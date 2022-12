PV Dân trí đã tới thăm và trao quà bạn đọc tới chị Nguyễn Thị Dung - nhân vật trong bài viết "Khốn cùng vợ ung thư chăm chồng chấn thương sọ não".

Chị Nguyễn Thị Dung (SN 1984, trú thôn 7, xã Lĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) được chẩn đoán ung thư vú, trong khi đó, anh Nguyễn Văn Chung - chồng chị, trong một lần dọn nhà sau cơn lũ hồi tháng 9 vừa qua bị trượt ngã, chấn thương sọ não. Tai họa liên tiếp giáng xuống hai người trụ cột khiến gia đình chị Dung lâm vào cảnh khốn đốn, bế tắc.

Ông Lê Đức Trúc - điều dưỡng trưởng Khoa Xạ tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao món quà của độc giả Dân trí tới chị Nguyễn Thị Dung (Ảnh: Hoàng Lam).

Thời điểm anh Chung bị tai nạn, sự sống treo đầu sợi tóc, chị Dung phải xin bác sỹ chuyển từ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An sang Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An để chăm chồng. May mắn, cuộc phẫu thuật thành công, anh Chung hồi tỉnh nhưng một phần hộp sọ phải nuôi bên ngoài, chờ đủ sức khỏe và kinh phí để ghép.

"Sau khi Báo Dân trí đăng tải hoàn cảnh của gia đình, tôi nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn hỏi thăm, động viên. Qua tài khoản cá nhân tôi nhận được 120 triệu đồng từ các tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Có bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ tôi yên tâm ghép hộp sọ cho chồng mà không còn phải lo vấn đề kinh phí. May mắn ca phẫu thuật thuận lợi, sức khỏe của anh Chung cũng hồi phục nhanh chóng hơn dự kiến", chị Dung vui mừng thông báo.

Còn chị Dung, sau khi kết thúc 26 mũi xạ trị đầu tiên, vừa được bác sỹ cho ra viện để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, chuẩn bị cho đợt xạ trị tiếp theo. Chị vui mừng vì đáp ứng tốt đợt điều trị.

Tiếp tục đón nhận số tiền gần 50 triệu đồng của các tấm lòng hảo tâm thông qua Chương trình Nhân ái của Báo điện tử Dân trí, chị Dung hết sức xúc động. Số tiền này chị để dành cho những đợt xạ trị tiếp theo, khi anh Chung chưa bình phục hẳn để có thể đi làm.

"Độc giả Báo Dân trí đã cứu vợ chồng tôi. Ơn này suốt đời tôi xin ghi lòng tạc dạ. Cho phép tôi thông qua Báo Dân trí, xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng tới sự giúp đỡ, động viên, tình cảm yêu mến và sẻ chia của mọi người đã dành cho tôi, cho chồng tôi và cả gia đình", chị Dung rưng rưng nói.