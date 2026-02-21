Mùa xuân đáng nhớ của 2 bà cụ từng bị lũ đánh sập nhà

Trong căn nhà mới rộng chừng hơn 40m2 vẫn còn thơm mùi gạch mới, xi măng, bà Nguyễn Thị Bộ (78 tuổi, xóm Đồng Áng, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) không giấu được niềm xúc động khi lần đầu tiên được đón Tết trong ngôi nhà kiên cố.

Được bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ xây ngôi nhà mới khang trang, bà Bộ phấn khởi cẩn thận treo tờ lịch Dân trí để đón Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Tuấn Hợp).

Trận lũ hồi tháng 10/2025 đã cuốn trôi hết tài sản của bà Bộ. Ngôi nhà cấp 4 làm chỗ che mưa, che nắng của bà lúc tuổi già cũng bị lũ đánh sập, bản thân bà Bộ may mắn được hàng xóm kịp thời cứu khi lũ ập về.

Đưa tay vuốt nhẹ tờ lịch mới chuẩn bị treo lên tường đón Tết, bà Bộ kể, sau khi lũ đi qua, chính quyền địa phương, bạn đọc báo Dân trí, Quỹ Thiện tâm – Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp đã kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm để bà và hàng xóm an tâm khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, bà còn được hỗ trợ tiền để xây dựng lại căn nhà mới khang trang kịp thời đón Tết.

Bà Nguyễn Thị É, hàng xóm của bà Bộ cũng từng bị trắng tay sau trận lũ lịch sử. Tưởng chừng cuộc sống của bà không thể gắng gượng được thì bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm cùng nhiều nguồn hỗ trợ khác chung tay cùng chính quyền dựng tặng bà căn nhà mới khang trang kịp thời đón Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Tuấn Hợp).

Theo bà Bộ, số tiền bạn đọc Dân trí cùng các nguồn khác hỗ trợ xây nhà còn dư bà đem gửi tiết kiệm để phòng tuổi xế chiều vốn mang sẵn bệnh tim.

Tương tự hoàn cảnh của bà Bộ, bà Nguyễn Thị É (64 tuổi), cùng xóm Đồng Áng, cũng trắng tay sau trận lũ lịch sử. Ngôi nhà cấp 4 của bà É cũng bị lũ đánh sập. Bà É phải đi tá túc nhà người thân.

Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết, bà É bồi hồi nhớ lại, khi cơn lũ đi qua, bà trở về thì ngôi nhà của 2 bà cháu xưa kia là ngôi nhà tình nghĩa được nhà nước giúp đỡ, chỉ còn đống gạch đổ nát.

Nhờ tấm lòng Nhân ái của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã hồi sinh cuộc sống của gia đình bà E (Ảnh: Tuấn Hợp).

Bà từng nghĩ cuộc đời thế là hết, chẳng bao giờ bà có thể làm lại được khi tuổi già, bệnh tật ập đến. Thế nhưng căn nhà mới khang trang được dựng lại còn dư tiền, bà É lập sổ tiết kiệm để đề phòng khi tuổi già.

Anh Nguyễn Văn Hoàn, hàng xóm bà É cho biết, bà vốn là hộ nghèo phải đi chăn bò thuê lấy công, kiếm miếng ăn đắp đổi qua ngày. Vì thế, cuộc sống của bà không biết sẽ đi về đâu.

Anh Hoàn chia sẻ: “Không chỉ riêng tôi mà nhiều hộ dân trong xóm bị mất nhà cũng được nhà nước, bạn đọc báo Dân trí, các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà mới. Từ chỗ tưởng như mất tất cả, giờ đây mọi người lại có cuộc sống mới nên bà con mừng lắm. Có lẽ đây là cái Tết đáng nhớ nhất của người dân xóm Đồng Áng, xã Phú Bình”.

Sau khi được hỗ trợ xây dựng căn nhà khang trang, số tiền hỗ trợ còn dư, bà Bộ, bà É mang gửi tiết kiệm đề phòng khi tuổi già (Ảnh: Tuấn Hợp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Xuân Trường, Trưởng Công an xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên cho biết, đồng hành cùng chính quyền địa phương là bạn đọc báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các tổ chức doanh nghiệp đã hồi sinh cuộc sống của người dân sau trận lũ lịch sử.

Nhịp sống bình thường đã quay trở lại với với tinh thần lạc quan để đón mùa xuân mới.