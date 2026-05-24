Dân trí đưa chuyên gia lên bản xa tập huấn chống đuối nước cho 200 cô trò

Ngày 23/5, báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.

Trong khuôn viên sân trường, Công đoàn và Đoàn thanh niên báo Dân trí phối hợp với Tổ chức Giáo dục sức khỏe WellBeing tổ chức chương trình “Tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu đuối nước” cho hơn 200 học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Theo BS Trần Thanh Bảo, Tổ chức Giáo dục sức khỏe WellBeing, vào mùa hè, nguy cơ đuối nước tại các vùng núi thường tăng cao. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phòng tránh và kỹ năng sơ cứu đuối nước cho học sinh là rất cần thiết.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia hướng dẫn học sinh, phụ huynh và thầy cô giáo những khái niệm cơ bản về đuối nước, cách nhận biết dấu hiệu một người gặp nạn dưới nước, kỹ năng đưa nạn nhân lên bờ an toàn và các bước sơ cứu ban đầu.

Các em học sinh chăm chú quan sát chuyên gia hướng dẫn thao tác ép tim, hà hơi thổi ngạt, đồng thời hào hứng tham gia trả lời các câu hỏi về kỹ năng sơ cấp cứu.

Các em học sinh vùng cao thích thú khi được thực hành trên mô hình sơ cứu hiện đại có tích hợp cảm biến đánh giá kỹ năng người thực hành.

“Thông qua hoạt động này, tôi hy vọng các em sẽ có cuộc sống an toàn hơn. Đây cũng là dịp để các thầy cô giáo nắm vững kỹ năng, từ đó chủ động hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho học sinh”, BS Trần Thanh Bảo chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thu Phương, Tổng phụ trách Đội Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Cao Bồ, đánh giá đây là hoạt động thiết thực, giúp học sinh và giáo viên nhà trường nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước, sơ cấp cứu.

Theo cô Phương, nhờ các mô hình mô phỏng, việc học trở nên trực quan, dễ hiểu hơn nhiều so với lý thuyết đơn thuần. Điều quan trọng là học sinh, giáo viên và phụ huynh được trực tiếp thực hành các thao tác sơ cứu ngay tại chỗ.

“Từ những gì được học hôm nay, các thầy cô sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh trong thời gian tới. Với đặc thù là trường miền núi, học sinh thường xuyên sinh hoạt gần sông, suối nên những kỹ năng này là hành trang rất cần thiết để bảo vệ an toàn cho các em", cô Phương chia sẻ

Bên cạnh hoạt động tập huấn sơ cấp cứu đuối nước, báo Dân trí còn phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức sàng lọc viêm gan B cho khoảng 500 học sinh của trường.

Kết quả tầm soát viêm gan B, viêm gan C cho thấy có 14 học sinh mắc viêm gan B, không phát hiện trường hợp mắc viêm gan C.

Theo các bác sĩ, với những trường hợp mắc viêm gan B, đường lây truyền chính có thể là từ mẹ sang con trong lúc sinh. Vì vậy, người mẹ và các thành viên trong gia đình cần được tầm soát viêm gan B để phát hiện nguy cơ và có hướng theo dõi phù hợp.

Sau khi phát hiện các ca mắc, bác sĩ đã tư vấn cách theo dõi sức khỏe, khám chuyên khoa định kỳ và dự phòng lây nhiễm trong cộng đồng.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết việc phát hiện sớm viêm gan B có ý nghĩa rất quan trọng, bởi bệnh có thể âm thầm kéo dài nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã tiến triển thành xơ gan hoặc ung thư gan.

“Đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn khó tiếp cận dịch vụ y tế và ít có điều kiện khám sức khỏe định kỳ, việc sàng lọc giúp phát hiện bệnh sớm để được theo dõi, điều trị kịp thời.

Đồng thời, bác sĩ có thể tư vấn cách phòng lây truyền cho người thân trong gia đình, nhất là lây truyền từ mẹ sang con. Một trường hợp được phát hiện sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người bệnh, mà còn giúp bảo vệ cả cộng đồng”, BS Thiệu nhấn mạnh.

Sau phần tập huấn và khám sức khỏe, sân trường vùng cao tiếp tục rộn ràng với các hoạt động vui chơi dành cho học sinh.

Những dãy bàn tô tượng đầy màu sắc nhanh chóng kín chỗ. Với nhiều em nhỏ, đây là lần đầu tiên các em được tự tay cầm cọ, tỉ mỉ tô lên những bức tượng thạch cao ngộ nghĩnh.

Đây là hoạt động do các nhà hảo tâm đồng hành cùng Công đoàn - Đoàn thanh niên báo Dân trí tổ chức.

Cả sân trường trở nên rộn ràng bởi tiếng cười nói và ánh mắt chăm chú của trẻ nhỏ.

Trên gương mặt những người mẹ vùng cao hiện rõ niềm vui khi thấy con mình được quan tâm, được trải nghiệm những hoạt động tưởng chừng giản dị nhưng vẫn còn xa lạ với nhiều trẻ em miền núi.

Không chỉ mang đến niềm vui, chương trình còn góp phần tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập.

Bên cạnh hoạt động tô tượng và vui chơi tập thể, chương trình cũng trao tặng tới các em học sinh nhiều phần quà thiết thực do các nhà hảo tâm ủng hộ.

Cũng trong ngày 23/5, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình Tư vấn chuyên sâu về gan, tư vấn sức khỏe tổng quát cho 300 người dân xã Cao Bồ, tỉnh Tuyên Quang.

