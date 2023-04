"Con vừa được tặng mái tóc giả, đội vào không ai biết con bị bệnh đâu..."

Mới sinh ra đã không được mẹ chăm sóc

Nhà nghèo lại đông anh em nên anh Nguyễn Viết Trụ (SN 1978, ngụ phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) lập gia đình rất trễ. Năm 37 tuổi, anh cưới người phụ nữ đã qua một đời chồng, có con riêng. Năm 38 tuổi, Trụ có con đầu lòng, mong con cả đời an lạc nên anh đặt tên cho con là Nguyễn Bình An. Chẳng ngờ, số phận của bé không được bình an ngay từ ngày sinh ra.

Hơn 1 năm bị khối u hành hạ, Bình An vẫn tin mình sẽ khỏi bệnh, sẽ được đến trường (Ảnh: Tùng Nguyên).

Bé Bình An mới được vài tháng, người vợ đã giao con lại cho anh Trụ chăm sóc để đi làm xa, 1 - 2 tuần về thăm một lần. Lúc này, Trụ phụ quán cơm tại thành phố Dĩ An (Bình Dương) nên không thể đưa con đi cùng, đành gửi Bình An cho nhà nội chăm sóc. Mỗi sáng, anh chạy qua Dĩ An làm việc, chiều tối lại chạy về Biên Hòa chăm con.

Kể về mẹ Bình An, Trụ không một lời trách mắng mà thấy tiếc vì không giữ được mẹ cho con. "Năm Bình An 2 tuổi thì cô ấy ở chung với người khác, giờ cũng đã có thêm đứa con được hơn 1 tuổi. Có lẽ vì em nghèo quá", Trụ cho hay.

Từ đó, Trụ lầm lũi đi về giữa Biên Hòa và Dĩ An để nuôi con. Suốt 5 năm vừa làm cha, vừa làm mẹ, bao nhiêu tình yêu thương anh đều dành cho cô bé Bình An. Mỗi ngày, Trụ di chuyển 60 km đi về, làm việc vất vả cả ngày nhưng về tới nhà, nghe tiếng con hát, thấy con cười là bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết.

Cuộc sống khó khăn nhưng an bình trôi qua được 5 năm thì dịch Covid-19 đến, ảnh hưởng nặng nề cuộc sống của 2 cha con. Thời điểm giãn cách nghiêm ngặt nhất trong quý 2/2021, quán cơm mà Trụ làm có mối cung cấp suất ăn cho lực lượng chống dịch nên còn việc. Nhưng nếu làm, anh không thể về nhà mỗi ngày vì giãn cách xã hội.

Trụ chia sẻ: "Em quyết định ở lại làm chứ về nhà thì thất nghiệp, lấy tiền đâu nuôi con. Không ngờ giãn cách đến mấy tháng, hai cha con phải xa nhau, chỉ trò truyện qua video call. Trong những ngày đó thì Bình An phát bệnh nặng".

Tròng mắt trái của Bình An vốn hơi lệch, Trụ tưởng con bị lé nên không để ý. Những ngày xa nhau vì giãn cách, trò truyện qua video call, Trụ thấy mắt trái của con tấy đỏ nên nhờ người nhà mua thuốc cho con uống.

Tròng mắt trái của Bình An lệch sang bên, không còn nhìn thấy (Ảnh: Tùng Nguyên).

Qua tháng 10, mắt của Bình An càng đỏ, sưng to, con không đi thẳng được nữa. Lòng Trụ lo lắng nhưng bất lực vì giãn cách nghiêm ngặt, đi lại rất khó khăn.

Những lúc hết việc, gọi video call cho con, nhìn con ôm mắt sưng to khóc gọi cha, Trụ không nỡ nhìn mà cũng không dám tắt máy, người đàn ông ấy cũng không dám khóc để cho con thấy…

Cầu mong con sống vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy

Đầu tháng 11/2021, khi hết quy định cách ly người ngoại tỉnh, Trụ vội vàng chạy về nhà đưa Bình An đi bệnh viện Mắt TPHCM điều trị mới biết trong hốc mắt của con có khối u đang phát triển rất nhanh.

