Hoàn cảnh éo le của nữ sinh có nguy cơ bỏ học, khẩn cầu sự giúp đỡ

Nước mắt người mẹ nghèo

Đến thôn Thạnh Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), hỏi về gia đình em Nguyễn Thị Tâm (sinh năm 2001), ai bày tỏ thương cảm hoàn cảnh gia đình em rất xót xa, thương cảm. Cả bố và bác của Tâm đều mắc bệnh tâm thần.

Kinh tế cả gia đình Tâm chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, cuộc sống đắp đổi qua ngày. Người trong thôn thường gọi gia đình em là "hộ nghèo bền vững".

Tâm sự với chúng tôi, bà Trần Thị Yên (SN 1969) - mẹ của Tâm kể, bà và bố Tâm - ông Nguyễn Hữu Phước nên duyên vợ chồng nhờ mọi người mai mối.

Gia đình bên nội của Tâm chỉ có 2 người anh em thì bác cả mắc bệnh tâm thần từ nhỏ. Bà và ông Nguyễn Hữu Phước (SN 1973, bố của Tâm) nên duyên vợ chồng nhờ mai mối. Thuở ấy, đôi vợ chồng trẻ cố gắng làm lụng đủ việc để vừa lo mẹ già, con thơ và người anh "mãi không trưởng thành".

Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Năm 2009, sau khi sinh đứa con thứ được 3 tháng, ông Nguyễn Hữu Phước lên cơn điên loạn không rõ nguyên nhân. Bà Yên đã bao lần "chết hụt" dưới những trận đòn roi bất chợt của chồng, nhiều đêm đang ngủ bà phải ôm các con bỏ trốn khỏi nhà… Hơn 12 năm kể từ ngày chồng hóa điên, bà chưa một lần được ngủ một giấc trọn vẹn.

"Mỗi khi ảnh lên cơn là tôi phải ôm các con chạy, hơn 12 năm nay, mẹ con chúng tôi chưa có ngày nào yên. Có lần tôi bị đánh vào đầu, máu ướt cả mặt, may nhờ có hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu không thì đã chết từ lâu. Tôi nhiều lần "chết hụt" cũng quen rồi, chỉ tội tuổi thơ của các con không được trọn vẹn như nhiều bạn bè khác", bà Trần Thị Yên nghẹn ngào nói.

Kinh tế cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, thiếu trước hụt sau. Bà Trần Thị Yên vừa là cha vừa là mẹ và là trụ cột của gia đình với 2 người điên loạn và 2 đứa trẻ đang tuổi đến trường.

"Tôi thường phải mua nợ, rồi đến mùa thì đong lúa trả, có lúc nợ quá người ta cũng không bán cho, khổ đủ bề. Học phí cho các con cũng vậy, cứ khất nợ, khi nào xoay đủ tiền mới có đóng", bà Yên kể, nước mắt lưng tròng.

Nhiều lúc, thấy bà vất vả, các con của bà cũng muốn nghỉ học để đi làm phụ mẹ, nhưng bà Yên nhất quyết không cho. Bà nói, đời bà đã khổ lắm rồi, chỉ mong các con học hành nên người, mới mong tương lai thoát được cái cảnh nghèo.

"Nếu không có tiền đóng học phí, chắc em phải bảo lưu kết quả…"

Đó là tâm sự nghẹn ngào của cô sinh viên năm 2 Khoa Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Quảng Nam.

Từ nhỏ, ý thức được hoàn cảnh gia đình nên em Nguyễn Thị Tâm luôn cố gắng học tập chăm ngoan, nỗ lực vươn lên. Tâm trúng tuyển đại học không chỉ là giấc mơ của Tâm mà còn là khát vọng của người mẹ nghèo.

Vừa học vừa làm, Tâm cố gắng học hành thật tốt. Nhưng không may sau lần phẫu thuật cắt amiđan vào cuối năm nhất đại học, sức khỏe em cũng dần suy yếu, việc uống thuốc dài ngày ảnh hưởng nặng đến dạ dày và hiện mỗi lần uống nuốt của em cũng gặp nhiều khó khăn.

Sức khỏe yếu, không thể làm thêm để trang trải việc học, mọi gánh nặng giờ đổ ập lên vai người mẹ gầy gò, ốm yếu. Hiện hoàn cảnh gia đình em hết sức túng quẫn, Tâm vẫn còn nợ học phí học kỳ II chưa thể xoay xở để đóng.

Tâm kể, có lúc đang học đau dạ dày quá em phải xin về, người cứ mệt mỏi không thể làm việc nặng, dù khám đủ chỗ nhưng cũng không rõ nguyên nhân. Cách đây hơn một tháng, em và bác phải nhập viện để chữa bệnh.

"Nhìn mẹ chạy vạy khắp nơi mà em đau xót quá, nếu không thể đến trường chắc em phải bảo lưu kết quả", cô sinh viên nghèo buồn bã khi nghĩ về tương lai mịt mờ phía trước.

Khi được hỏi sẽ làm gì sau khi bảo lưu, Tâm nói chắc sẽ xin làm công nhân. Nhưng nhìn vào vóc dáng nhỏ bé, gầy gò, sức khỏe cũng không đảm bảo của em mà ai cũng phải lắc đầu ái ngại, thương cảm.

Nghĩ về hoàn cảnh éo le và tương lai mịt mù phía trước của gia đình, bà Trần Thị Yên buồn tủi: "Gia đình 2 bên đều nghèo nên cũng chẳng nhờ được ai nhiều, mọi người cũng khuyên tôi đưa con đi nơi khác sinh sống. Nhưng bỏ sao đành, tôi đi thì khỏe thân nhưng ảnh với bác tụi nhỏ thì tính sao, ai lo đây. Nhiều lần ảnh lên cơn đưa đi viện, ít tháng họ cũng trả về. Bác cả thì hay đi lang thang, có lần bị tai nạn nằm viện, tôi cũng lo".

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Thị Ngọc Hân - Phó Chủ tịch xã Tam Đàn cho biết, bố của em Tâm hiện đang hưởng chế độ khuyết tật đặc biệt nặng, mỗi tháng được hỗ trợ 720.000 đồng.

Còn bác của em Tâm thuộc trường hợp khuyết tật nặng được hưởng chế độ 540.000 đồng/tháng. Còn mẹ của em Tâm hiện được hưởng chế độ người nuôi dưỡng, chăm sóc với mức hỗ trợ 360.000 đồng/tháng.

"Đây là toàn bộ số tiền bảo trợ xã hội của nhà nước hàng tháng dành cho các hộ khó khăn, bệnh tật... mà gia đình nhà cháu Tâm được hưởng", bà Nguyễn Thị Ngọc Hân cho hay.

Bà Trần Thị Hà - Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Tam Đàn chia sẻ: "Hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Yên hết sức khó khăn, nhà có 2 người tâm thần, 2 cháu đang tuổi ăn học. Địa phương, các mạnh thường quân cũng xây cho gia đình căn nhà tình thương. Nhưng còn về kinh tế thì khó vì gia đình không ai có sức lao động, chỉ có chị Yên nhưng cũng ốm yếu, đau suốt. Kính mong các mạnh thường quân, bạn đọc Dân trí tạo điều kiện để giúp đỡ gia đình".

