Dân trí Hưởng ứng lời kêu gọi xây dựng cầu Dân trí giúp bà con nghèo nơi biên cương Nghệ An, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã ủng hộ 180 triệu đồng.

Sáng 7/1/2022, tại trụ sở Chùa Diệc, TP Vinh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tổng kết công tác phật sự năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022.

Tại buổi lễ trang trọng này, thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã trao tới Báo điện tử Dân trí tại Nghệ An bảng tượng trưng số tiền 180 triệu đồng.

Sáng ngày 7/1/2022, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ tổng kết công tác phật sự năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 (Ảnh: N.P).

Số tiền trên đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An chuyển vào tài khoản Báo điện tử Dân trí để chung tay ủng hộ xây dựng cầu Dân trí tại bản Nậm Tột, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An.

Thay mặt Báo điện tử Dân trí, Nhà báo Nguyễn Duy gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những tình cảm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu; Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Ủy viên Thư ký Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng các tăng ni, phật tử…

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu trao tặng số tiền 180 triệu đồng ủng hộ xây cầu Dân trí (Ảnh: N.P).

Trước đó, qua bài viết: "Bản nghèo nơi biên cương mong bạn đọc Dân trí giúp xây cầu vượt suối dữ" được đăng tải trên chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, giáo hội mạng của người dân cũng như các em học sinh ở miền biên cương của Tổ quốc đang phải đối mặt.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 180 triệu đồng xây dựng cầu Dân trí

"Với tâm niệm không để người nghèo bị bỏ lại phía sau, chúng tôi đã kêu gọi một số đơn vị, tổ chức, các tăng ni, phật tử chung tay chia sẻ những khó khăn, với mong muốn làm sao để cộng đồng ngày một tốt lên. Chúng tôi quan tâm đặc biệt đến việc xây cầu Dân trí ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong để các em học sinh, bà con đi lại đỡ khó khăn, bảo đảm an toàn mỗi khi mưa lũ về", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chia sẻ về việc ủng hộ 180 triệu đồng cùng chung tay xây dựng cầu Dân trí (Ảnh: N.P).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cũng mong muốn các nhà hảo tâm khác luôn đồng hành, chung tay cùng với Báo điện tử Dân trí để có nhiều thêm những công trình ý nghĩa trong thời gian tới.

Cầu bắc qua suối Nậm Tột nhìn từ trên cao (Ảnh: N.P).

Những năm qua, Báo điện tử Dân trí luôn dành sự quan tâm đặc biệt trong các hoạt động thiện nguyện như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, xây dựng cầu dân sinh, trường học ở những vùng khó khăn trên cả nước.

Với số tiền các nhà hảo tâm đã chung tay cùng với Báo điện tử Dân trí, chỉ trong một thời gian ngắn nữa, bà con nhân dân, cùng các em học sinh ở bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong sẽ không còn phải đối mặt với những hiểm nguy khi băng qua dòng suối dữ.

Huyện biên giới Quế Phong cách thành phố Vinh khoảng 200km, là một trong những địa phương khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An. Trong đó, bản Nậm Tột là bản cuối cùng của xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, giáp ranh với nước bạn Lào. Nằm cách trung tâm thị trấn Kim Sơn khoảng 45km, con đường vào bản Nậm Tột phải qua một con suối rộng hơn 20m, sâu gần 2m. Toàn bản có 47 hộ dân, gần 300 nhân khẩu, có hai điểm trường Mầm non và Tiểu học với 65 em học sinh, hầu hết là đồng bào Mông. Cuộc sống người dân nơi đây chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Ông Vi Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ bày tỏ: "Là bản nằm xa trung tâm nhất, đường đi lại rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp xây dựng cho bản Nậm Tột một chiếc cầu để bà con, nhất là trẻ em đến trường bớt được mối nguy hiểm thường trực".

Nguyễn Duy