Gia đình người đàn ông "xương inox" sống lay lắt giữa đại dịch Covid-19

Gần 2 năm qua, cuộc sống của người đàn ông "xương inox" - Huỳnh Văn Tiếp (39 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) chỉ quẩn quanh từ trên giường xuống đất. 2 bên đùi người đàn ông này là xương giả được gắn bằng inox.

Mỗi lần anh chống nạng đi khập khiễng thì bé Ngọc Tiệp (3 tuổi), con gái út của anh lại cười tươi chạy theo vịn nạng của cha, lúc kéo lại, lúc thì đẩy tới. Cô bé vô tư, hồn nhiên vì tưởng rằng cha đang làm trò vui với mình. Những lúc như vậy, người cha cắn răng chịu đau.

Trước đây anh Tiếp là người thợ hồ. Anh bảo, "cái nghề làm thuê ráo mồ hôi thì cả nhà lại đói há mồm". Cái nghề "bạc bẽo" đã cướp đi của anh con mắt bên phải.

Anh Tiếp nhớ lại buổi chiều hôm đó, trong lúc đang cắt sắt thì chẳng may anh bị mảnh sắt văng vào mắt bên phải. Dù mọi người đưa ngay đến bệnh viện, nhưng bác sĩ cũng không thể cứu được con mắt của anh.

Vừa kể chuyện, anh Tiếp đưa tay chỉ vào đôi mắt trũng sâu, nơi con mắt giả nằm yên. Anh kéo áo lên "khoe" vết mổ kéo dài của căn bệnh hoại tử chỏm xương đùi, giờ cũng đã gắn bằng inox.

Người đàn ông khốn khổ, đôi mắt anh ầng ậng nước nói: "hơn một năm qua, em sống chung với mắt giả, xương giả, khó khăn lắm!".

Người ta có câu "giàu đôi con mắt...", thì giờ đây anh Tiếp chỉ còn một nữa, đôi chân tàn tật cũng là hậu quả của những lần làm thuê, cõng hàng nặng quá nên bị hoại tử chỏm xương đùi.

Từ khi người đàn ông trụ cột gia đình bị bệnh tật quật ngã, kinh tế gia đình kiệt quệ theo từng đơn thuốc của người cha, khổ nhất là 2 cô con gái Ngọc Trâm (16 tuổi) và Ngọc Trân (13 tuổi), phải bỏ học giữa chừng để theo mẹ mưu sinh bằng cái nghề lột vỏ tôm thuê.

Chị Phạm Thị Tươi (37 tuổi), vợ anh Tiếp kể, từ ngày dịch bệnh Covid-19 bùng phát, việc làm của mẹ con cũng "phập phù" theo mùa dịch.

Miếng ăn đã khó nên căn bệnh của anh Tiếp hầu như không được điều trị gì thêm, chỉ uống thuốc giảm đau là chính. Anh nói, nhìn cảnh vợ con phải thức khuya, dậy sớm đi làm công nhân anh xót lắm. Rồi hai đứa con lớn đã nghỉ học, chỉ còn lại đứa con gái út là tương lai của cả gia đình sau này nên anh muốn cho con được học đến nơi đến chốn.

"Tình hình dịch bệnh trước mắt đã quá khó khăn, sau này vợ con em cũng không thể đi làm mãi được. Giờ em mong sao có điều kiện để chữa trị bệnh cho khỏe lại, cố gắng đi làm phụ vợ lo gia đình, lo cho tương lai của các con được học cái nghề đến nơi, đến chốn", anh Tiếp mong mỏi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ấp 22, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu cho biết, trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, việc làm của vợ anh Tiếp rất bấp bênh, ngày có, ngày không nên thu nhập rất eo hẹp. Vừa qua địa phương đã hỗ trợ một ít gạo, tiền mặt cho gia đình anh Tiếp trong lúc khó khăn vì dịch. Tuy nhiên, đây chỉ là trước mắt, còn cuộc sống lâu dài của gia đình sẽ còn nhiều túng thiếu. Vì thế, qua báo Dân trí, chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm sẻ chia để giúp anh Tiếp trị bệnh, có điều kiện lo con cái có cái nghề ổn định trong tương lai.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4215: Chị Phạm Thị Tươi

Địa chỉ: Ấp 22, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0942 927317: anh Tiếp

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269