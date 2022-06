Con gái nhỏ mắc bệnh hiểm đến biến dạng, mẹ đau đớn xin bạn đọc cứu giúp

Gần 4 năm qua, kể từ khi con gái phát bệnh thiếu máu tán huyết nặng, phải đi điều trị thường xuyên, cuộc sống gia đình chị Trương Thị Yến Hồng (37 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, Ba Tri, Bến Tre) như bị đảo lộn hoàn toàn. Trong nhà khi nào cũng rối như tơ vò với khoản chi phí khổng lồ để chữa bệnh cho con.

Chị Hồng cho biết, con gái chị là Châu Thị Thanh Như (10 tuổi) mắc bệnh bẩm sinh nhưng hơn 6 tuổi mới khởi phát. Tháng nào chị cũng phải đưa con đi bệnh viện, lần ít thì chi phí khoảng 3 triệu đồng. Lần điều trị tốn kém nhất là hơn 50 triệu đồng, đang không biết xoay xở từ đâu thì may mắn chị được một bác sĩ đứng ra kêu gọi giúp cho nên mới "qua được một cửa".

Anh Châu Ngọc Tùng Em (chồng chị Hồng) cho biết, trước đây dù cũng chỉ làm việc chân tay nhưng anh có thể đi làm xa, tiền công cao hơn nên còn có của để dành. Từ khi con gái bệnh thì anh Em phải ở nhà, kinh tế gia đình chỉ xoay quanh hơn một công vườn với 2 con bò.

"Ngày xưa cũng có dư nên 2 năm đầu điều trị cho con cũng kham được. Nhưng giờ mỗi tháng vợ đưa con gái lớn đi bệnh viện mấy ngày, tôi phải ở nhà để còn lo cho con gái nhỏ, chẳng làm ăn được gì. Tháng nào cũng phải xoay ra chừng chục triệu đồng vừa cho con đi viện vừa tiền này tiền khác trong nhà.

Tranh thủ làm được gì ra tiền là tôi làm hết nhưng cũng vô phương, thấy con đau tôi cũng đau lắm. Đồ đạc cứ đội nón kéo nhau đi, giờ trong nhà cũng chẳng còn gì để bán ngoài 2 con bò, anh em bà con ai mượn được tiền cũng mượn cả rồi", anh Em buồn rầu.

Điều trị bệnh dài ngày khiến cơ thể Như bị biến dạng, khuôn mặt vàng vọt, trán dô ra, răng vẩu và gan đã phù to khiến bụng em trướng lên.

Đã 10 tuổi nhưng thể trạng cô bé nhỏ hơn em gái 7 tuổi ngồi bên cạnh. Mệt mỏi do bệnh tật, suốt ngày như chỉ quanh quẩn từ giường ra võng rồi lại vào giường.

Trước đây gia đình anh Em sống trong căn nhà lớn ở phía trước. Nhưng đồ đạc cứ bán hết, căn nhà lớn trở nên trống không, thành chỗ chứa rơm cho bò. Cả nhà chuyển ra sống trong căn nhà nhỏ phía sau, đồ đạc cũng chỉ có một chiếc bàn gỗ tạp, một chiếc giường mọt tứ tung và một chiếc tủ gỗ đã vỡ toác.

Mảnh sân trước nhà vốn để cho con gái chơi thì mấy năm nay chuyển sang chỗ phơi phân bò. Mỗi kg phân bò bán được hơn một nghìn đồng, anh Em bảo bòn vét được gì ra tiền là gia đình cũng đều làm hết.

Chị Hồng cho biết theo liệu trình mà bác sĩ vạch ra, Như sẽ phải truyền máu và dùng thuốc suốt đời, chi phí chữa trị ngày càng tăng lên. Gần như quanh năm suốt tháng số tiền điều trị cho con gái cứ ám ảnh cuộc sống của gia đình, khiến ai cũng buồn bực, trong nhà chẳng lúc nào có được tiếng cười.

"Lúc nào cũng nghĩ đến tiền thuốc cho con, số tiền quá lớn với gia đình. Thương con nhưng cũng không biết làm sao, nhiều đêm chỉ nằm ôm con mà không ngủ được", chị Hồng nói.

Ông Nguyễn Văn Răng - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Hòa cho biết, vợ chồng chị Hồng vốn chăm chỉ làm ăn, tuy nhiên từ khi con gái mắc bệnh thì gia đình dần rơi vào khó khăn. Hiện gia đình mới được xét hưởng hỗ trợ hộ nghèo, tuy nhiên vì tiền thuốc thang chữa bệnh cho con gái còn tốn hơn số tiền anh Em kiếm được hàng tháng, vì vậy mà kinh tế ngày càng kiệt quệ.

"Số tiền chữa bệnh cho cháu Như quá lớn, gia đình không kham nổi. Địa phương cũng có hỗ trợ nhưng chỉ được phần nhỏ, rất mong mạnh thường quân gần xa giúp đỡ cho gia đình chị Hồng có tiền chữa bệnh cho con gái, địa phương chúng tôi cảm ơn rất nhiều", ông Răng nói.

