Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, gia đình chị Bùi Thị Thái (SN 1989, trú xóm Vín Biu, xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ) đã dọn về sống trong ngôi nhà Nhân ái rộng hơn 80m², dù khi ấy các ô cửa vẫn phải che tạm bằng liếp.

Sau Tết, hệ thống cửa ra vào, cửa sổ đã được lắp đặt đầy đủ, giúp căn nhà kín gió, mang lại không gian sinh hoạt, học tập ổn định hơn cho các con chị Thái.

Bên cạnh ngôi nhà mới, gian nhà gỗ cũ - nơi trước đó là chỗ che mưa nắng cho cả gia đình - vẫn được giữ lại làm kho chứa các vật dụng. Khu chuồng trại được chị Thái sửa sang gọn gàng để chăn nuôi, duy trì sinh kế.

Gia đình chị Thái hạnh phúc khi được chuyển về sống trong ngôi nhà kiên cố (Ảnh: Gia Khoa).

Bước ngoặt đến với gia đình chị Thái sau khi hoàn cảnh 4 mẹ con được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “Chồng mất, con khuyết tật, mẹ nghèo vừa ra viện vẫn gắng mưu sinh”. Bên cạnh những lời động viên, sẻ chia, bạn đọc và nhà hảo tâm đã chung tay ủng hộ 132.063.231 đồng, giúp chị có điều kiện chữa bệnh và từng bước cải thiện cuộc sống.

Ngồi dưới mái hiên ngôi nhà mới của con gái, ông Bùi Văn Khoan (bố ruột chị Thái) xúc động cho biết, thông qua bài báo, Quỹ Thiện Tâm cũng đã ủng hộ gia đình 20 triệu đồng và hỗ trợ thường xuyên cháu Lam (con gái chị Thái, bị khuyết tật bẩm sinh) mỗi tháng 1 triệu đồng.

Trong quá trình xây nhà, chị Thái cũng nhận được sự động viên, giúp đỡ của chính quyền xã Lạc Sơn và bà con xóm Vín Biu. Người góp công, người hỗ trợ giảm giá vật liệu, đồ dùng…, nhờ đó việc xây dựng diễn ra thuận lợi hơn.

Theo ông Khoan, số tiền bạn đọc ủng hộ được gia đình tính toán, sử dụng cẩn trọng, bảo đảm đúng mục đích.

“Gia đình tôi luôn biết ơn và trân trọng từng đồng ủng hộ, từng sự giúp đỡ, động viên của mọi người. Đó chính là điểm tựa để mẹ con cháu Thái có một khởi đầu mới, một cơ hội vươn lên thoát nghèo”, ông Khoan xúc động nói.

Có mái nhà vững chãi làm điểm tựa, chị Thái bắt đầu gây dựng kinh tế gia đình. Dù chân còn đau nhức sau chấn thương, chị vẫn cần mẫn hái rau, nấu cám, chăm 3 con lợn nái cùng đàn lợn con.

Được bạn đọc giúp sức, chị Thái đầu tư chăn nuôi, từng bước ổn định cuộc sống (Ảnh: Gia Khoa).

“Nếu kiểm soát được dịch bệnh và sinh trưởng tốt, ít bữa nữa là đàn lợn con có thể xuất chuồng. Đợt này lợn giống được giá, cũng bõ công tôi chăm sóc”, chị Thái vui vẻ chia sẻ với phóng viên.

Từ chỗ lo bữa ăn từng ngày, nay chị Thái đã bắt đầu tính đến việc dành dụm để trả nợ và tạo nguồn vốn.

Chị cho biết, trước mắt vẫn lựa chọn hướng chăn nuôi để phát triển kinh tế. Khi đôi chân hoàn toàn bình phục và tích lũy thêm vốn, chị dự định tận dụng lợi thế nhà mặt ngõ để mở quầy tạp hóa.

Hai chị em Quách Thảo Nguyên và Quách Thu Lam rất vui khi được ở trong ngôi nhà mới (Ảnh: Gia Khoa).

Dẫu cuộc sống còn nhiều thử thách, nhưng giờ đây tâm thế của chị Thái đã vững vàng hơn. Trên chặng đường phía trước, các con chính là động lực để chị tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Bé Thảo Nguyên vẫn duy trì thành tích học tập tốt, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Ngoài giờ học, Thảo Nguyên phụ mẹ chăm em và làm việc nhà. “Con bảo sẽ cố học thật giỏi để mẹ đỡ vất vả”, chị Thái kể, mắt ánh lên niềm tự hào.

Trước lúc chia tay, ông Khoan nắm chặt tay phóng viên, xúc động gửi gắm: “Nhờ báo Dân trí chuyển lời cảm ơn chân thành của gia đình chúng tôi tới bạn đọc và các nhà hảo tâm trên cả nước”.