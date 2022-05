Cơ cực gia đình nghèo và tai họa đổ ập xuống 3 con nhỏ bị bỏng nặng

Đó là hoàn cảnh bi đát của vợ chồng anh Tạ Văn Hải (SN 1976) và chị Hoàng Thị Nguyệt (SN 1985), trú tại khối Vĩnh Yên, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An.

Những ngày cuối tháng 5, qua lời kêu cứu khẩn thiết, tôi ghé thăm gia đình anh Hải. Men theo những thửa ruộng vùng ven ngoại ô thành phố Vinh, xa xa là căn nhà nhỏ lợp bằng mái tôn của vợ chồng anh Hải. Dưới cái nắng của những ngày hè không khí trong căn nhà càng thêm ngột ngạt.

Trong câu chuyện đầy nước mắt, chị Nguyệt bảo, tai ương đổ ập xuống với cô con gái đầu là Tạ Thị Bích Hằng (SN 2008), khi cháu được phát hiện mắc căn bệnh lạ.

"Qua 2 lần phẫu thuật, một mắt của cháu đã mất hoàn toàn thị lực, mắt còn lại cũng mờ dần. Gần đây cháu được xác định mắc bệnh máu bạch cầu, hàng tháng phải ra Hà Nội khám, điều trị và lấy thuốc. Mọi chi tiêu trong gia đình chỉ trông chờ vào ít tiền từ việc phụ hồ của chồng, nhưng không đủ để mua thuốc cho con gái", chị Nguyệt chia sẻ.

Vì gia đình, anh Hải cố gắng làm lụng, ngày vất vả trên công trường, tối về lại ra đồng kiếm thêm con cua, con cá để bán lấy tiền cải thiện bữa ăn cho các con. Gia đình anh chị may mắn được hợp tác xã phường Đông Vĩnh cho thuê mảnh đất nằm tách biệt với phố thị để dựng căn nhà tạm.

Không có công việc ổn định, hàng ngày chị Nguyệt ở nhà chăm sóc các con và đi lấy thức ăn thừa từ các quán về nuôi lợn, mong kiếm thêm chút thu nhập phụ giúp chồng lo tiền thuốc thang cho con.

Hai vợ chồng tần tảo sớm hôm, chạy chữa cho con nhưng bệnh tình của Hằng vẫn không tiến triển mà thậm chí còn nặng hơn. Vợ chồng anh chị hi vọng có phép màu để tương lai con gái không phải sống trong bóng tối.

Trong khi đang chật vật để lo chạy chữa cho con gái thì tai ương thêm một lần nữa đổ ập xuống gia đình khốn khổ này. Cách đây khoảng 10 ngày, trong lúc nấu cám cho lợn ở phía ngoài, chị Nguyệt nghe tiếng kêu thất thanh của các con.

Khi chạy vào, chị như chết lặng chứng kiến ngọn lửa cháy táp vào mặt cậu con trai thứ 2 là Tạ Hoàng Long (SN 2012). Con út Tạ Hoàng Hiếu (SN 2017) và cháu Hằng cũng bị ngọn lửa táp cháy sém tay, cổ và tóc…

"Trong lúc tôi không để ý, cháu Long lấy lọ cồn mà bố đã cất trên tủ ra chơi rồi châm lửa đốt. Khi phát hiện, cháu Hằng vội lao đến cứu hai em cũng bị ngọn lửa bốc lên cháy tóc, bỏng vùng mặt, cổ", chị Nguyệt cho biết.

Bác sĩ tại Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhân Long trước khi nhập viện điều trị đã được sơ cứu ở tuyến dưới. Sau hơn một tuần chữa trị, cháu Hằng và Hiếu đã được gia đình xin về nhà theo dõi và tự điều trị.

"Cháu Long đang được điều trị, theo dõi với vết bỏng nặng toàn bộ vùng mặt, cổ ở độ 2. Hiện tại qua thời gian ngắn điều trị, cháu Long đã cơ bản ổn và đang theo dõi thêm", bác sĩ Khoa chấn thương chỉnh hình - bỏng, Bệnh viện Sản-Nhi Nghệ An cho biết.

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, phía bệnh viện đã kêu gọi các mạnh thường quân để có phần quà nhỏ, động viên cháu và gia đình cố gắng vượt qua giai đoạn này.

Từ ngày tai họa ập xuống, anh Hải chạy vạy khắp nơi cầu cứu, vay mượn để lo cho các con. Nhìn những vết bỏng trên khắp thân thể của con, người cha rơm rớm nước mắt, đôi tay chai sần của anh run lên khi lau những vết thương trên mặt cho con.

"May mà hai mắt của cháu không bị tổn thương nặng, nhưng quá trình điều trị phải kéo dài. Con gái lại sắp phải ra Hà Nội để khám, lấy thuốc mà vợ chồng cũng chưa biết lấy đâu ra tiền để đưa con đi", anh Hải lo lắng.

Thời gian này, anh Hải ở bệnh viện chăm con nên không đi phụ hồ được, vì thế nguồn sống của cả gia đình cũng không còn. Số tiền vay mượn được, dù chi tiêu chắt bóp từng đồng để lo thuốc thang cho các con nhưng cũng dần cạn kiệt.

Bệnh tật, tai họa cứ dồn dập đổ xuống, đẩy gia đình nghèo đến bước đường cùng. Nơi nào có thể vay mượn được anh Hải cũng đã tìm đến, giờ đây vợ chồng anh không còn biết lấy gì để lo cho các con. Người cha tuyệt vọng nhìn gương mặt băng kín các vết thương của con mà chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

