Mẹ ôm bụng bầu 7 tháng chăm con trai mắc bệnh hiểm nghèo

Khánh kiệt vì con mắc bệnh hiểm nghèo

Đến thăm gia đình chị Lê Thị Thu (SN 1989) tại khu trọ đường số 20 (khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), khó có thể tưởng được gia đình 4 người có thể sống chen chúc trong căn phòng 10m2 nóng hừng hực.

Trong căn phòng trọ ấy, mỗi sáng, Thu lặng lẽ ôm bụng bầu dọn dẹp, chuẩn bị cơm cho gia đình ăn cả ngày. Sau đó, chị lấy xe máy chở con trai nhỏ là cháu Bé Lê Như Gia Bảo (SN 2015) lên bệnh viện ở TPHCM hóa trị.

Thu kể: "3 năm nay, cuộc sống gia đình em đảo lộn tất cả kể từ khi bé Gia Bảo phát bệnh ung thư. Lúc trước, vợ chồng em làm công nhân, không dư dả nhưng cũng đầy đủ. Nay nhà em phá sản, vay nợ khắp nơi".

Năm 2005, Thu học xong lớp 9 thì nghỉ học. Từ miền quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, cô gái 15 tuổi bắt xe khách vào TPHCM tìm việc làm. Do không đủ tuổi nên Thu xin đi làm cho xưởng may gia công tư nhân.

Qua hội đồng hương, Thu quen anh Lê Như Hiệp (SN 1978), cưới vào đầu năm 2011 rồi liên tiếp sinh 2 đứa con nên không đi làm được. Từ năm 2016, khi 2 bé đã đi nhà trẻ, Thu mới đi làm việc trở lại.

Lương công nhân may của 2 vợ chồng cũng đủ nuôi sống gia đình 4 người, hỗ trợ cha mẹ già ở quê và tiết kiệm chút ít.

Cuộc sống bình yên của gia đình Thu đảo lộn từ cuối năm 2020. Năm đó, Gia Bảo đang học lớp lá, bị ngã sưng đầu. Sau vài ngày, khối u sinh mủ, đi bệnh viện chụp CT được chẩn đoán là bị áp xe vùng đầu, cho thuốc uống nhiều ngày nhưng khối u không xẹp, ở vùng cổ lại nổi nhiều hạch, nhiều vùng da bầm tím, nổi mẩn đỏ khắp người…

Lúc này, Thu xin nghỉ làm đưa con lên bệnh viện Nhi đồng TPHCM khám. Kết quả sinh thiết cho thấy Gia Bảo bị bệnh bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư hệ tạo huyết) sinh ra những khối u khắp người.

Nghe bác sĩ thông báo tin dữ, Thu lặng cả người nhưng cố bình tĩnh điện cho chồng ở nhà vay mượn thêm tiền bạc rồi cả 2 đưa con sang bệnh viện Ung bướu điều trị.

Vất vả nhất là năm đầu tiên điều trị, Gia Bảo liên tục hóa trị tấn công, mỗi đợt kéo dài gần cả tháng. Những đợt hóa trị này đều dùng các loại thuốc đắt tiền, nhiều loại phải mua ngoài.

Có đợt tiền viện phí cao nhất hơn 20 triệu đồng dù đã trừ bảo hiểm y tế 100% dành cho trẻ em, có tháng đóng 2 đợt.

Đúng thời gian này, dịch Covid-19 bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam, công việc không ổn định nên kinh tế gia đình rất khó khăn. Thu bàn với chồng rồi 2 vợ chồng quyết định nghỉ làm công nhân, "bán lúa non" sổ bảo hiểm xã hội, vay mượn hơn 100 triệu đồng để có tiền chạy chữa cho con.

Vỡ kế hoạch, mẹ bầu không biết tương lai ra sao

"Khi đi hóa trị, Bảo đau nên quấy khóc rất dữ. Con không chịu ngủ lại, cứ tối là khóc ngất, đòi về nhà cho bằng được. Trong khi người ta ở nhà trốn dịch thì ngày nào mẹ con em cũng chạy xe máy từ Bình Dương lên TPHCM. Thời điểm dịch lên đến đỉnh điểm, mỗi lần ra vào bệnh viện phải test thì 2 mẹ con mới ở lại", Thu kể.

