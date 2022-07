Dấu ấn nghĩa tình những công trình Dân trí nơi biên giới Việt - Lào

(Dân trí) - Trong những năm qua, Báo Dân trí đã đặt những dấu ấn nơi địa bàn các huyện biên giới Nghệ An với những công trình mang ý nghĩa thiết thực.

Ngày 15/12/2016, Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo điện tử Dân trí, Tổ chức Shinnyo-en (Nhật Bản), UBND huyện Quế Phong và UBND xã Tri Lễ đã long trọng tổ chức lễ khánh thành 5 phòng học mang tên Khuyến học và Dân trí tại điểm trường Pà Khốm, thuộc Trường Tiểu học Tri Lễ 2, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Điểm trường Pà Khốm được khởi công xây dựng từ ngày 22/9/2016 với tổng kinh phí 363 triệu đồng, trong đó Tổ chức Shinnyo-en hỗ trợ 230 triệu đồng thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, ngân sách huyện 100 triệu đồng... và bà con nhân dân bản Pà Khốm đóng góp 120 ngày công để vận chuyển vật liệu. Đây là công trình Dân trí đầu tiên trên khu vực biên giới xứ Nghệ.

Ngày 1/9/2017, cầu Dân trí thứ 13 đã chính thức khánh thành ở xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, Nghệ An. Cây cầu mơ ước này được khởi công tại bản Con Phen, xã Hữu Khuông ngày 2/6/2017 do Báo điện tử Dân trí, Quỹ khuyến học Việt Nam và Tổng Công ty May 10 phối hợp cùng UBND huyện Tương Dương (Nghệ An) tổ chức.

Công trình có tổng kinh phí 500 triệu đồng do bạn đọc Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Tổng công ty May 10 tài trợ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng, tạo điều kiện thuận tiện cho con em đồng bào dân tộc đến trường cũng như việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa lũ.

Cầu tạm bằng gỗ ở bản Na Kho, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn hư hỏng xuống cấp trầm trọng. Sau khi Báo Dân trí phản ánh, được bạn đọc ủng hộ và cây cầu thứ 17 mang tên Dân trí tại bản Na Kho đã được khánh thành vào ngày 9/12/2019.

Công trình cầu Dân trí tại địa bàn bản Na Kho, xã Bắc Lý có tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng do Tổng Công ty May 10 tài trợ, phối hợp với Quỹ Khuyến học Việt Nam cùng Báo Dân trí thực hiện. Cầu có chiều dài 15m, rộng 1,5m, được làm bằng ống thép pha kẽm.

Ngày 6/1/2020, công trình phòng học tại điểm trường Mầm non Hòa Xuân, xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, với số tiền tài trợ 200 triệu đồng. Công trình do Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, xã Keng Đu và Đồn biên phòng Keng Đu cùng nhà tài trợ MITEC Việt Nam thực hiện. Đây là một trong những điểm trường Mầm non xa nhất, đường đi lại khó khăn nhất của xã Keng Đu.

Công trình cầu Dân trí giữa đại ngàn bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn. Cầu được khánh thành vào ngày 20/12/2020, do Quỹ Khuyến học Việt Nam, Báo Dân trí, Tổng Công ty may 10 cùng UBND huyện Kỳ Sơn và xã Na Ngoi thực hiện.

Cầu được làm bằng trụ bê tông, cốt thép, chiều dài cầu 24m, chiều rộng mặt cầu 1,7m, tải trọng trên 2 tấn, kinh phí 400 triệu đồng do Tổng Công ty May 10 tài trợ.

Cũng tại bản Huồi Thum, xã Na Ngoi, công trình 3 phòng công vụ dành tặng giáo viên "cắm bản" được khánh thành vào ngày 20/12/2020. Công trình trị giá 150 triệu đồng do Quỹ Khuyến học Việt Nam và bạn đọc Báo Dân trí chung tay hỗ trợ xây dựng.

Dấu ấn tiếp theo, vào ngày 18/5/2022, tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, Quỹ Khuyến học Việt Nam và Báo Dân trí đã tổ chức lễ khánh thành cầu Khuyến học và Dân trí tại bản Huồi Xui. Công trình do Công ty TNHH Thiệu Đô tài trợ với số tiền 500 triệu đồng.

Sau hơn 5 tháng thi công, ngày 20/5/2022, Báo Dân trí tổ chức khánh thành cầu Dân trí thứ 23 tại bản Nậm Tột, xã Tri Lễ, Quế Phong, Nghệ An. Đây là một trong những công trình thi công trong điều kiện khó khăn nhất do thời tiết, giao thông.

Để xây dựng được cây cầu Dân trí tại bản Nậm Tột, phía nhà thầu đã phải "cõng" từng bì cát, bao xi măng, thanh sắt… vượt cả ngày đường mới vào được đến công trường. Cầu có giá trị 680 triệu đồng được tài trợ bởi Tập đoàn MED Group Hà Nội.

"Bằng sự hy sinh, chịu khó, sau hơn 5 tháng thi công trong điều kiện địa bàn quá khó khăn, công trình đã xong và đưa vào sử dụng. Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi xin cảm ơn những tình cảm mà Báo Dân trí, nhà tài trợ, bạn đọc đã quan tâm ủng hộ chính quyền địa phương để tạo động lực giúp bà con vùng đặc biệt khó khăn", ông Dương Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong chia sẻ tại buổi lễ khánh thành.

Ngày 19/5/2022, nhân dịp kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương, Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm long trọng tổ chức lễ khởi công nhà ký túc xá cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học Mai Sơn, xã Mai Sơn, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Công trình do Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm ủng hộ toàn bộ chi phí xây dựng hơn 870 triệu đồng thông qua Báo Dân trí.