Cuộc sống bế tắc đến cùng cực của vợ chồng ung thư, khẩn cầu sự giúp đỡ

Tai ương dồn dập, nỗi đau chồng nỗi đau

Nhà chị Thiều Thị Hạnh (SN 1976) nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở thôn Bùi Hạ 2, xã Yên Phú, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, nhưng đến đầu xã, hỏi hoàn cảnh nhà chị ai cũng tường tận.

"Chỉ trong vòng 3 năm, cả hai vợ chồng đều phát hiện bị ung thư, giờ sống thoi thóp chăm nhau ở nhà, tội nghiệp cô chú ấy lắm!", người dân chỉ đường nói với tôi.

Theo chỉ dẫn, tôi tìm đến gia đình chị Hạnh. Trước mắt tôi là một người phụ nữ với đôi mắt thâm quầng, da xanh nhợt, trên đầu quấn chiếc khăn mỏng, để lộ cái đầu trọc lóc. Chị Hạnh vừa đi xạ trị lần 3 về.

Nước mắt ngân ngấn, chị Hạnh, vào năm 2018, chồng chị là anh Hà Văn Lọc (SN 1970) đi làm thợ xây ở xa, trong một lần khi vừa ăn cơm xong thì bỗng nhiên ngã quỵ. Khi đưa vào viện, qua thăm khám, xét nghiệm, các bác sĩ cho biết anh bị ung thư vòm họng ở giai đoạn 4, cần phải phẫu thuật ngay.

"Mọi thứ đến quá bất ngờ với tôi. Nghe tin tôi như chết lặng, bình thường anh ấy không có biểu hiện gì cả", chị Hạnh nói.

Để có tiền chữa trị cho chồng, chị Hạnh phải bán đi cặp bò được 40 triệu đồng rồi cắm sổ đỏ vay ngân hàng được 80 triệu đồng. Sau hai năm, với nhiều liệu trình xạ trị, bệnh tình của anh Lọc cũng dần ổn.

Những tưởng, khó khăn rồi sẽ dần qua đi nhưng một lần nữa, nỗi đau lại ập đến gia đình chị Hạnh. Đầu tháng 2 vừa qua, trong khi đi làm phụ hồ, chị Hạnh đột nhiên thấy đau tức ngực. Vài ngày sau, cơn đau càng trở nên nghiêm trọng, chị vội vàng đi khám thì chết sững người khi phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 3.

Thế là một lần nữa, vợ chồng anh chị rơi vào cảnh lao đao trong cơn bạo bệnh. Nghĩ đến số tiền vay mượn chữa bệnh cho chồng chưa trả hết, nay lại đến những khoản tiền để chữa bệnh cho mình, trong cơn bĩ cực chị khóc đến khô cạn nước mắt.

Vừa qua, để có tiền xạ trị cho vợ, anh Lọc phải chạy đi vay mượn anh em họ hàng, bạn bè khắp nơi được 50 triệu đồng. Thế nhưng, sau 3 lần xạ trị cho vợ thì kinh tế gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, chị Hạnh đành phó mặc vào số phận, đến đâu hay đến đó.

"Giờ thì tôi bất lực thật rồi chú à, mới 3 lần xạ trị đã không còn chỗ nào để xoay được nữa rồi. Các bác sĩ nói liệu trình điều trị đang còn rất dài. Giờ sống được ngày nào biết ngày đó, nhà có hai lao động đều bị bệnh đến tiền ăn cũng không có thì lấy đâu ra tiền chữa bệnh", chị Hạnh nghẹn ngào.

Theo chị Hạnh, vì không có tiền chữa bệnh cho vợ khiến anh Lọc nhiều đêm không ngủ, có thời điểm cơn đau lại phát dữ dội. "Bác sĩ bảo anh ấy phải tái khám thường xuyên để lấy thuốc. Đầu năm vừa rồi khi tái khám bác sĩ phát hiện gan bị mờ và yêu cầu phải điều trị ngay. Nhưng khi về nhà chưa kịp chạy tiền đi điều trị thì tôi đã đổ bệnh rồi. Đến giờ thì gần như anh ấy đánh liều, khi nào đau lại uống thuốc giảm đau để cầm cự", chị Hạnh chia sẻ.

