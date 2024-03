Gần 350 triệu đồng đến với bé trai được mẹ nhường mạng sống

Báo Dân trí vừa phối hợp cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang thăm và trao tặng số tiền 320.685.661 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ tới gia đình bé Bình An.

Đây là số tiền của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bé Bình An thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Bình An là em bé trong bài viết "Tiếng khóc xé lòng của bé trai được mẹ đánh đổi mạng sống", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo HĐND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang trao số tiền 320.685.661 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bé Bình An.

Ngoài số tiền của bạn đọc Dân trí nói trên, tại buổi trao quà, HĐND tỉnh Bắc Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang trao tặng nhiều phần quà tới gia đình bé Bình An.

Trân trọng đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí gửi tặng, bà Giáp Thị Viết (bà nội của Bình An) xúc động gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới bạn đọc Dân trí, các y bác sĩ, chính quyền địa phương và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã luôn yêu thương, giúp đỡ gia đình bà.

Bà Viết cho biết thêm, tại bệnh viện và qua số tài khoản cá nhân, gia đình bà được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 20 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình bé Bình An được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 350 triệu đồng.

Bà Viết cho biết, nhờ số tiền này, bà đã có kinh phí tiếp tục chữa trị cho Bình An và trả hết số nợ trước đó.

"Mẹ cháu không còn, nhưng Bình An nhận được tình cảm tình yêu thương của hàng triệu người mẹ, người cha trong và ngoài nước. Ân tình này, gia đình tôi xin trân trọng và ghi nhớ", bà Viết xúc động nói.

Bà Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang ân cần hỏi thăm, động viên gia đình bé Bình An cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, an tâm điều trị cùng vươn lên phát triển kinh tế từ số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Thông qua báo Dân trí, bà Lâm Thị Hương Thành cũng bày tỏ sự cảm ơn đối với bạn đọc Dân trí, đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn tỉnh trong suốt thời gian qua, và mong rằng thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của báo Dân trí và các bạn đọc.

Chia sẻ thêm về sức khỏe của Bình An, bà Nguyễn Thị Thời, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang cho biết: "Nhờ sự nỗ lực của các y, bác sĩ cùng sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, sức khỏe bé Bình An đã có nhiều tiến triển tích cực".

Đưa Bình An lên viện chỉ có bà nội nghèo khó, mẹ của em đã mất sau khi sinh em 17 ngày (Ảnh: Hương Hồng).

Như báo Dân trí đã đưa tin, Mẹ của Bình An là chị Hoàng Thị Doãn, dân tộc Tày, quê ở Hà Giang, vì hoàn cảnh chị Doãn phải xuống khu công nghiệp Bắc Giang làm thuê rồi nên duyên với anh Ngô Văn Tình.

Hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ như vỡ òa khi chị Doãn mang thai bé Bình An. Thai được 20 tuần tuổi, chị Doãn bỗng sốt cao liên tục, chảy máu chân răng không ngớt.

Đôi vợ chồng trẻ vay mượn xuống Hà Nội thăm khám chuyên sâu. Chị Doãn mắc ung thư máu, bác sĩ khuyên chị nên đình chỉ thai kỳ để điều trị.

Chị Doãn quyết tâm không điều trị để giữ lại thai nhi, nhưng đến 31 tuần thai các bác sĩ phải phẫu thuật khẩn cấp để cứu tính mạng 2 mẹ con. Chị Doãn qua đời sau đó 17 ngày.

Theo bà Viết, khi Bình An 6 tháng tuổi nhưng vẫn chưa cất được cổ, chân tay cứng đờ. Linh tính mách bảo, bà vội ôm cháu đến bệnh viện thăm khám, bác sĩ kết luận Bình An mắc bại não do sinh non, căn bệnh khiến bé phải điều trị tích cực cả đời.