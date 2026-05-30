Hàng trăm người dân xứ Lạng lần đầu được siêu âm và tư vấn sức khỏe

Y tế tuyến đầu về vùng cao

Hưởng ứng Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, báo Dân trí tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội hướng về vùng sâu, vùng xa.

Từ sáng sớm, sân Trạm Y tế xã Thiện Thuật đã chật kín người dân. Nhiều cụ ông, cụ bà ngồi xếp hàng chờ đến lượt. Với nhiều người, đây là dịp hiếm hoi được các bác sĩ từ Hà Nội trực tiếp thăm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí.

Nhà cách điểm khám gần 10km, nên từ 5h sáng, bà Lâm Thị Linh (SN 1950) đã cùng chồng thức dậy chuẩn bị tới Trạm Y tế xã Thiện Thuật.

“Biết tin bác sĩ từ Hà Nội về tư vấn sức khỏe, tôi mừng lắm. Sáng nay, vợ chồng tôi dậy từ sớm để đi cho kịp. Bà con trong xã đến rất đông, ai cũng vui vì được bác sĩ về tận nơi khám và tư vấn”, bà Linh cười nói, tay cầm đơn thuốc vừa được bác sĩ kê.

Bà Linh cho biết, điều kiện kinh tế gia đình còn khó khăn nên trước đây bà ít có cơ hội đi khám sức khỏe định kỳ. Bản thân bà hay đau khớp, đau dạ dày nhưng chủ yếu tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Vì vậy, khi nghe tin có chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí, bà rất mừng.

Gần 60 tuổi, ông Hoàng Văn Khuê vẫn ra đồng làm ruộng mỗi ngày. Chủ quan nghĩ sức khỏe tốt, nên nhiều năm qua ông không đi khám.

“Dạo gần đây tôi thường xuyên thấy mệt trong người nên lo sức khỏe có vấn đề. Đúng lúc đang tính đi khám thì nhận được thông báo về chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí.

Tôi vui lắm vì sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết các chỉ số đều bình thường. Mọi lần đi khám ở xa, tôi vừa mất tiền khám, lại tốn tiền thuốc. Còn hôm nay, được bác sĩ tư vấn miễn phí, lại được cấp thuốc, nên tôi phấn khởi lắm”, ông Khuê nói.

Với những người đang mắc bệnh nền, việc được bác sĩ kiểm tra và tư vấn ngay tại địa phương cũng giúp họ yên tâm hơn trong quá trình theo dõi sức khỏe.

Ông Hoàng Văn Nhiên (79 tuổi) bị cao huyết áp lâu năm. Ông Nhiên rất vui khi được thăm khám và nhận thuốc sau buổi tư vấn.

Theo ông Nhiên, những chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí như thế này rất có ích với người dân vùng khó khăn. Không chỉ được kiểm tra sức khỏe, bà con còn cảm nhận rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là báo Dân trí đối với người dân vùng sâu, vùng xa.

Xã Thiện Thuật có hơn 7.000 nhân khẩu sinh sống tại 19 thôn, với 8 dân tộc cùng chung sống gồm: Nùng, Tày, Dao, Kinh, Mông, Sán Chỉ, Thái và Mường. Trong đó, đồng bào dân tộc Nùng chiếm gần 97% dân số.

Theo ông Vi Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật, đây là địa bàn vùng 3 còn nhiều khó khăn, cách trung tâm thị trấn cũ khoảng 20km. Nhiều thôn nằm xa trung tâm xã trên 20km, giao thông đi lại chưa thuận lợi; vào mùa mưa lũ, một số khu vực thường bị chia cắt.

Đời sống của người dân trên địa bàn xã vẫn còn nhiều khó khăn. Toàn xã hiện có 527 hộ nghèo và cận nghèo trong tổng số 1.534 hộ dân. Vì vậy, dù địa phương đã có trạm y tế, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao tại bệnh viện tuyến trên vẫn là điều không dễ dàng đối với nhiều người.

“Người dân trong xã ít có điều kiện thăm khám tại các cơ sở y tế tuyến trên. Khi biết báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí, bà con rất mong chờ. Đây là dịp để người dân được tiếp cận với y tế chất lượng cao, được thăm khám, sàng lọc và tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe”, ông Hùng cho biết.

Ngay sau khi nhận thông tin về chương trình, chính quyền xã đã chỉ đạo trạm y tế đẩy mạnh tuyên truyền, thông báo tới các thôn để người dân sắp xếp công việc đến tham gia.

