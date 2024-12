Con trai đột ngột qua đời, mẹ già cơ cực nuôi con dâu tâm thần, 3 cháu nhỏ

Mỗi ngày, khi bình minh ló rạng, bà Lê Thị Hồng (72 tuổi, sống tại thôn Yên Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) lại đau đáu nỗi lo, hôm nay bát cơm của 5 mẹ con, bà cháu có thêm gì ngoài mớ rau dại...

Khuôn mặt bà lúc nào cũng đượm buồn, vì chỉ vài năm ngắn ngủi đã phải trải qua những nỗi đau, mất mát tột cùng.

Hoàn cảnh khó khăn, chồng bà Hồng gần 70 tuổi vẫn phải đi làm thuê kiếm đồng rau đồng cháo, nhưng vụ tai nạn năm 2019 đã cướp ông đi.

Năm ngoái, con trai cả của bà Hồng bị lên cơn động kinh rồi qua đời, để lại người vợ bị bệnh tâm thần và 3 con nhỏ cho bà chăm sóc. Người con trai thứ hai dặt dẹo từ nhỏ, sức khỏe yếu. Còn người con út đi biền biệt 11 năm, không rõ tung tích.

Nhớ lại những ngày tháng phải nhốt con trai cả trong căn bếp nhỏ, bà Hồng nấc nghẹn: "Con trai tôi bị bệnh động kinh hành hạ gần 7 năm rồi mất. Nhiều lần con lên cơn, giãy giụa cắn linh tinh, tôi phải ở nhà để giữ con. Nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra phải đau đớn, lòng tôi quặn thắt, thương con nhưng không làm gì được".

Những ngày đầu mới phát bệnh, con trai bà Hồng vẫn ra giúp mẹ việc đồng áng. Nhưng rồi, những cơn động kinh ngày càng nặng khiến anh không thể rời xa căn bếp.

"Có lần, con lên cơn ở đồng, nằm vật xuống ruộng, bùn đất ộc vào mũi, miệng, tôi phải nhờ người dân xung quanh bế con lên kẻo ngạt thở. Sau những lần như thế, tôi đành nhốt con ở nhà, nhờ hàng xóm để ý rồi tranh thủ ra đồng", bà Hồng mắt đỏ hoe kể lại.

Suốt 7 năm đằng đẵng chăm con bị bệnh, bà Hồng không thể nhớ con trai "chết hụt" bao nhiêu lần. Những lúc ấy, bà chỉ biết ôm con với hy vọng tình mẫu tử có thể giúp con vượt qua cơn đau.

Mỗi tháng, bà Hồng đều đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Để có tiền trang trải, bà tích cóp từng đồng, từ việc vào rừng lấy giang, lấy củi, nhặt ve chai đi bán...

"Năm 2023, con lên cơn lúc tôi không ở nhà, ngã úp mặt xuống đất rồi mất. Lúc tôi ra khỏi nhà con vẫn khỏe mạnh, vậy mà...", bà Hồng buồn bã nhớ lại.

Nói về người con trai út đi biền biệt 11 năm, bà Hồng cũng không còn hy vọng gì nữa. Trước đó, bà đã nhiều lần tìm đến chính quyền địa phương trình báo, nhờ giúp tìm con song kết quả vẫn bặt vô âm tín.

Số phận nghiệt ngã, hàng ngày bà Hồng vẫn "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" để có tiền chăm lo cho con dâu tâm thần và 3 cháu nhỏ ăn học.

"Các cháu tôi thương bà nên ngoan ngoãn, chịu khó học hành, mấy bà cháu có gì ăn đấy. Đứa lớn lớp 7 khi được nghỉ học vẫn ra giúp tôi việc nương rẫy. Giờ tôi chỉ mong ông trời cho tôi sức khỏe để có thể lo cho các cháu nên người", bà Hồng nói rồi thở dài, nhìn xa xăm.

Bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân cho biết: "Gia đình bà Lê Thị Hồng thuộc hộ nghèo bền vững trong xã, nhà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Giờ đây, một mình bà đang phải nuôi 3 cháu nhỏ và con dâu mắc bệnh tâm thần.

Hiện bà Hồng được hỗ trợ một ngôi nhà tình nghĩa, song tương lai còn mờ mịt do bà tuổi đã cao, một mình vẫn phải nuôi 4 miệng ăn".

Phó Chủ tịch UBND xã Minh Xuân hy vọng, độc giả báo Dân trí và các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ bà Hồng và các cháu vơi bớt đi nhọc nhằn.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5410 xin gửi về:

1. Bà Lê Thị Hồng

Địa chỉ: Thôn Yên Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, Yên Bái.

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5410)

* Tài khoản VNĐ tại VietcomBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietcomBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269