Đó là những chia sẻ của cô giáo Dương Thị Cần (35 tuổi, ở xóm 11, xã Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), người mang trong mình căn bệnh ung thư máu.

Cô có thâm niên 12 năm gắn bó với nghề dạy học, trong đó nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, chiến sỹ thi đua cấp huyện.

Nói về cô giáo Cần, các bậc phụ huynh, học sinh và giáo viên nơi đây đều bày tỏ sự khâm phục, yêu mến một tấm gương tận tâm, trách nhiệm, luôn dành trọn tình yêu thương cho học trò vùng quê nghèo Nghĩa Hợp.

Cô giáo Cần có một gia đình ấm êm, hạnh phúc với hai con ngoan hiền. Khi sự nghiệp trồng người đang ở độ chín, hai con bước vào tuổi ăn tuổi học thì tai họa liên tiếp ập đến với gia đình cô.

Chồng cô - anh Trịnh Hữu Hùng (SN 1987) vốn bị điếc do thủng màng nhĩ, không nhanh nhẹn như người khác nay lại bị bệnh về gan. Cô giáo Cần bị bệnh ngoài da.

Đầu năm 2023 da cô Cần bỗng nhiên nổi cục nhiều, lở loét và không có dấu hiệu khỏi. Sau khi đi khắp các bệnh viện từ huyện đến tỉnh, tháng 4, cô giáo Cần đi khám ở Bệnh viện da liễu Trung ương. Tại đây sau khi làm các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ kết luận cô không phải bị bệnh da liễu mà bị ung thư.

Cô được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để khám. Kết quả, bác sĩ kết luận cô bị ung thư máu ulimpho tế bào T.

Cầm tờ kết luận bệnh trên tay, cô giáo Dương Thị Cần ngã khụy xuống, trời đất như sụp đổ. Cô rơi vào tuyệt vọng vì không thể hình dung được quãng thời gian tiếp theo của mình sẽ như thế nào...

Trở về nhà, thời gian đầu, cô Cần muốn buông xuôi, không điều trị vì nghĩ rằng căn bệnh quái ác này có điều trị cũng không được, chỉ thêm tốn kém, khổ chồng con, gia đình nội ngoại. Thế nhưng, được sự động viên của gia đình, đồng nghiệp, chồng con và đặc biệt là của nhiều phụ huynh cũng như nhìn những ánh mắt học trò chờ đợi mình đến lớp, cô giáo Cần đã xin nhà trường nghỉ phép để chữa bệnh.

Kể từ ngày phát hiện mắc bệnh, cô giáo Cần đã trải qua 2 lần phẫu thuật và 6 lần điều trị hóa chất. Mái tóc bắt đầu rụng nhiều, da chuyển màu đen sạm, những vết loét ở da cũng ngày càng nhiều hơn. Đôi mắt cô lúc nào cũng thâm quầng, trũng sâu, ngân ngấn nước.

Căn bệnh quái ác này không chỉ khiến cô giáo mầm non xinh đẹp trở nên tiều tụy, suy sụp mà còn khiến cho kinh tế của gia đình cô kiệt quệ. Chồng làm nông nghiệp, sức khỏe kém nên gia đình cô giáo Cần vốn đã chật vật lại càng thêm khó khăn chồng chất khi bệnh tật bủa vây.

Cô Cần cho biết, khoảng 20 ngày, cô phải ra Hà Nội điều trị, mỗi lần như vậy tiêu tốn khoảng 15-17 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại, ăn uống. Tổng 6 lần điều trị đã hết hơn 100 triệu đồng. Trong thời gian tới, cô phải tiếp tục trải qua nhiều đợt điều trị hóa chất và phẫu thuật nữa...

Để có tiền chữa bệnh, vợ chồng cô giáo Cần đã bán hết những thứ có giá trị trong nhà, từ trâu bò, lợn gà và phải vay mượn khắp nơi.

"Mỗi lần nhìn 2 con thơ nhỏ dại, người chồng không được minh mẫn, nghĩ đến các cháu học sinh, lòng tôi lại đau như cắt. Tôi không sợ chết. Tôi muốn được sống để trở lại trường, để nuôi dạy con. Tôi hiểu bệnh của mình nên không dám mơ ước nhiều nữa. Chỉ mong thời gian trôi thật chậm để tôi còn được nhìn thấy ánh mắt các em thơ, được gắn bó tiếp với nghề giáo...", cô giáo Dương Thị Cần tâm sự.

Cô giáo Nguyễn Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ chia sẻ: "Cô Cần có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sức khỏe kém nhưng những năm qua, cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ ngày cô Cần mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi cũng rất xót xa.

Số tiền điều trị bệnh rất tốn kém trong khi kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Chúng tôi tha thiết mong muốn các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ cô Cần có kinh phí chữa bệnh để một mai, cô lại được trở về với học sinh thân yêu".

