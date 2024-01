Cao Gia An, cậu học sinh lớp 6, Trường THCS và THPT Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình là nhân vật được báo Dân trí nhắc đến trong bài viết "Bố suy thận, mẹ bỏ đi, cậu học trò nghèo sống lay lắt".

Hoàn cảnh hết sức éo le của Gia An đã nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài nước. Rất nhiều người đã gọi điện đến anh Cao Như Thế, người bố bệnh tật của Gia An để hỏi thăm, động viên, cũng như gửi tiền giúp đỡ.

Phóng viên Dân trí thay mặt bạn đọc trao số tiền hơn 230 triệu đồng đến gia đình anh Cao Như Thế (Ảnh: Chí Tuân).

Bên cạnh đó, thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay giúp đỡ hai bố con Gia An số tiền trên 230 triệu đồng. Theo anh Cao Như Thế, ngoài số tiền bạn đọc giúp đỡ qua báo Dân trí, gia đình còn đón nhận hơn 10 triệu đồng trực tiếp từ các mạnh thường quân khác.

"Bố con tôi may mắn được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ hơn 240 triệu đồng. Có số tiền này, tôi sẽ không còn thấp thỏm lo con trai đói ăn, thất học, bản thân có kinh phí để chạy thận, duy trì sự sống. Xin cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc đã cứu giúp, mở ra một tương lai tốt đẹp hơn cho tôi và con trai", anh Thế xúc động.

Anh Thế bị suy thận nặng, một tuần phải nhập viện 3 lần để chạy thận (Ảnh: Tiến Thành).

Cùng tham dự buổi trao quà, ông Đinh Xuân Thông, Bí thư Đảng ủy xã Trung Hóa đã thay mặt chính quyền địa phương, cảm ơn sự quan tâm của báo Dân trí cũng như bạn đọc đến gia đình anh Cao Như Thế và cháu Cao Gia An.

Ông Thông chia sẻ, số tiền lớn mà bạn đọc báo Dân trí dành tặng không chỉ làm thay đổi số phận của bố con cháu Gia An mà còn góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn.

Vừa qua, các đơn vị, đoàn thể, mạnh thường quân tại huyện Minh Hóa cũng đã chung tay, giúp đỡ gia đình cháu Gia an xây dựng một căn nhà đại đoàn kết. Tết này, hai bố con sẽ không còn phải sống trong căn nhà tạm bợ trước đây nữa.

"Những ngày giáp Tết Nguyên đán, bố con cháu Gia An đã nhận được một món quà hết sức ý nghĩa, ấm áp tình thương từ bạn đọc báo Dân trí. Với tình cảm này, tôi tin chắc rằng, anh Thế và cháu Gia An sẽ tiếp tục cố gắng, vượt mọi khó khăn, bố điều trị bệnh thật tốt, con chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng các mạnh thường quân", ông Thông nói.

Nhờ có bạn đọc Dân trí, chặng đường phía trước của Gia An và bố sẽ đỡ vất vả, chông gai (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Cao Như Thế và con trai Cao Gia An sống trong một căn nhà nhỏ tại thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa. Khi anh Thế không may phát hiện bị suy thận nặng, vợ anh đã bỏ đi, để lại hai bố con bấu víu vào nhau, lay lắt qua ngày.

Để lo tiền chạy thận và nuôi con ăn học, anh Thế làm đủ việc từ bán rau, nước giải khát đến vé số, chạy xe ôm... ai thuê gì làm nấy, cố gắng mỗi ngày, góp từng đồng.

Còn với cháu Cao Gia An là một cậu học trò chăm ngoan, học giỏi. Từ lớp 1 đến lớp 5, An đều đạt học sinh xuất sắc. Niềm mơ ước của An là bệnh tình của bố thuyên giảm, hai bố con có đủ ăn, bản thân tiếp tục đến trường.