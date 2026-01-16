Con trai còn nhỏ, mẹ mắc ung thư vú khẩn cầu được sống thêm (Video: Hương Hồng).

Trong phòng điều trị của khoa Nội 6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, chị Nguyễn Thị Bích Thục (SN 1977, trú tại xã Trần Phú, TP Hải Phòng) nằm thiêm thiếp, nước da xám ngoét, đôi mắt thâm quầng. Cánh tay phải của chị phù nề, sưng to; vai trái đang quấn đai cố định. Mỗi hơi thở với chị lúc này đều là sự gắng gượng.

Chị Thục được chẩn đoán mắc ung thư vú từ đầu năm 2023. Suốt hơn 2 năm qua, chị đã trải qua phẫu thuật cùng nhiều đợt hóa trị, xạ trị với hy vọng níu kéo sự sống. Thế nhưng, căn bệnh quái ác không dừng lại. Gần đây, bệnh tái phát và di căn vào xương cột sống, phổi, khiến sức khỏe chị suy sụp nhanh chóng.

Ung thư vú tái phát, di căn phổi và xương, khiến chị Thục không thể rời bệnh viện (Ảnh: Hương Hồng).

Không chỉ đối mặt với bệnh tật, chị Thục còn canh cánh nỗi lo thường trực cho con trai. Vợ chồng chị ly thân từ năm 2020, hiện chị sống cùng con trai út sinh năm 2011. Trong khi mẹ đang vật lộn giữa "lằn ranh sinh tử", ở quê nhà, cậu con trai 15 tuổi phải tự xoay xở mọi việc.

Cuộc sống của chị Thục hiện dựa hoàn toàn vào khoản trợ cấp xã hội dành cho người khuyết tật. Những bữa ăn hàng ngày là cơm từ thiện, cùng sự giúp đỡ của các y, bác sĩ và phòng Công tác xã hội Bệnh viện K. Với chị, từng ngày trôi qua đều nặng trĩu lo toan.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng bệnh rất xấu, nếu không được điều trị bài bản, đúng phác đồ, thời gian sống của bệnh nhân sẽ bị rút ngắn đáng kể (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thanh Long, khoa Nội 6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, cho biết: “Hiện tình trạng bệnh ung thư vú của chị Thục ở giai đoạn tái phát, di căn xương và phổi, tiên lượng xấu, đã kháng với nhiều phác đồ hóa chất.

Để kiểm soát tiến triển bệnh và kéo dài sự sống, với thể bệnh HER2 dương tính như của chị Thục, điều trị hóa chất phối hợp thêm thuốc đích sẽ giúp tăng đáng kể hiệu quả điều trị”.

Theo bác sĩ Long, chi phí cho thuốc đích dao động từ 12-50 triệu đồng mỗi đợt (đã trừ Bảo hiểm y tế), tùy phác đồ và mức độ đáp ứng. Đây được xem là cơ hội điều trị quan trọng nhất của chị Thục ở giai đoạn hiện nay.

Mẹ "lấy bệnh viện là nhà", con trai đang học lớp 8 ở nhà phải tự xoay xở mọi thứ (Ảnh: CTV).

Tuy nhiên, do hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, chị Thục không có khả năng tiếp cận thuốc đích, chỉ có thể duy trì điều trị hóa chất theo Bảo hiểm y tế.

Ngoài tổn thương di căn phổi và xương, tay phải của chị Thục phù to, gần như mất khả năng vận động, vai trái bị gãy xương đòn, khiến mỗi sinh hoạt cá nhân đều trở thành thử thách.

Các bác sĩ đánh giá tiên lượng bệnh rất xấu. Nếu không được điều trị bài bản, đúng phác đồ, thời gian sống của bệnh nhân sẽ bị rút ngắn đáng kể.

“Trong hoàn cảnh hiện tại, nếu có thể điều trị thêm thuốc đích sẽ là cơ hội tốt để kiểm soát bệnh cho chị Thục. Tuy nhiên, chi phí điều trị vượt quá khả năng của bệnh nhân. Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để chị có thêm cơ hội kéo dài sự sống”, bác sĩ Nguyễn Thanh Long bày tỏ.

Tử thần đã “gõ cửa”, người mẹ bất hạnh chỉ dám ước được sống thêm để nhìn thấy con trai cứng cáp hơn (Ảnh: Hương Hồng).

Nằm trên giường bệnh, người mẹ nghẹn ngào trong tiếng thở yếu ớt: “Em biết bệnh của em nặng lắm. Em không dám mong khỏi bệnh, chỉ mong được sống thêm một chút nữa, để con trai em lớn thêm, cứng cáp hơn. Cháu còn nhỏ, em sợ một ngày con không còn mẹ…”.

Lời khẩn cầu nhói lòng của người mẹ tội nghiệp khiến chúng tôi chỉ biết đứng lặng, không khí trong phòng bệnh ngột ngạt đến đặc quánh.