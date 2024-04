Cha nằm thoi thóp thở oxy, lo cho 2 con thơ đói khát ở quê nhà

"Mới 29 tuổi, đang thanh niên trai tráng ai ngờ anh ấy đổ bệnh suy thận giai đoạn cuối, suy tim. Hiện tại anh nằm viện để chạy thận một tuần 3 lần, phải thở oxy, cấp cứu", nữ y tá dẫn chúng tôi đến phòng bệnh anh Y Hoàng MLô chia sẻ.

Trên giường bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, anh Y Hoàng MLô tiều tụy với nước da xanh xao, đôi tay nổi nhiều cục u sần vì chạy thận, trên mặt đeo ống thở oxy.

Nhà anh MLô ở xã Eabar (huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên), cách trung tâm thành phố hơn 100km nên gần nửa năm nay, khi bệnh suy thận biến chứng sang suy tim, anh sống ở viện nhiều hơn ở nhà.

Nằm điều trị ở viện, nhưng anh MLô vẫn canh cánh nỗi lo cho 2 con thơ dại (cháu lớn 5 tuổi, nhỏ 10 tháng tuổi) đói cơm, khát sữa ở quê nhà.

"Bệnh của tôi nặng lắm rồi, chắc sống cũng không được bao lâu nữa. Tôi chỉ mong sao mọi người thương 2 đứa con tôi, tụi nó còn nhỏ quá. Từ ngày bố đau, mẹ phải theo chăm bệnh, bỏ 2 đứa nhỏ đói cơm, khát sữa ở nhà, nhiều đêm nằm nghĩ thương con mà tôi không thể chợp mắt được", dùng bàn tay yếu ớt để gỡ mặt nạ thở oxy, anh MLô buồn bã tâm sự.

Túc trực bên giường bệnh để chăm chồng, Ksor Hờ Nhung (24 tuổi), trải lòng thêm về hoàn cảnh gia đình, năm 2018, 2 vợ chồng kết hôn với nhau và lần lượt sinh được 2 con.

Anh MLô thường ngày đi làm rẫy, cạo mủ cao su, vận chuyển keo lá tràm kiếm tiền về chăm lo cho gia đình. Vợ chồng dự định để dành một ít vốn xây dựng căn nhà ở riêng.

Cuối năm 2022, anh MLô thấy sức khỏe không ổn nên có đi khám và được biết bản thân bị viêm cầu thận. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên anh chỉ uống một đợt thuốc rồi ngưng, về nhà hái thuốc nam tự điều trị.

Khoảng 4 tháng sau, tái khám bác sĩ phát hiện anh MLô đã bị suy thận mạn cấp độ 3. Dù bản thân mang trọng bệnh, nhưng người cha của 2 đứa trẻ vẫn không dám cho gia đình biết vì tại thời điểm đó vợ anh đang mang thai.

Đến tháng 6/2023, khi anh đang chăm vợ sinh ở bệnh viện, anh MLô bất ngờ ngã lăn ra đất vì cơ thể không thể chống chọi với các biến chứng của suy thận mạn. Anh được đưa đi cấp cứu, từ đó nằm viện để chạy thận.

6 tháng sau sinh, Hờ Nhung đành cắt sữa, gửi con cho ông bà ngoại ở nhà chăm sóc, còn bản thân túc trực tại bệnh viện chăm chồng.

Nhà Hờ Nhung ở quê cũng nghèo khó, cộng thêm việc phải chạy vạy khắp nơi để cho chồng chữa bệnh nên không có tiền để mua sữa bột cho con uống. Cháu nhỏ chỉ ăn cơm nghiền nát thay sữa.

"Nhà em trước đây cũng chẳng khấm khá gì, nên chồng đổ bệnh khiến gia đình kiệt quệ. Em cũng muốn đi làm để lo cho 2 con thơ, nhưng hiện tại sức khỏe chồng của em quá yếu, ăn uống, vệ sinh đều phải cần có người chăm sóc nên em chưa biết phải làm sao", Hờ Nhung chia sẻ.

Bác sĩ Phan Thị Bình, Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết bệnh nhân Y Hoàng MLô bị suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, trào ngược dạ dày thực quản.

"Hiện tại sức khỏe bệnh nhân rất yếu, liên tục thở oxy và chạy thận 3 lần/tuần", bác sĩ Bình cho hay.

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar, cho biết gia đình anh MLô thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Trước đây vợ chồng anh rất chí thú làm ăn, nhưng chẳng may anh bị suy thận giai đoạn cuối, đẩy gia đình vào cảnh vô cùng khó khăn.

"Bố bị bệnh, mẹ phải đi viện để chăm nên 2 con của anh MLô thiếu người chăm sóc, dỗ dành rất đáng thương. Qua đây mong quý mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ anh MLô có tiền điều trị bệnh, có thêm gạo, sữa nuôi 2 con thơ", Phó Chủ tịch UBND xã EaBar chia sẻ.

