Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi bị cắt một quả thận cầu cứu!

Dân trí Mới 10 tháng tuổi, bé Tâm An đã phải cắt đi một quả thận trái do căn bệnh ung thư quái ác. Giờ đây, gia đình bé khẩn cầu các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái cứu giúp.

Cô giáo Trần Thị Hải Lành, đang công tác tại trường THPT Hàm Nghi (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), sinh hai con trai đầu. Năm 2020, chị sinh được thêm bé khi Tâm An, trong niềm vui sướng của gia đình.

Khi vừa chào đời, bé gái khuôn mặt bé đẹp như thiên thần, được gia đình đặt tên Tâm An, với mong muốn con được một đời bình an. Thế nhưng thật đau lòng, bước sang tháng thứ 8, bé xuất hiện các triệu chứng sốt, nôn, khó thở và bụng phình to lên bất thường.

Đau xé lòng cảnh bé gái 10 tháng tuổi đã bị căn bệnh ung thư cướp đi 1 quả thận.

Gia đình hốt hoảng, đưa bé đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương và được các sĩ kết luận: Bé bị ung thư thận ác tính. Cầm kết quả của bệnh viện trên tay, chị Lành như ngã quỵ.

Theo chỉ định của bác sĩ, bé Tâm An cần phải phẫu thuật để loại bỏ những tế bào ung thư trong hai quả thận. Từ khi biết con lâm trọng bệnh, vợ chồng chị Lành đã tìm mọi cách xoay xở tiền bạc với hi vọng có thể cứu con.

Trong những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5/2021, bé Tâm An được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, phẫu thuật cắt quả thận bên trái. Niềm hy vọng chưa kịp thắp lên thì các bác sĩ thông tin, quả thận bên phải của bé đang bị khối u ăn dần vào và tiên lượng sức khỏe bé rất xấu.

Bé Tâm An đau đớn với chiếc bụng căng phình. Ánh mắt trong veo của bé khiến ai cũng nghẹn ngào.

"Bố mẹ nào mà buông được tay con. Bố mẹ sẽ gắng hết sức để cứu con về với bố mẹ. Con gái hãy cố lên con nhé! Bố mẹ không thể ở cạnh bên con, nắm chặt tay con, nhưng ở bên ngoài cửa phòng bố mẹ luôn hướng về con, mong con tỉnh từng giây từng phút. Bố mẹ và mọi người vẫn luôn luôn cầu nguyện mọi điều tốt đẹp nhất đến bên con...", chị Lành rưng rưng nước mắt, kể về những cảm xúc của mình khi bé Tâm An ở trong phòng phẫu thuật.

Đầu tháng 6/2021, bé Tâm An được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 1 và 2 để điều trị hóa chất với chỉ định mổ cắt một phần quả thận phải.

Sự sống mong manh của bé gái 10 tháng tuổi.

Nhưng mới điều trị được hai vòng hóa chất thì cháu bé bị biến chứng, thiếu máu nhiều, giảm tiểu cầu, xuất huyết não nặng, đặc biệt là chứng tắc tĩnh mạch máu ở gan nên chưa thể tiến hành ca phẫu thuật. Hiện, sức khỏe của bé đang rất yếu, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió.

Để cứu tính mạng nguy kịch của bé, gia đình đang được hướng dẫn dùng thuốc đặc trị điều trị liên tục 21 lọ trong 21 ngày.

"Thuốc này rất đắt, nếu mua lẻ thì gần 20 triệu đồng mỗi lọ. Cả nhà sống vào đồng lương đi dạy học của em, nhưng từ một năm nay, lương của em đã tín chấp vay ngân hàng để sửa nhà mà chưa trả hết nợ. Giờ nghĩ đến số tiền khoảng 400 triệu đồng để tiếp tục mua thuốc điều trị cho bé, em thực sự không biết xoay xở đâu ra", chị Lành bật khóc sau khi kể về hoàn cảnh éo le của mình.

Nhìn đứa trẻ còn non nớt với chiếc bụng phình to, nhọc nhằn thở từng hơi yếu ớt ai cũng nghẹn lòng.

Chứng kiến đứa con thơ non nớt ngày đêm bị những cơn đau hành hạ, chị Lành đau đớn như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm vào tim. Cái tên Tâm An mà bố mẹ đặt cho bé gửi gắm bao điều hy vọng vào tương lai tươi sáng, nhưng giờ đây bé đang hôn mê, nguy kịch trên giường bệnh.

Mỗi lần nhìn con vật lộn với đau đớn, chị Lành như có cả trăm nghìn mũi kim đâm vào trong tim.

Ông Đặng Quốc Bảo - Chủ tịch UBND xã Hương Bình (huyện Hương Khê) cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Lành, anh Tuấn hết sức khó khăn. Cả gia đình 6 người thì chủ yếu dựa vào khoản tiền lương của chị Lành, nhưng giờ đây đứa con gái lại mắc bệnh hiểm nghèo.

"Sức khỏe của anh Tuấn cũng yếu, không có việc làm, lại còn phải nuôi mẹ già năm nay gần 80 tuổi. Chúng tôi mong muốn với sự kết nối của báo Dân trí sẽ có nhiều nhà hảo tâm, bạn đọc cùng chung tay giúp đỡ gia đình, giúp đỡ cháu bé vượt qua được khó khăn này", Chủ tịch UBND xã Hương Bình chia sẻ.

Xuân Sinh