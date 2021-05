Đau nhói lòng gia cảnh người đàn ông bị đồng nghiệp ra tay tàn độc

Thiếu nợ 500 nghìn đồng, đồng nghiệp ra tay tàn ác và cái kết đau thương

Tôi gặp Phạm Ngọc Sơn (SN 1995, trú xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) tại tòa án, khi người đàn ông này tới tham dự phiên xử với tư cách là bị hại. Những phần da bị bỏng chưa kịp liền sẹo cọ vào vải, đau nhói, mỗi khi anh cựa mình. Sau cổ quấn 1 lớp băng bảo vệ khiến cổ anh hơi gập ra phía sau, làm cho khuôn mặt hất lên. Những vết sẹo đỏ ửng, xây xước, đôi chỗ mưng mủ.

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, đẹp trai, Sơn trở thành một người tàn tật, phần da trên cơ thể bị co rút, nham nhở, với vẻ bề ngoài như vậy gây ám ảnh cho những ai mới nhìn qua.

Ngày trước, Sơn có vay một người đồng nghiệp 2,5 triệu đồng nhưng chưa có trả nên phải khất mấy lần. Ngày 6/7/2020 là cái ngày đã đẩy Sơn và gia đình vào bi kịch với những chuỗi ngày dài sống trong nỗi đau đớn, khổ sở...

"Hôm đó là ngày chốt trả nợ, em chuyển khoản được cho họ 2 triệu rồi, còn thiếu 500 nghìn nữa nên vừa hết giờ làm ở công ty, đang tính chạy xe về nhà lấy thì gặp chủ nợ ngay trước cổng. Bị anh ta cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh, em hoảng quá, phóng xe chạy, được một đoạn thì dừng lại để nói chuyện đàng hoàng với nhau.

Chưa nói được mấy câu thì anh ta đánh, em chỉ biết ôm đầu chịu trận rồi ngửi thấy mùi xăng. Chưa kịp định thần thì cả người em bốc cháy phừng phừng. Nóng, nóng khủng khiếp lắm, cổ họng em tắc nghẽn, không thở được, cảm giác như ai móc cả tim gan mình ra. Sau đó thì em không biết gì nữa", Sơn vẫn còn nguyên cảm giác kinh hoàng khi bị thiêu sống.

Hơn 1 tháng sau, Sơn tỉnh dậy trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, mọi cử động dù nhẹ nhất cũng khiến anh đau đớn, như thể ai đó đang cầm kìm mà dứt từng thớ thịt trong người mình ra.

Đó là quãng thời gian mà Sơn chỉ ước mình có thể chết đi. Nhưng rồi những giọt nước mắt của mẹ, của người vợ trẻ, ánh mắt đau đáu của cha và sự hồn nhiên của đứa con gái mới hơn 2 tuổi đã vực Sơn dậy, từ bỏ suy nghĩ tiêu cực để kiên cường sống tiếp.

"Sống mòn" với món nợ tiền tỉ

Trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật, Sơn cũng không nhớ nữa. Mỗi lần lên xuống bàn phẫu thuật là một cuộc chiến đấu sinh tử của người đàn ông này.

Hơn 1 tỉ đồng chi phí điều trị, Sơn giữ được tính mạng nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều đau đớn do di chứng vụ bỏng gây ra. Hiện các phần da ở cổ, nách đang dần bị co cứng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

"Nhìn anh thoi thóp giữa máy móc, hai phần đùi bóc hết da để đắp vào những vết bỏng, rồi những lần nhiễm trùng, hoại tử da lại phải phẫu thuật để xử lý, nhiều khi em sợ mẹ con em sẽ mất anh ấy", Trần Thị Vân Hồng, vợ của Sơn nhớ lại.

Cho đến khi tính mạng của Sơn không còn bị đe dọa nữa thì tổng chi phí gia đình phải chi trả đã lên tới 1 tỷ đồng, phần lớn là vay mượn.