Những ngày giãn cách nghiêm ngặt, chi phí đi lại, ăn uống, thuốc men, test Covid-19 là gánh nặng lớn với gia đình công nhân mất việc như nhà Thu. Vợ chồng Thu phải dè sẻn từng chút một, vay mượn sống qua ngày, cho con vào từng lọ thuốc.

May là Gia Bảo chỉ bệnh nguy cơ thấp, cơ địa đáp ứng thuốc, từ năm 2022 đã được chuyển sang hóa trị duy trì, mỗi tháng chỉ hóa trị khoảng 5-7 ngày, chi phí chừng 2-3 triệu đồng mỗi đợt.

Thu chia sẻ: "Thường sau một đợt hóa trị duy trì con được về nhà nghỉ 15-20 ngày. Có đợt mới về được 7-8 ngày đã mệt, phải nhập viện trở lại, nên em không đi làm công ty được, mọi chi tiêu chỉ dựa vào thu nhập của chồng".

Chồng Thu sau khi nghỉ công ty chuyển qua chạy xe máy giao heo quay thuê cho các cửa hàng gần khu trọ. Công việc bấp bênh, thu nhập từ 200-300 ngàn đồng/ngày nhưng thời gian linh động, có thể đưa con lớn đi học, phụ vợ canh chừng Gia Bảo trong những ngày bơm tủy (chọc tủy sống tiêm hóa chất nội tủy).

Năm 2022, Thu thuê ki ốt đầu dãy trọ để vừa ở vừa bán tạp hóa trong những ngày không đưa con đi bệnh viện. Nhưng cửa hàng mỗi tháng đóng cửa cả tuần nên ít khách, tiền lời không bù được tiền thuê nhà.

Thu trả ki ốt, thuê phòng nhỏ ở cuối dãy với giá 900.000 đồng/tháng để giảm chi tiêu, chuyển sang bán hàng online. Trong phòng chỉ dùng 1 chiếc quạt nhỏ để tiết kiệm điện.

Thu gói ghém hết mức mới có thể dùng khoản thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng chi tiền thuê trọ, ăn uống và chữa bệnh cho con. Thu tính đợi bệnh của Gia Bảo ổn hơn sẽ đi làm, có tiền trả nợ. Không ngờ, cuối năm 2023, Thu phát hiện bị vỡ kế hoạch.

Dù biết sắp tới sẽ rất khó khăn nhưng Thu không nỡ bỏ thai. Tính đến ngày 16/3, thai đã gần 28 tuần. Ôm bụng bầu 7 tháng, ngày ngày vẫn lo cơm nước, giao hàng online, chở con từ Bình Dương lên TPHCM chữa bệnh… mà Thu không dám thở than, nhờ chồng giúp vì bây giờ anh nghỉ làm là cả nhà sẽ đói.

Thu thở dài tâm sự: "Hơn 2 tháng nữa là sinh mà em chưa biết tiền đâu sinh con nhỏ? Chồng em nghỉ làm chăm vợ sinh, đưa bé Bảo đi trị bệnh thì tiền đâu ăn? Mà lúc đó biết có mượn được tiền đưa bé Bảo đi chữa bệnh hay không nữa…".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Trọng, Chủ tịch UBND xã Đông Ninh (huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho hay: "Vợ chồng anh Lê Như Hiệp là người địa phương, vào Nam làm ăn đã lâu nhưng hộ khẩu ở đây nên địa phương vẫn nắm hoàn cảnh gia đình, biết nhà anh đang rất khó khăn và đã xin cấp chế độ bảo trợ xã hội cho bé Bảo".

Tuy nhiên, ông Trọng chia sẻ thật tình là ngoài khoản trợ cấp xã hội thì địa phương không còn khoản nào hỗ trợ thêm cho gia đình anh Hiệp. Cha mẹ Hiệp thì già yếu, không làm việc được nên cũng không có gì giúp con cháu.

Ông Nguyễn Văn Trọng nói: "Hoàn cảnh này rất khó khăn, anh chồng đi làm thuê như vậy không biết có nuôi nổi gia đình không, nói gì đến tiền trị bệnh cho con. Nếu quý báo hỗ trợ được, thay mặt địa phương, tôi xin cảm ơn quý báo, nhờ tạo điều kiện hỗ trợ cho gia đình cháu với".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5159 xin gửi về:

1. Chị Lê Thị Thu (mẹ bé Lê Như Gia Bảo)

Địa chỉ: 17/2G Đường số 20, khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0382153880

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5159 )

