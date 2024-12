Gặp nạn giữa đêm, 5 người trong gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất"

Trong tiết trời âm u, se lạnh giữa ngày đông, bà Nguyễn Thị Thảo (70 tuổi, trú khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên) với khuôn mặt lem luốc, nhặt nhạnh từng cái chén, nồi hoen ố trong đống tro tàn ở ngôi nhà của mình vừa bị lửa thiêu rụi.

Cạnh đó, mấy đứa cháu của bà Thảo lật từng trang sách, quyển vở bị cháy sém. "Lửa thiêu rụi hết sách vở, quần áo của tụi con rồi", cậu bé Danh (cháu bà Thảo) buồn bã nói.

Theo chia sẻ của bà Thảo, nửa đêm cuối tháng 11, cậu con trai lớn của bà đi đánh cá, còn 4 bà cháu đang ngủ say thì ngọn lửa từ căn bếp bốc cháy dữ dội. Nhờ hàng xóm hô hoán, bà Thảo mới tỉnh giấc, dắt các cháu thoát thân kịp thời. Còn tài sản trong nhà bị lửa thiêu rụi.

"Cháy hết rồi, cái chén ăn cơm cũng chẳng còn! May người dân phát hiện, nên 4 bà cháu mới giữ được mạng sống", bà Thảo nói.

Nhà bà Thảo hiện có 5 người, gồm bà, cậu con trai chưa có vợ và 3 cháu ngoại. Trong đó, cháu lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi.

Bà Thảo cho biết, cả 3 cháu ngoại đều thiếu tình thương của bố mẹ do đổ vỡ trong hôn nhân. Ly hôn xong, mẹ của các cháu gửi con cho bà chăm sóc, còn bản thân đi TPHCM làm công nhân.

Hàng ngày, bà Thảo có nhiệm vụ đưa đón các cháu đi học, sau đó về cơm nước cho cả gia đình, còn cậu con trai sống bằng nghề đánh cá với khoản thu nhập bấp bênh. Cả nhà 5 người sống nhờ vào nguồn tiền của 2 cô con gái làm công nhân ở TPHCM gửi về, nên cuộc sống thiếu trước, hụt sau.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương đã xét đưa hộ bà Thảo vào diện cận nghèo của thị trấn.

Chị Nhàn, một người dân địa phương cho biết, gia cảnh của bà Thảo đã khó khăn, nay ngọn lửa thiêu rụi phần bếp của ngôi nhà, nơi chứa nhiều tài sản như điện thoại, tiền bạc, giấy tờ tùy thân, quần áo, sách vở học tập…, đẩy người phụ nữ này rơi vào cảnh khó khăn, "màn trời chiếu đất".

Vách tường phần trước của ngôi nhà cũng bị nứt toác, hư hỏng có thể sập đổ bất cứ lúc nào, nên gần như không thể sửa chữa, sử dụng được.

"Lửa thiêu rụi tất cả, đến đôi dép cũng không còn để mang. Tôi thấy xót xa vô cùng", chị Nhàn chia sẻ.

Hiện tại bà Thảo căng tấm bạt dưới gốc cây vú sữa của gia đình để ngủ tạm. Tối đến, 5 người lại dắt nhau qua nhà hàng xóm, người thân ở nhờ. Người phụ nữ nghèo khát khao có một ít kinh phí, dựng tạm lại ngôi nhà để bà và các cháu tá túc.

Ông Ngô Bình Thịnh, Chủ tịch UBND thị trấn Hai Riêng cho biết, bước đầu cơ quan chức năng xác định, đám cháy tại nhà bà Thảo là do chập điện. Địa phương đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ để giải quyết những khó khăn bước đầu của gia đình này.

Cũng theo Chủ tịch thị trấn Hai Riêng, hộ gia đình nhà bà Thảo vốn trước đây đã khó khăn vì 2 lao động chính trong nhà không có nghề nghiệp ổn định nhưng phải chăm sóc, nuôi nấng 3 cháu nhỏ.

"Ngôi nhà và tài sản của bà Thảo gần như bị thiêu rụi, thiệt hại rất nặng nề. Nếu không có nguồn lực từ xã hội hỗ trợ thì bà này khó có thể xây dựng lại nơi ở mới kiên cố. Do đó, tôi mong bạn đọc báo Dân trí tạo điều kiện, giúp đỡ để 5 người trong nhà bà Thảo vượt qua được giai đoạn khó khăn này", ông Thịnh chia sẻ.

