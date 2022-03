Con thơ tật nguyền, mẹ già mắc bạo bệnh, vợ chồng trẻ quay cuồng bế tắc

Lần theo đơn xin giúp đỡ, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của anh Võ Tuấn Thịnh (SN 1987) nằm trong hẻm nhỏ của đường Tôn Đản (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Lúc chúng tôi đến, con gái anh - cháu Võ Nguyễn Trà My (SN 2011) đang ngồi trên chiếc xe lăn, tay cầm đồ chơi, miệng tươi cười nhưng không thể nói thành lời. Phía sau lưng, bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1964) - mẹ anh Thịnh dù sức khỏe không được tốt nhưng mắt luôn theo dõi, trông chừng đề phòng cháu gái bị ngã.

Vợ chồng anh Thịnh có 2 người con, sau cháu Trà My là cháu Võ Anh Quân (SN 2018). Cháu Trà My mắc bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cháu đã được phẫu thuật tim 2 lần.

Tuy nhiên, cháu lại kém may mắn so với những đứa trẻ khác. Trong quá trình chờ phẫu thuật tim, cháu bị suy hô hấp nặng dẫn đến thiếu oxy nên bị liệt không thể đi lại được và không nói được. Vì vậy, từ khi bị bệnh cháu phải có người ở nhà chăm sóc.

Sống cùng gia đình anh Thịnh còn có bố mẹ già của anh. Cách đây 4 tháng, bố của anh Thịnh bỗng bị đột quỵ phải nhập viện. Thời gian này, vợ chồng anh cùng vợ chồng anh trai đã thay phiên nhau chăm sóc, cố gắng vay mượn để đóng viện phí với mong muốn ông có thể hồi phục. Tuy nhiên, sau thời gian được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đà Nẵng rồi Bệnh viện 199, ông không qua khỏi và đã mất vào đầu năm nay.

Mẹ anh Thịnh bị bệnh suy giáp nhiều năm nay. Từ khi bố anh bị bệnh, mẹ anh lo lắng nên bệnh trở nặng. Thấy bà thường hay đau tức ngực, khó thở, anh Thịnh đưa mẹ đi bệnh viện khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thiếu máu cơ tim, hẹp động mạch vành.

Bác sĩ chỉ định cần phải phẫu thuật sớm và chi phí khoảng 50 triệu đồng để đặt stent. Tuy nhiên, do không có tiền nên anh Thịnh vẫn chưa thể làm thủ tục cho mẹ phẫu thuật và xin bác sĩ điều trị nội khoa (uống thuốc).

Hiện bà Sơn đang uống thuốc theo đơn của bác sĩ và mỗi lần tái khám, tiền thuốc hết khoảng 2 triệu đồng tiền thuốc.

Anh Thịnh làm nhân viên của một công ty cửa cuốn tư nhân trên địa bàn thành phố nhưng 2 năm nay dịch bệnh nên công việc không ổn định. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Công Hậu (SN 1991) làm giáo viên mầm non của một nhóm trẻ gia đình nhưng thất nghiệp cả năm nay do dịch Covid-19.

Mới đây, nhóm trẻ nơi chị Hậu làm việc đã mở cửa trở lại nên chị Hậu cũng tranh thủ đi làm. Còn anh Thịnh, hiện công ty không có việc và cũng đợi qua 49 ngày của bố xong xuôi anh mới đi làm lại. Tuy nhiên, theo anh Thịnh, khi anh trở lại công việc thì vợ anh phải nghỉ ở nhà trông con chứ với bệnh tình của bà nội như thế không thể trông nom, chăm sóc Trà My được.

"Ba tôi đã không qua khỏi, giờ còn mẹ, chúng tôi cũng muốn có tiền thể phẫu thuật cho bà để bà có thể sống lâu bên con cháu. Tuy nhiên hiện nay anh em chúng tôi khó khăn quá", anh Thịnh chia sẻ.

Theo anh Thịnh, thời gian qua, thu nhập vợ chồng anh không đủ chi tiêu sinh hoạt cho gia đình, thêm vào đó cha đau, mẹ ốm nên anh phải chạy vạy khắp nơi vay mượn. Nhiều lúc anh cảm thấy bế tắc, bất lực vì không xoay đâu ra tiền.

UBND phường Hòa Phát xác nhận gia đình anh Thịnh thuộc diện hộ nghèo tại địa phương, cháu Trà My đối tượng bảo trợ xã hội.