Ngày Sơn xuất viện trở về, toàn thân là những mảng sẹo chi chít, khuôn mặt biến dạng, con gái nhìn thấy hoảng sợ, khóc thét. Cũng may, vài ngày sau, khi nhận ra được tiếng bố, con bé mới dám lân la lại gần.

Hiện Sơn vẫn phải tiếp tục bôi thuốc tránh viêm nhiễm và làm mềm các vết sẹo. "Giờ mỗi ngày phải dùng 3 loại kem cho phần mặt, phần người và phần cổ, mỗi tuần hết mỗi loại 1 hộp thuốc, tất cả khoảng 1,5 triệu đồng. Gay go nhất là phần cổ, đang có hiện tượng co rút, nếu dừng bôi thuốc sẽ có nguy cơ kéo biến dạng cả mặt, da cứng lại thì không thể cử động được", Vân Hồng lo lắng.

May mắn, Vân Hồng mang thai bé thứ 2 nhưng đồng nghĩa áp lực kinh tế tăng thêm khi nợ cũ chưa trả được, chi phí điều trị phục hồi tăng thêm từng ngày. Chồng đau, vợ mang bầu, gánh nặng kinh tế dồn lên đôi vai của bố mẹ chồng.

"Nắng nôi thế này, bố mẹ chồng em vẫn phải đi xây, đi phụ hồ để mua thuốc cho anh Sơn. Em thì mang bầu, cũng phải có một người ở nhà còn chăm nom anh ấy. Bác sĩ nói giờ chi phí điều trị phục hồi cho anh Sơn rơi vào tầm 500-600 triệu đồng. Nợ cũ chưa trả được đồng nào, giờ vay mượn ở đâu cho ra từng đó tiền cũng là vấn đề. Trong nhà có cái gì cầm cố được đều cầm cố cả rồi", Vân Hồng thở dài.

Kẻ gây ra hậu quả thảm khốc cho Sơn bị tuyên phạt 16 năm tù và phải bồi thường hơn 1,1 tỷ đồng chi phí điều trị, tổn thất tinh thần. Đến nay, gia đình Sơn mới chỉ nhận được gần 20 triệu đồng, cũng chẳng biết có đòi được tiền bồi thường hay không.

Di chứng của bỏng, cộng với những phần da liên tục bị bong tróc, nổi mẩn, mưng mủ khiến Sơn quanh năm chỉ mặc độc cái quần đùi cho đỡ đau. Vết thương ở hai bên nách bị kéo rút, đau đớn, gần như anh chỉ có thể nằm ngửa. Đau, mỏi, cử động khó nên Sơn cũng không ngủ được. Không ngủ được lại đâm ra hay suy nghĩ.

"Bố mẹ em ở tuổi này, đáng lẽ ra có thể nghỉ ngơi rồi nhưng vẫn phải quần quật giữa nắng. Vợ dại, con thơ đáng lẽ được chăm sóc thì nay phải gồng lên chăm em. Nhiều khi em thấy bất lực, muốn chết để mọi người bớt đi gánh nặng nhưng rồi nghĩ, mọi người đã dồn hết tất cả để mong em được sống, suy nghĩ thế là có tội với bố mẹ, với vợ con.

Giờ em chỉ mong khỏe lại, ít nhất có thể tự chăm sóc bản thân để không phải là gánh nặng của mọi người", Sơn tâm sự.

Ước mơ không trở thành gánh nặng của Sơn nghe đến xót xa, bởi chặng đường trở lại là một con người bình thường vẫn còn xa vời lắm, khi gánh nặng kinh tế vẫn đè nặng lên vai cha mẹ già...

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4119: Chị Trần Thị Vân Hồng

Địa chỉ: Xóm Mỹ Trung, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An.

ĐT: 0845773737

STK: 101871266141 - Chủ TK Trần Thị Vân Hồng, Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank).

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269