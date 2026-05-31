“Có công trình mới để đi lại an toàn, chúng tôi vui lắm!”

Ngày 30/5, báo Dân trí phối hợp cùng UBND xã Thiện Thuật tổ chức Lễ khánh thành cống Khuổi Ngàu tại thôn Khuổi Hắp, xã Thiện Thuật, tỉnh Lạng Sơn. Công trình được xây dựng tại vị trí khe suối Khuổi Ngàu, gồm cống tràn dài 11m, rộng 5m và tuyến đường dẫn bê tông dài hơn 50m, rộng trên 3m.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành (Ảnh: Đình Tùng).

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí; bà Hoàng Thị Thùy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Hoàng Văn Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; ông Hoàng Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; ông Lý Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng đông đảo bà con thôn Khuổi Hắp.

Cống Khuổi Ngàu - biểu tượng của tình đoàn kết

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí phát biểu tại Lễ khánh thành công trình cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Phát biểu tại lễ khánh thành, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn cho biết, ông rất ấn tượng với công trình cống Khuổi Ngàu, bởi đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa chính quyền địa phương và hàng nghìn bạn đọc báo Dân trí trên khắp mọi miền Tổ quốc; công trình là kết tinh của tình làng nghĩa xóm, sự chung sức đồng lòng của người dân địa phương.

Theo chia sẻ của Bí thư Đảng ủy xã, công trình là quả ngọt từ sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, nguồn đối ứng của địa phương và sự đóng góp ngày công, vận chuyển vật liệu của bà con thôn Khuổi Hắp.

Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cùng chính quyền địa phương chia sẻ niềm vui với bà con thôn Khuổi Hắp (Ảnh: Đình Tùng).

Thay mặt Ban Biên tập báo Dân trí, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn gửi lời tri ân tới bạn đọc cả nước, đồng thời cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo xã Thiện Thuật đã tạo điều kiện để báo Dân trí triển khai các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ người dân địa phương.

“Sau công trình này, báo Dân trí sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình, đi khắp mọi miền Tổ quốc để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Với riêng tỉnh Lạng Sơn, các phóng viên Nhân ái sẽ đi khảo sát một số nhà tạm để xây nhà Nhân ái hỗ trợ người dân”, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí cho biết.

Đông đảo bà con thôn Khuổi Hắp có mặt từ sớm để tham dự Lễ khánh thành cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Tại buổi Lễ, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn chia sẻ thêm, bên cạnh các công trình xây cầu đường dân sinh, xây điểm trường, xây nhà Nhân ái, báo Dân trí còn hỗ trợ bà con các nhà phao chống lũ, tặng thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh, trao quà Tết, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn…

Phó Tổng Biên tập Nguyễn Xuân Toàn mong Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tiếp tục hỗ trợ báo Dân trí tìm đến những địa chỉ thực sự cần thiết để giúp đỡ bà con.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, trao biển biểu trưng số tiền bạn đọc ủng hộ xây dựng công trình cống Khuổi Ngàu tới đại diện UBND xã Thiện Thuật và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Khuổi Hắp với sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn (Ảnh: Đình Tùng).

Báo Dân trí đã mang đến Lạng Sơn nhiều công trình thiết thực

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, khẳng định những công trình như cống Khuổi Ngàu rất có ý nghĩa đối với đời sống người dân địa phương.

Ông Tùng cho biết, thời gian qua, báo Dân trí đã triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, mang đến các công trình dân sinh thiết thực và hỗ trợ trực tiếp nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phát biểu (Ảnh: Đình Tùng).

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn bày tỏ xúc động trước tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó của bà con thôn Khuổi Hắp. Dù đời sống còn nhiều khó khăn, người dân vẫn sẵn sàng đóng góp kinh phí, ngày công để cùng xây dựng công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

Công trình cống Khuổi Ngàu sẽ giúp việc đi lại của người dân thuận lợi, an toàn hơn, đặc biệt là đối với các em học sinh. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em.

Thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, ông Nguyễn Hoàng Tùng trân trọng cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc cùng các nhà hảo tâm; đồng thời mong báo Dân trí tiếp tục quan tâm và đồng hành cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam hỗ trợ các địa phương, chia sẻ khó khăn, để không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhân dịp khánh thành công trình cống Khuổi Ngàu và cũng là dịp Tết Thiếu nhi, thay mặt bạn đọc, báo Dân trí đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) tới 20 học sinh nghèo vượt khó của xã Thiện Thuật.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn và ông Nguyễn Hoàng Tùng trao quà của bạn đọc tới các em học sinh nghèo vượt khó của xã Thiện Thuật (Ảnh: Đình Tùng).

Địa phương cam kết phát huy tối đa giá trị phục vụ cộng đồng của công trình

Ông Hoàng Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã cho biết, thôn Khuổi Hắp là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là về vấn đề giao thông. Vào mùa mưa lũ, việc đi lại của bà con nhân dân và các em học sinh qua khe suối Khuổi Ngàu tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Ông Hoàng Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thiện Thuật phát biểu (Ảnh: Đình Tùng).

Xuất phát từ thực tế đó, với sự quan tâm của các cấp, các ngành và đặc biệt là sự đồng hành của báo Dân trí cùng bạn đọc cả nước, công trình cống Khuổi Ngàu được triển khai xây dựng và đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đây là công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực, không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân thôn Khuổi Hắp tham quan cống Khuổi Ngàu (Ảnh: Đình Tùng).

Thay mặt cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Thiện Thuật, ông Hoàng Anh Vũ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng công trình.

Ông Hoàng Anh Vũ cũng cảm ơn lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm, tạo điều kiện để công trình được triển khai đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng; ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đơn vị thi công, cán bộ, nhân dân thôn Khuổi Hắp đã tích cực đóng góp ngày công để công trình hoàn thành đúng tiến độ.

Chính quyền xã Thiện Thuật cam kết sẽ tiếp tục tuyên truyền để nhân dân sử dụng, bảo quản công trình hiệu quả, lâu dài, phát huy tối đa giá trị phục vụ cộng đồng.