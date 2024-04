Con trai "ngàn cân treo sợi tóc", mẹ nghèo giật thót mỗi khi bác sĩ gọi

Nam sinh 18 tuổi nguy kịch sau vụ tai nạn

Chị Đậu Thị Thảo (46 tuổi, trú xóm 6, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ngồi thẫn thờ bên hành lang khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa. Chốc chốc, thấy cửa phòng bệnh có nhân viên đi ra, chị nóng lòng chạy lại hỏi thăm tình hình con trai mình.

Đôi lúc, tiếng gọi "người nhà bệnh nhân Đặng Viết Tú (18 tuổi)" của bác sĩ khiến chị giật thót, luống cuống chạy lại. Từ ngày Tú gặp nạn, được đưa vào khoa Cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp, chuyển mổ cấp cứu và được chuyển về khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa để tiếp tục hồi sức, điều trị tích cực cho đến nay, chị lại sợ tiếng gọi ấy.

Bởi cứ mỗi lần gọi, chị biết, sự sống của con mình lại gặp nguy hiểm và các bác sĩ phải đưa ra các quyết định quan trọng để nhằm cứu sống bệnh nhân.

"Trong quá trình cấp cứu, điều trị bệnh nhân cần truyền rất nhiều chế phẩm máu, trong đó đặc biệt khối tiểu cầu, Bệnh viện và Trung tâm Huyết học đã cấp phát hết số lượng tiểu cầu hiện có và đề xuất cần gia đình huy động các thành viên trực tiếp hiến máu cho bệnh nhân, để mong kịp thời nhất cứu sống bệnh nhân", bác sĩ dặn.

Chị Thảo cuống cuồng gọi điện về nhà, nhờ tìm người hiến tiểu cầu cho con trai. "Cháu nhóm máu O, anh em họ hàng ai cùng nhóm máu đã huy động hết rồi", chị nói mà như khóc. Tai ương đột ngột xảy ra với con trai khiến chị gồng mình gánh vác, vừa lo viện phí, vừa lo cho sự sống của con mình.

Cháu Tú là con trai thứ 2 của vợ chồng chị Thảo. Do hoàn cảnh gia đình và lực học, hết chương trình trung học phổ thông, Tú đăng ký vào trường nghề của huyện, ước mơ trở thành đầu bếp giỏi. Học được 1 năm, gia cảnh khó khăn, Tú quyết định bảo lưu, đầu năm học 2023-2024 này mới đi học lại.

Trưa 25/3, trên đường đi học về, Tú xảy ra tai nạn giao thông với xe tải ben. Vụ tai nạn khiến nam sinh này hôn mê, nhiều tổn thương nghiêm trọng từ bụng trở xuống gây sốc đa chấn thương, đe dọa đến tính mạng

Bác sĩ Phan Anh Đặng, khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, cho biết bệnh nhân Đặng Viết Tú nhập viện trong tình trạng bị sốc do đa chấn thương, tình trạng mất máu nhiều.

Thời điểm vào viện, huyết áp bệnh nhân tụt sâu, vỡ nát khung chậu, vỡ bàng quang, chảy máu vùng cơ thắt lưng 2 bên. Bệnh nhân được cấp cứu và hội chẩn toàn viện chuyển mổ cấp cứu sau chuyển về khoa tiếp tục hồi sức và điều trị tích cực

"Bác sĩ thông báo cháu tiên lượng rất nặng và bảo gia đình chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Tôi nghe mà như chết đứng, nhưng phải gắng gượng để ký vào giấy tờ để con phẫu thuật...", chị Thảo kể.

Mẹ nghèo gắng gượng nuôi hi vọng điều trị cho con

Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, Tú qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu. Do biến chứng suy đa tạng sau sốc đa chấn thương nên Tú phải thường xuyên lọc máu. Tình trạng chảy máu trong được xử lý nhưng bệnh nhân liên tục được truyền tiểu cầu, hồng cầu.

Ngoài nỗi lo về nguồn máu để cấp cứu kịp thời cho con trai, gánh nặng kinh tế cũng đè nặng đôi vai chị Thảo. Vợ chồng chị Thảo vốn làm ruộng. Anh Đậu Viết Sơn, chồng chị, sức khỏe yếu nhưng vẫn cố gắng xin vào làm việc tại một nhà máy gần nhà. Thời gian nông nhàn, chị Thảo đi phụ hồ, buộc sắt cho các công trình xây dựng.

Từ hồi tháng 12 năm ngoái đến đầu tháng 3 vừa qua, công ty anh Sơn rơi vào tình trạng ít việc, người đàn ông này phải tạm nghỉ, theo vợ đi phụ hồ. Sức khỏe yếu, cộng với căn bệnh viêm phế quản mãn khiến anh Sơn không đảm đương nổi công việc nặng nhọc, nắng nôi. Vừa rồi, công ty có đơn hàng, anh Sơn đi làm việc trở lại thì Tú lại xảy ra chuyện.

Từ hồi con vào viện cấp cứu, anh Sơn mới được gia đình cho vào thăm con 1 lần. Mọi người nghĩ tình trạng sức khỏe này, anh Sơn không đủ tâm lý, nhỡ ngất xỉu ra đó lại phải thêm thuốc thang, chăm sóc.

Hôm cháu Tú bị nạn, trong lúc ông nội và chú đến hiện trường, đưa cháu đi cấp cứu, chị Thảo chạy đi vay nóng được 50 triệu đồng để mang vào viện.

"Trong quá trình cháu cấp cứu, chủ xe và tài xế có hỗ trợ cho gia đình 22 triệu đồng. Tiền mỗi ngày một cạn, mà tình trạng cháu vẫn chưa có tiến triển đáng kể. Bác sĩ nói bệnh của cháu còn phải điều trị dài ngày, khả năng phục hồi vận động cũng gặp trở ngại do vỡ nát xương chậu. Thương con nằm mê man mà lòng tôi đau như cắt, con tôi mới 18 tuổi thôi mà...", người mẹ ngân ngấn nước mắt.

Chị không dám khóc, không dám yếu đuối. Người mẹ nghèo phải tự vực mình dậy, để làm chỗ dựa cả tinh thần, vật chất cho đứa con đang hôn mê và người chồng ốm yếu của mình.

Theo bác sĩ Đặng, do bệnh nhân phải lọc máu liên tục, sử dụng kháng sinh liều mạnh, sử dụng các chế phẩm máu và chế phẩm Albumin nên chi phí điều trị lớn. Mặc dù bệnh nhân đã được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng phần đồng chi trả cũng khá cao so với thu nhập của một gia đình thuần nông.

"Trong 10 ngày qua, bệnh nhân Tú đã phải truyền hơn 60 đơn vị máu. Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, tình trạng huyết động đã thoát cơn sốc nhưng các hậu quả của sốc đa chấn thương, suy đa tạng nên vẫn phải lọc máu hàng ngày. Tình trạng của bệnh nhân tiên lượng rất xấu", bác sĩ Phan Anh Đặng thông tin.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5171 xin gửi về:

1. Chị Đậu Thị Thảo (mẹ bệnh nhân Đặng Viết Tú)

Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Hoặc Khoa Hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Điện thoại: 0378750391

Số tài khoản: 3607205275521 - chủ TK Đậu Thị Thảo - Ngân hàng Agribank

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5171)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269