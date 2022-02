Chồng mất đột ngột vì Covid-19, vợ trẻ "chết đứng", 2 con thơ ngơ ngác

Trong căn nhà của gia đình chồng, chị Trà Thị Mỹ Linh (sinh năm 1995, trú K115/1, đường Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của chồng.

Chị Linh kể, chồng chị là anh Mai Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1993) bị bệnh đái tháo đường, lao phổi từ nhỏ. Cách đây 9 năm, chị Linh và anh Thắng nên duyên vợ chồng và sinh được 2 cháu là Mai Gia Huy (9 tuổi) và Mai Hạ Uyên (5 tuổi).

Anh Thắng làm thuê ở lò bánh mì. Nhận bỏ bánh bì cho các hàng quán, anh có thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng. Còn chị Linh trước đây phụ mẹ chồng bán rau ngoài chợ nhưng mấy tháng nay xin làm cộng tác viên cho công ty sữa, bán sữa chua, mỗi tháng kiếm được 3 - 4 triệu đồng.

Cách đây gần một tháng, khi đang đi làm giữa chừng thì anh Thắng về nhà và nói với vợ là mình mệt. Chị Linh gọi điện cho ba chồng về chở anh Thắng đến Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

"Chồng tôi được đưa đến Bệnh viện Hải Châu cấp cứu nhưng không lâu sau đó thì được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (bệnh viện đang điều trị bệnh nhân Covid-19 -PV). Bác sĩ gọi điện cho tôi và hỏi: Chị có biết chồng chị mắc Covid-19 không? Tôi nói không biết. Bác sĩ bảo chồng tôi bị suy hô hấp, bị lao phổi cũ nên có thể tử vong. Khoảng 5 phút sau, tôi nhận được điện thoại của bác sĩ báo chồng tôi đã tử vong rồi", chị Linh vừa kể vừa khóc.

Theo chị Linh, khi nghe tin chồng mất, chị không thể tin chồng mình lại đi nhanh như vậy. Sau đó, cả nhà cũng được xét nghiệm và chị Linh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Do bị mắc Covid-19 nên khi hỏa táng chồng, chị Linh không thể đi theo linh cữu chồng mà chỉ có bố mẹ chồng đi theo xe và đứng nhìn từ xa chứ không được tới gần.

Chị Linh kể, từ ngày chồng chị mất, con trai lớn cứ khóc nhớ ba. Tối đến cháu cứ ra ghế ngồi chờ ba về. Con gái còn nhỏ chưa hiểu hết được những mất mát nên đỡ hơn nhưng cũng thường xuyên hỏi ba. Mỗi lần các con hỏi chị: "Ba đâu mẹ?", lòng chị Linh lại đau quặn thắt.

"Nhiều lúc tôi chẳng biết phải trả lời con thế nào, đành phải nói dối con: Hết Covid-19 rồi ba về", chị Linh vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc 2 đứa con ngồi bên cạnh.

Chồng đột ngột qua đời, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai Linh khi 2 con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn. Với công việc không ổn định, thu nhập cũng chẳng được là bao, chị Linh lo lắng cho tương lai của 2 con nhỏ.

"Em chỉ là cộng tác viên của công ty sữa chứ không phải nhân viên chính thức. Lương ăn theo sản phẩm, bán được bao nhiêu, thu nhập bấy nhiêu. Mùa nắng họ uống sữa chua nhiều chứ mùa lạnh ít người uống, bán không được bao nhiêu", Linh cho hay.

Ông Mai Đức Thái (sinh năm 1966) - bố chồng Linh cho biết, vợ chồng ông có 2 người con. Sau Thắng là em gái sinh năm 1999, học nghề làm tóc nhưng dịch giã nên chưa có việc làm. Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình Thắng vẫn sống cùng vợ chồng ông chứ chưa có nhà riêng. Đây là ngôi nhà do cha mẹ của ông Thái để lại. Mấy năm trước, được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và mạnh thường quân, gia đình ông Thắng mới có điều kiện sửa chữa lại căn nhà cho khang trang hơn.

Ông Thái cho biết, vợ ông bán rau ở ngoài chợ đã 20 năm nay. Ông Thái ngoài đảm nhận công việc Chi hội trưởng Hội cựu chiến binh Bình Nam 3 (phường Thanh Bình), ông còn phụ giúp vợ bán rau ngoài chợ.

Theo ông Thái, vợ ông bán rau nhưng chỉ là gánh hàng nhỏ, bán ngoài đường chứ không có sạp trong chợ. Bình quân mỗi ngày, bà kiếm được khoảng 100.000 - 150.000 đồng. Từ Tết đến nay, việc buôn bán ế ẩm nên hiện vợ ông vẫn nghỉ ở nhà chưa đi bán lại.

Gia đình gồm 6 người nhưng chỉ trông chờ vào thu nhập ít ỏi của chị Linh và mẹ chồng. Vì vậy, chị Linh lo lắng khi các con đi học trở lại, không biết kiếm đâu ra tiền để đóng cho các cháu.

Ông Đinh Ngọc Đoàn - Tổ trưởng tổ 41 (phường Thanh Bình) - cho biết, trước đây gia đình ông Thắng thuộc diện hộ nghèo. Ngôi nhà gia đình ông Thắng được chính quyền địa phương và giáo xứ công giáo hỗ trợ sửa chữa. Thời gian sau, cuộc sống gia đình ông Thắng đỡ hơn nên đã thoát nghèo.

Theo ông Đoàn, lúc còn sống, anh Thắng có nguyện vọng có chiếc xe để bán bánh mì. Trung tâm Công tác xã hội thành phố đang xét duyệt thì anh Thắng đột ngột mất vì Covid-19.

Vừa rồi, phía Trung tâm cũng đã liên hệ với gia đình để hỗ trợ xe nhưng chị Linh không nhận nữa vì chồng đã mất, một mình chị không thể làm được.

Ông Nguyễn Đình Việt - Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Bình - cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Thắng thực sự khó khăn, mong báo Dân trí có thể kêu gọi giúp đỡ để các cháu nhỏ được ăn học đến nơi đến chốn.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1. Mã số 4397:

Chị Trà Thị Mỹ Linh

Địa chỉ: K115/1 Ông Ích Khiêm, phường Thanh Bình (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng)

Số tài khoản: 214994585, Ngân hàng VP Bank, chủ tài khoản: Trà Thị Mỹ Linh

ĐT: 0778080891

