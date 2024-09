Hỗ trợ kịp thời các hộ dân bị thiệt hại về người ở Cao Bằng

Trưa 12/9, phóng viên báo Dân trí vượt qua rất nhiều điểm sạt lở và vào thăm, trao quà hỗ trợ các hộ dân ở xóm Lũng Lỳ (xã Ca Thành) và xóm Lũng Sùng (xã Yên Lạc), huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Không khí tang thương bao trùm lên các xóm nhỏ này, người dân ở đây vẫn chưa hết bàng hoàng vì vụ sạt lở đất đã vùi lấp nhiều nhà cửa, hoa màu của họ. Đau xót hơn, 20 người dân xấu số ở 2 xóm bị thiệt mạng, đến nay có người vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Phóng viên báo Dân trí có mặt, gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người thiệt mạng do sạt lở đất, đồng thời đã đại diện các nhà hảo tâm và bạn đọc hỗ trợ 13 hộ dân bị thiệt hại về nhà ở và mất người thân tại 2 xóm Lũng Lỳ, Lũng Sùng, mỗi hộ 5 triệu đồng. Tổng số tiền 65 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đại diện Báo còn trao tặng các nhu yếu phẩm cần thiết do các nhà hảo tâm khắp nơi trao gửi qua Dân trí như: bánh mì, lương khô, sữa, nước uống, xúc xích. Bà con đang tránh trú cho biết, đây là các hỗ trợ thiết thực và phù hợp nhất ở thời điểm hiện tại.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Đặng Vần Kinh, Phó Chủ tịch xã Ca Thành cho biết, xóm Lũng Lỳ bị xóa sổ 6 ngôi nhà, bị vùi lấp 12 người, lực lượng chức năng đã cứu được 3 người nhưng đang bị thương nặng, còn 9 người mất tích sau 3 ngày tìm kiếm đã tìm được 6 thi thể. Hiện tại, địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn lại.

Bí thư Chi bộ xóm Lũng Lỳ xót xa nói rằng, mất mát này là một cú sốc với bà con trong xóm và ông càng đau đớn hơn khi mất đi người vợ của mình. Ngày hôm qua, sau rất nhiều nỗ lực, các lực lượng chức năng đã đào bới, tìm kiếm được thi thể của vợ ông, cách nhà 100 mét.

Ông Lý Phụ Mình, Bí thư Đảng ủy xã Yên Lạc cho biết, xóm Lũng Sùng của xã Yên Lạc có 6 nhà bị vùi lấp hoàn toàn, rất nhiều người bị thương trong vụ sạt lở sáng 9/9. Vụ sạt lở làm chết 11 người, cho đến 11/9 các lực lượng chức năng mới tìm kiếm được đầy đủ các thi thể và làm thủ tục chôn cất tại một vị trí.

Thông qua báo Dân trí, ông Mình bày tỏ cảm ơn tới các nhà hảo tâm đã kịp thời chung tay hỗ trợ địa phương:

"Trong số các lực lượng tới hỗ trợ có báo Dân trí đã đến ủng hộ bà con, chia sẻ mất mát với các gia đình. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Quý Báo đã kịp thời quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ rất thiết thực tới người dân trên địa bàn chúng tôi".

Hiện các điểm sạt lở trên đường vào từ xóm Lũng Lỳ, xã Ca Thành đã được thông tuyến, các phương tiện, lực lượng có thể tiếp cận điểm sạt lở triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên suốt quá trình di chuyển từ thành phố Cao Bằng qua trung tâm huyện Nguyên Bình để vào đến Lũng Lỳ và Lũng Sùng thì có hàng chục điểm sạt lở và luôn có nguy cơ sạt lở tiếp.

Tại Cao Bằng, báo Dân trí đã thay mặt bạn đọc và các nhà hảo tâm trao tặng 10 tấn gạo và 3 tấn nhu yếu phẩm như: sữa, nước uống, lương khô, bánh mì, mì tôm, đèn pin, xúc xích để người dân có thể sử dụng ngay. Đối với các hoàn cảnh khó khăn, mất người thân thì ngoài các nhu yếu phẩm, báo Dân trí đã hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

Để có được những hoạt động kịp thời đó và ý nghĩa đó, báo Dân trí trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã tin tưởng, chung tay sẻ chia!

Tính đến sáng 12/9, số tiền bạn đọc ủng hộ về báo Dân trí thông qua 2 mã số: 240501 và mã số 240502, tổng số tiền là hơn 3,2 tỉ đồng. Trong đó, bạn đọc gửi về mã số 240501 "Chương trình Nhân ái: Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ" số tiền là 2.669573.101 đồng; Bạn đọc ủng hộ về mã số 240502 "Thảm họa ở Lào Cai: Cả thôn bị xóa sổ - Hãy chung tay xây lại Làng Nủ" số tiền là 541.278.277 đồng.

Số tiền quyên góp sẽ được sử dụng để:

Cứu trợ khẩn cấp: Mua và chuyển đến tận tay người dân các nhu yếu phẩm cần thiết như áo phao, thuyền cứu hộ, mì tôm, nước uống đóng chai, thuốc y tế, chăn màn...

Hỗ trợ tái thiết: Giúp người dân sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng sinh hoạt, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Phát triển dự án xã hội lâu dài: Xây dựng các công trình phòng chống thiên tai, hỗ trợ giáo dục, y tế, tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Mỗi đóng góp của bạn đều mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam. Hãy chung tay cùng chúng tôi giúp đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này.

