mình chết đi cho bố mẹ đỡ gánh nặng...".

Đó là chia sẻ trong xót xa của anh Nguyễn Hương (SN 1993), trú xóm 8, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị liệt nửa dưới người sau vụ tai nạn lao động.

Hương rơm rớm nước mắt khi nhắc lại vụ tai nạn kinh khủng ấy, đó là khoảng tháng 12/2019, Hương cùng nhóm thợ đang thi công lắp mái tôn sân cho một gia đình ở tỉnh Bình Thuận. Lúc bắt đầu làm việc, thời tiết bình thường, tuy nhiên, khi em đang leo trên giàn sắt để lợp mái tôn thì bất ngờ có trận lốc ập đến. Chỉ trong tích tắc em bị cơn lốc cuốn bay lên không trung cùng mái tôn rồi rơi xuống đất khiến toàn thân đau nhói nhất là phần lưng.

Sau đó, Hương được chủ nhà và đồng nghiệp đưa đến bệnh viện ở TPHCM điều trị. Với kết luận bị gãy xương sống, đứt tủy, bác sĩ chẩn đoán khoảng 80% sau ca phẫu thuật bệnh nhân sẽ không ngồi được. Dù vậy, người thân vẫn quyết định vay mượn tiền bạc để tiến hành phẫu thuật cho Hương.

Điều khó khăn hơn là thời điểm gặp tai nạn, Hương không có bảo hiểm y tế. Do đó, mọi chi phí điều trị, thuốc men, phẫu thuật bệnh nhân đều phải chịu hoàn toàn khiến gánh nặng càng lớn.

Hay tin con trai gặp nạn, ông Nguyễn Văn Lan (56 tuổi) vội vàng vay mượn tiền bạc, bắt xe khách vào miền Nam để chăm con. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy con trai nằm bất động trên chiếc giường trắng toát, người cha ấy cũng ngất đi vì sốc. Do đó, việc chăm sóc Hương đành phải trông cậy người khác.

Về phần Hương sau nhiều lần phẫu thuật, điều trị tại nhiều bệnh viện với chi phí thuốc men, sinh hoạt lên đến hơn 500 triệu đồng nhưng bệnh tình vẫn không có dấu hiệu phục hồi. Hương vẫn không thể đứng lên được. Sau hơn một năm sống trong bệnh viện, gia đình quyết định đưa Hương về nhà khi tiền bạc đã cạn kiệt.

Tháng 5//2020, Hương được gia đình thuê xe để đưa về quê. "Ngày con rời gia đình đi làm thì khỏe mạnh vậy mà hôm con về phải khiêng cáng để đưa vào nhà khiến lòng tôi xót xa, đau lắm", bà Trần Thị Công (51 tuổi) xót xa cho đứa con đầu.

"Thương mẹ nhiều khi muốn chết đi"

Hương là anh cả trong gia đình có 7 anh em. Thương bố mẹ vất vả nên học hết lớp 9 thì Hương nghỉ rồi đi làm thuê. Những năm đầu, Hương theo người thân đi phụ hồ khắp nơi và từng có thời gian đi Trung Quốc làm thuê với mong muốn có tiền để sửa sang lại căn nhà lụp xụp cho bố mẹ.

Năm 2016, sau thời gian làm thuê, Hương về nhà quyết định sửa gian nhà nhỏ cho bố mẹ. Thế nhưng, niềm vui có nhà mới ở chưa được bao lâu thì Hương gặp nạn. Trải qua thời gian, 2 chân của Hương bắt đầu teo tóp lại, những vết lở loét ở mông càng khiến việc ngồi và nằm của em khó khăn hơn. Cả bàng quang và hậu môn đều thông qua ống nhân tạo và Hương mất hoàn toàn kiểm soát khi đi vệ sinh.

Mỗi ngày bà Công phải tranh thủ để vệ sinh cho con, tuy vậy, vùng hoại tử vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, thay vào đó càng nặng. Hơn nữa, do khó khăn về chế độ dinh dưỡng nên những vết thương loang lổ trên người Hương rất khó lành, dễ bị nhiễm trùng và hoại tử nguy hiểm đến tính mạng.

Bà Công cho biết, hiện hàng tháng gia đình phải lo chi phí khoảng 15 triệu đồng tiền thuốc men, bỉm, băng gạc và tiền sữa cho con. Đó là khoản tiền quá lớn đối với gia đình khi bà Công chỉ chạy chợ kiếm ăn qua ngày. Trong khi đó, ông Lan cũng thường xuyên đau ốm nên không làm được gì. Thương con, hàng ngày bà Công dậy từ sớm lo ăn uống, vệ sinh cho con rồi chạy ra chợ bán mớ hoa quả. Nửa buổi, bà lại bỏ hàng để chạy về nhà lo cho con.

Đôi mắt nhìn vô định ra khoảng sân, Hương nói: "Dường như mọi thứ khủng khiếp đổ ập đến cuộc đời em. Em muốn mình là người con trai giúp bố mẹ và gia đình nhưng lại chính vì mình mà gia đình thêm khổ cực".

Nhiều khi mặc cảm vì bản thân và thấy mẹ sống vất vả cực khổ lo cho mình, không ít lần Hương nghĩ quẩn, muốn chấm dứt cuộc đời đầy đau khổ này. "Nhiều ngày thấy mẹ vừa đi làm về, mồ hôi nhễ nhại rồi lật đật chạy vào chăm sóc, vệ sinh làm tất cả mọi thứ cho em, em thương mẹ lắm, chỉ ước giá như mình có thể làm được một điều gì đó cho mẹ, nhưng giờ thì lực bất tòng tâm rồi…", Hương ngậm ngùi.

"Ngày nào có tiền thì nó có thuốc để uống, không có thì phải chịu đau đớn, nhất là vào mùa đông vết thương nhức hơn, thấy con quằn quại tôi thương nó vô cùng. Chỉ mong sao tôi được mãi khỏe mạnh để lo cho con, chứ giờ mà đổ bệnh ai sẽ chăm cho nó đây", bà Công rơm rớm nước mắt.

Ông Hồ Xuân Xuyên - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: "Gia đình ông Lan bà Công vừa đông con, kinh tế lại khó khăn, hiện tại con trai bị tai nạn lao động dẫn đến nằm một chỗ là vô cùng vất vả. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi động viên. Mong rằng qua cầu nối từ Báo điện tử Dân trí, bạn đọc chia sẻ cùng gia đình cháu Hương trong lúc khốn khổ này".

Nhìn cơ thể Hương với những vết thương bị hoại tử và đau nhức khi trái gió, trở trời mới biết hết những khổ cực mà chàng trai này phải chịu đựng suốt nhiều năm qua...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4275:

Anh Nguyễn Hương, xóm 8, xã Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Số điện thoại: 0967.372.547

TK 030071632233, Ngân hàng Sacombank - Chủ tài khoản Nguyễn Thanh Sơn (em trai anh Hương).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269