Cuộc sống bế tắc đến cùng cực

Nhiều tháng qua, cứ mỗi lần vợ đi xạ trị, anh Lọc dù sức khỏe còn yếu vẫn cố gắng gượng để xuống Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa chăm vợ.

Vừa đi xạ trị lần 3 về nhà, ngồi bên góc giường, thi thoảng chị Hạnh lại ho liên hồi rồi nôn ọe. Nghe những tiếng ho khan của vợ, anh Lọc chỉ biết ôm vợ rồi nước mắt lăn dài trong cùng cực của sự bế tắc.

"Vợ tôi đã vất vả vì tôi quá nhiều. Sau khi điều trị bệnh tôi vẫn chưa thể đi làm được vì sức khỏe quá yếu. Trong nhà có gì bán được thì cũng đã bán hết, đến sổ nhà đất cũng cầm cố ngân hàng, bạn bè vay mượn được thì cũng đã vay hết rồi. Thương vợ nhưng tôi chẳng biết phải làm thế nào, bế tắc lắm rồi chú à!", anh Lọc nghẹn ngào tâm sự.

Theo anh Lọc, vì hoàn cảnh hai bên nội ngoại đều khó khăn nên cũng chỉ hỗ trợ được phần nào. Suốt nhiều tháng qua, vì thương cảnh vợ chồng bệnh tật không còn khả năng lao động, nhiều bà con hàng xóm và bạn bè đã hỗ trợ lương thực để vợ chồng anh sinh hoạt hằng ngày.

"Người cân gạo, người mớ rau, có hôm chút thịt, con cá…mấy tháng nay, vợ chồng tôi sống được là nhờ tình yêu thương của mọi người. Nếu không có tình yêu thương đó thì chắc chúng tôi khó sống qua những ngày này…".

Nói đến đây, giọng anh Lọc nghẹn lại rồi anh lặng lẽ rời xuống bếp với đôi mắt đỏ hoe để chuẩn bị bữa cơm trưa cho vợ. Bữa trưa vội vàng rồi cũng xong, nhìn trên mâm cơm mà anh dọn ra chỉ vỏn vẹn một ít miến luộc và bát nước mắm dành cho 2 con người bệnh tật mà lòng tôi như thắt lại.

Theo lời anh Lọc, vợ chồng anh có cậu con trai vừa học ra trường đang đi làm thuê tại Hà Nội, thấy bố mẹ bệnh tật nó cứ đòi về nhưng tôi lấy cớ dịch bệnh không cho về. Chứ con về thấy cảnh bố mẹ thế này tôi sợ nó không cầm được lòng.

Quệt ngang dòng nước mắt, anh Lọc cho biết: "Các bác sĩ nói vợ tôi đang còn phải trải qua rất nhiều lần điều trị nữa. Nhưng đến nay mới được 3 lần thì đã hết tiền rồi. Sự sống của cô ấy giờ phó mặc vào số phận, nếu không có tiền để tiếp tục điều trị thì chẳng biết còn được bao lâu nữa. Những lúc nhìn vợ bị cơn đau đày đọa tôi như đứt từng khúc ruột. Sao số vợ chồng tôi lại khổ như vậy".

Nói về hoàn cảnh của vợ chồng chị Hạnh, ông Trịnh Hữu Hưng - Trưởng thôn Bùi Hạ 2, cho biết: "Hoàn cảnh của gia đình chị Hạnh thực sự bi đát. Cùng một lúc cả hai vợ chồng bị ung thư khiến kinh tế gia đình xuống dốc nhanh chóng. Trước kia anh chị là hộ gia đình cần cù chịu khó làm ăn, không ngờ chỉ vài năm lại ra thế này. Chúng tôi cũng đang kêu gọi người dân chung tay ủng hộ vợ chồng anh chị trong những ngày vừa qua mong anh chị cố vượt qua khó khăn".

Theo ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Yên Phú, vừa qua xã giao cho Hội phụ nữ xem xét, làm chế độ chính sách cho hoàn cảnh của chị Hạnh. Đồng thời, kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp tiền ủng hộ vợ chồng chị Hạnh, để anh chị sớm vượt qua được cơn bạo bệnh, ổn định lại cuộc sống.

Quãng thời gian phía trước còn khá gian nan, đôi vợ chồng khốn khổ này chưa biết phải bấu víu vào đâu. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để vợ chồng chị Hạnh sớm thoát khỏi sự cùng cực, bế tắc, vượt qua bệnh tật.