Phó Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật bày tỏ mong muốn những hoạt động ý nghĩa như thế này sẽ được tổ chức thường xuyên hơn, không chỉ tại địa phương mà còn được nhân rộng tới nhiều xã vùng khó khăn khác của tỉnh Lạng Sơn và trên cả nước.

Theo bác sĩ Lâm Văn Nghĩa, Giám đốc Trạm Y tế xã Thiện Thuật, trạm y tế xã hiện gồm 1 trạm chính và 1 điểm trạm cách nhau khoảng 23km. Mỗi ngày, trạm chính tiếp nhận khoảng 30-33 bệnh nhân, còn điểm trạm tiếp nhận từ 17-20 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, công tác khám, chữa bệnh tại địa phương vẫn còn không ít khó khăn, nhất là tình trạng thiếu nhân lực y tế. Hiện trạm chỉ có 10 cán bộ, viên chức y tế, phải bố trí làm việc tại cả 2 điểm khám.

“Cơ sở vật chất của trạm còn hạn chế, trang thiết bị chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh hiện nay. Việc đoàn công tác mang theo trang thiết bị hiện đại về địa phương khám bệnh có ý nghĩa rất lớn, giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế tốt hơn”, bác sĩ Nghĩa bày tỏ.

Phát hiện sớm nhiều bệnh lý của người dân

Tại chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã khám và tư vấn sức khỏe cho khoảng 200 người dân xã Thiện Thuật. Phần lớn người đến khám từ 50 tuổi trở lên- nhóm tuổi có nguy cơ cao mắc các bệnh mạn tính nhưng chưa có điều kiện kiểm tra sức khỏe định kỳ.

ThS.BS Nguyễn Văn Dương, Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết qua thăm khám lâm sàng, đo huyết áp và siêu âm, các bác sĩ ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh lý tăng huyết áp và các bệnh cơ xương khớp.

Theo bác sĩ Dương, tăng huyết áp là một trong những bệnh mạn tính phổ biến ở người trung niên và cao tuổi. Do bệnh thường diễn tiến âm thầm, ít biểu hiện rõ ràng nên nhiều người không biết mình mắc bệnh cho đến khi được kiểm tra huyết áp. Nếu không được theo dõi và kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, đột quỵ, suy thận.

“Ở xã Thiện Thuật, phần lớn người dân làm nông nghiệp, thường xuyên lao động chân tay, đi lại nhiều, mang vác hoặc làm việc trong tư thế cúi, gập kéo dài.

Đây là những yếu tố có thể góp phần làm tăng nguy cơ đau mỏi, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống. Tuy nhiên, các bệnh lý cơ xương khớp còn liên quan đến tuổi tác, quá trình thoái hóa tự nhiên và thể trạng của từng người”, bác sĩ Dương cho biết.

Bên cạnh các bệnh lý thường gặp ở người cao tuổi, qua siêu âm các bác sĩ cũng phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu gan nhiễm mỡ, nang gan, nang thận, phì đại tuyến tiền liệt, sỏi thận và viêm bàng quang. Các bác sĩ đã tư vấn người dân tiếp tục theo dõi và thăm khám chuyên sâu khi cần thiết.

"Đáng chú ý, một người dân được phát hiện sỏi bàng quang. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã tư vấn người bệnh đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá sâu hơn và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu, tắc nghẽn đường tiểu hoặc diễn biến phức tạp nếu chậm trễ", BS Dương cho hay.

Từ kết quả khám tại xã Thiện Thuật, bác sĩ Dương cho rằng việc đưa hoạt động tư vấn, sàng lọc sức khỏe về cơ sở có ý nghĩa thiết thực, nhất là với người dân vùng sâu, vùng xa điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chuyên khoa còn hạn chế.

“Khám sức khỏe định kỳ có ý nghĩa rất quan trọng. Với người chưa biết mình mắc bệnh, việc kiểm tra giúp phát hiện sớm để có hướng theo dõi, điều trị kịp thời. Với người đã có bệnh nền như tăng huyết áp, tái khám giúp đánh giá mức độ kiểm soát bệnh, từ đó điều chỉnh thuốc, chế độ ăn uống và sinh hoạt phù hợp”, bác sĩ Dương nói.

Tại buổi tư vấn sức khỏe, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế ăn mặn, giảm rượu bia, vận động phù hợp với thể trạng, uống đủ nước và không tự ý dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Sau khi được khám sức khỏe, người dân được nhận thuốc, vitamin và thuốc bổ do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm ủng hộ.