Kết quả chụp MRI sọ não - hốc mắt của Bình An cho thấy có khối u lớn trong hố sâu hốc mắt, gây tổn thương chỏm não giữa hai bên kích thước lớn nhất là 3,5cm.

Bình An được chuyển ngay sang bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu nhưng các bác sĩ không thể phẫu thuật vì khối u đã lớn, phẫu thuật có nguy cơ rất cao nên đề nghị cho bé hóa trị, đánh xẹp khối u.

Những ngày con không vào thuốc, Trụ đưa con đi cùng đến quán cơm để làm việc (Ảnh: Tùng Nguyên).

Theo y chứng, Bình An bị bướu ác thứ phát của não và màng não, phải hóa trị hàng tháng kết hợp theo dõi diễn biến đáp ứng bệnh tình để điều chỉnh phác đồ. Hy vọng điều trị mong manh vì khi nhập viện, khối u lớn, nằm sâu trong hốc mắt và gây tổn thương não.

Rất may là Bình An đáp ứng thuốc, qua vài đợt hóa trị, khối u xẹp dần, con mắt không còn sưng đỏ lên nữa. Dù mắt trái của Bình An không còn nhìn thấy nhưng cô bé rất vui vì không còn phải chịu đựng những cơn đau kéo dài suốt ngày đêm như trước.

Bình An hớn hở khoe: "Con vừa được tặng mái tóc giả, đội vào không ai biết con bị bệnh đâu. Mai mốt con đi học, bạn bè sẽ không chọc quê con".

Nhìn con gái đang vui vẻ soi gương, ướm thử mái tóc giả lên cái đầu trọc lóc rồi cười nắc nẻ, Trụ lại thở dài vì chưa biết vay mượn ai để tháng sau đưa con nhập viện, tiếp tục điều trị chứ nói gì đến ước mơ đến trường của con.

Hơn 1 năm đeo đuổi hành trình chữa trị cho con, Trụ đã kiệt quệ. Bao nhiêu anh em, bạn bè có thể cho mượn thì Trụ đều đã vay mượn. Giờ muốn mượn cũng không ai cho, vì ai cũng biết Trụ không có khả năng trả. Bao nhiêu tiền anh làm ra đều dồn hết để điều trị cho Bình An, làm gì có dư mà trả!

Người đàn ông trung niên thở dài tâm sự: "Em đặt tên cho con là Bình An mà sao số nó long đong quá. Cha thì nghèo, mẹ bỏ, giờ lại mắc bệnh nan y. Em chỉ mong có tiền để duy trì hàng tháng đưa con đi chữa bệnh, không phải chịu đau đớn vì thiếu thuốc, để con sống vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy".

Anh chỉ mong có tiền điều trị cho con, để con bớt đau đớn, sống vui vẻ được ngày nào hay ngày ấy (Ảnh: Tùng Nguyên).

Nói về gia cảnh của anh Trụ, ông Nguyễn Xuân Sắc, Trưởng khu phố 8A (phường Tân Biên, Biên Hòa), cho biết: "Tôi biết gia đình anh Trụ nghèo khó xưa giờ. Bây giờ lại có con nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Con bệnh nên anh Trụ có làm được gì đâu, bữa làm, bữa nghỉ thì lấy đâu ra tiền".

Ông Nguyễn Quốc Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Biên, nói: "Nhà anh Trụ thuộc diện khó khăn tại địa phương, con lại mắc bệnh hiểm nghèo. Địa phương đã làm trợ cấp cho bé Bình An để cháu có số tiền hỗ trợ hàng tháng, tuy không nhiều nhưng cũng đỡ bớt phần nào. Còn tiền điều trị cho bé thì quá lớn, nếu nhà hảo tâm giúp đỡ điều trị cho bé thì tôi xin thay mặt gia đình, địa phương chân thành cảm ơn!".