Cha mẹ phải bán nhà, cất chòi lạnh lẽo ở tạm vì gánh gồng chữa bệnh cho con

Tháng 10 là tháng của những ngày mưa bão ở miền Trung, nhà nhà nghèo khó, vất vả đến đâu cũng có được "mái ấm" dù to, dù nhỏ để che gió, mưa lạnh lẽo. Đối với nhiều người là vậy, nhưng với gia đình chị Trương Thị Thanh Liên (sinh năm 1980, trú thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), đó là một điều xa xỉ trong tình cảnh hiện nay.

Hiện tại, cả gia đình 4 người của chị Liên đang sống trong một chòi tạm, được che chắn bằng vài tấm bạt nhựa mỏng. Chòi tạm dường như chỉ đủ rộng để cột được 3 cái võng cùng một cái giường xếp, cho 4 mảnh đời ngả lưng khi mặt trời lặn.

"Mấy đêm rồi, trời đổ mưa, gió lùa vào từng cơn khiến cả nhà ướt sũng. May mắn, đây mới là những cơn mưa đầu mùa nên chóng tạnh, chứ đến cuối tháng, bão vào thì gia đình tôi chả biết tính sao. Cũng đến đường cùng rồi, chúng tôi mới đành che bạt ở tạm, vì dịch bệnh này cũng không biết đi đâu, làm gì kiếm tiền để mướn trọ" - giọng ngậm ngùi chị Liên tâm sự.

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, chị Liên kể, cũng giống như bao người khác, chị kết hôn với anh Hồ Nhật Tuyền (sinh năm 1980) rồi sinh ra 2 con là Hồ Thành Tiến (SN 2001) và Hồ Thị Hai Phượng (SN 2004). Sau khi kết hôn, vợ chồng anh chị cũng làm thuê, làm mướn cùng sự hỗ trợ của gia nội ngoại mới cất được một "mái ấm" nhỏ ở quê.

Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi, chị Liên hàng ngày ở nhà làm ruộng, chăn bò, còn anh Tiến thì đi làm phụ hồ, thợ "đụng" (ai mướn gì làm nấy) về lo mắm gạo, tiền học hành cho 2 con.

Đến năm 2014, trong một lần cắt sắt phục vụ công trình xây dựng, không may lưỡi cưa bị vỡ và văng một mảnh nhỏ vào mắt trái của anh Tiến, từ đó mắt anh mờ dần.

Biến cố này chưa qua, thì đến năm 2016, cháu Hồ Thành Tiến đang tuổi ăn, tuổi lớn bắt đầu trở nên điên dại, mất kiểm soát.

"Từ ngày con đổ bệnh, trong 3 năm liền, mù quáng tin rằng con mình bị "trúng tà", nghe đâu có "thầy cúng" chạy chữa cho con được là vợ chồng đi vay tiền lo cho con dẫn tới nợ nần chồng chất, không trả nổi" - chị Liên cho hay.

Kiệt quệ, nên gia đình chị Liên không tin theo lời "thầy cúng" nữa, mà đưa con đi đến bệnh viện tâm thần để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu Tiến bị tâm thần phân liệt thể nặng nên khó mà chữa khỏi, chỉ có uống thuốc an thần để giảm bớt triệu chứng lâm sàng của bệnh này mà thôi.

Nỗi buồn con mang bệnh khó, không chữa khỏi chưa nguôi, thì các đơn vị ngân hàng, hợp tác xã, nguồn cho vay bên ngoài đến để hỏi tiền đến kỳ trả nợ. Hết cách, chị Liên cùng chồng bàn bạc xong đành đứt ruột rao bán căn nhà cấp 4 duy nhất của mình với giá 270 triệu đồng.

Sau khi trừ các khoản nợ, gia đình chị Liên chỉ cầm vỏn vẹn trên tay 5 triệu đồng cuối cùng. Không nhà, 4 thành viên trong gia đình đành phải về nhà nội để tá túc. Nhưng với chứng bệnh tâm thần, Tiến thường xuyên quậy phá, hăm dọa đánh người trong gia đình nội, khiến ai cũng lo lắng.

Thấy chị Liên sống trong cảnh khó, người mua lại nhà của gia đình chị đã đồng ý để 4 thành viên đến ở tạm tại ngôi nhà ngày xưa của họ. Nhưng trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, kinh tế của gia đình người chủ này gặp khó, nên họ đành phải lấy lại nhà để bán, vậy là cả gia đình của chị Liên rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Đường cùng, chị Liên đành xin chủ nhà cho mình dựng chòi trên nền chuồng bò cũ ở tạm, đợi dịch Covid-19 ổn hơn, chị cùng gia đình sẽ kiếm việc làm để thuê trọ mà sống.

Trao đổi với Dân trí về hoàn cảnh của gia đình chị Liên, ông Lương Tấn Ngãi - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 cho biết: Gia đình bà Liên, ông Tuyền thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Gia đình này có 4 nhân khẩu thì có 2 người bệnh tật được hưởng hỗ trợ chính sách. Cụ thể, cháu Tiến bị tâm thần phân liệt, hàng tháng nhận trợ cấp xã hội 540.000 đồng, còn anh Tuyên mất sức lao động cũng được trợ cấp 540.000 đồng mỗi tháng.

"Thời gian qua, chính quyền xã cũng đã ưu tiên hỗ trợ gia đình này các suất quà như cứu đói, thiên tai, quà lễ, Tết… để gia đình bớt khó khăn hơn. Về vấn đề nhà ở, xã đã cử đoàn công tác làm việc với gia đình, nhưng chưa đưa ra được hướng giải quyết. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ làm việc lại để có hướng giải quyết tốt hơn" - Chủ tịch UBND xã Hòa Bình 1 cho hay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

Mã số : Chị Trương Thị Thanh Liên

Địa chỉ: Thôn Phước Mỹ, xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 0522.031.246

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269