Chồng đứt lìa chân khi đi làm thuê, vợ chạy vạy kiếm tiền cứu chữa

Trong căn nhà lụp xụp ở thôn 6, xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk), hai đứa trẻ lủi thủi chia nhau vội gói mì tôm để kịp giờ đến trường. Các cháu là con của anh Mai Triều Hưng (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Sen (34 tuổi).

Kể lại vụ tai nạn của chồng mình, chị Sen cho biết, sáng 27/9, anh Hưng mang máy cắt đến khu vực rừng keo lá tràm cách nhà hơn 30km để làm thuê. Trong lúc làm việc, lưỡi cưa bất ngờ gãy, văng trúng chân, khiến anh bị đứt lìa chân trái, máu chảy nhiều, ngất lịm tại chỗ.

Hai con của anh Hưng lót dạ gói mì tôm để kịp đến trường (Ảnh: Trung Thi).

Anh Hưng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại mạch máu và gân nhằm giữ lại phần chân bị đứt cho anh. Sau ca phẫu thuật, anh tiếp tục được theo dõi và điều trị phục hồi, chờ khi vết thương ổn định mới có thể thực hiện các bước điều trị tiếp theo.

Bác sĩ Hồ Hoàng Vũ, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, cho biết, sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã phẫu thuật nối lại mạch máu và gân ở phía trước cẳng chân.

Theo bác sĩ Vũ, bệnh nhân hiện mới ở giai đoạn đầu của quá trình điều trị. Để vận động bình thường trở lại, bệnh nhân cần khoảng 6 tháng điều trị và trải qua thêm nhiều lần phẫu thuật.

Bác sĩ Vũ cũng cho biết, do thời gian điều trị kéo dài nên chi phí cho việc đi lại, ăn uống và viện phí là gánh nặng khó tránh khỏi đối với gia đình bệnh nhân.

Sau phẫu thuật, bác sĩ đã cố định chân trái của anh Hưng nên việc đi lại, vệ sinh cần chị Sen hỗ trợ (Ảnh: Trung Thi).

Nằm trên giường bệnh, anh Hưng với gương mặt hốc hác, ánh mắt trĩu nặng nỗi lo. “Nhà vốn đã khó khăn, nay tôi lại gặp tai nạn thế này, tiền viện phí, ăn uống, đi lại… biết bao nhiêu thứ phải lo. Vài tháng nữa, không biết chân có thể hồi phục để đi làm, kiếm tiền nuôi 2 đứa nhỏ hay không”.

Anh Hưng cho biết, vợ chồng anh cưới nhau với hai bàn tay trắng. Cả hai bên nội ngoại đều không khá giả, nên sau khi cưới, vợ chồng anh phải thuê trọ để sinh sống. Thấy hoàn cảnh khó khăn, một người thân thương tình cho vợ chồng anh tá túc tạm trong căn nhà nhỏ ở thôn 6, xã Sông Hinh.

Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho 2 con (cháu lớn 12 tuổi, nhỏ 9 tuổi), vợ chồng anh nhận làm đủ nghề như phát chồi, khai thác keo lá tràm, bốc vác…

Tai ương bất ngờ ập đến với anh Hưng khiến cuộc sống gia đình vốn đã phải chạy ăn từng bữa, nay lại lo thêm tiền viện phí, thuốc thang...

Ngày chồng gặp nạn, chị Sen phải vay mượn khắp nơi mới được 10 triệu đồng để đi viện. Số tiền ít ỏi ấy chỉ đủ đóng viện phí nửa tháng. Những ngày gần đây, chị tiếp tục gọi điện về quê nhờ người thân vay thêm.

Anh Hưng đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Trung Thi).

“Hai vợ chồng ở viện cố gắng chắt bóp từng đồng vì quá trình điều trị có thể kéo dài trên 6 tháng. Vợ chồng không làm ra tiền, trong khi vẫn phải lo viện phí, tiền ăn uống, đi lại, rồi cả tiền học của 2 con…”, chị Sen chia sẻ.

Ông Tô Văn Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Sông Hinh, cho biết gia đình anh Mai Triều Hưng thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương. Từ ngày anh Hưng gặp tai nạn, bị đứt lìa một chân, vợ anh phải xuống viện chăm sóc chồng, gửi 2 con nhỏ ở nhà cho người thân trông nom.

“Hộ gia đình anh Hưng thực sự đang rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn. Chúng tôi mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để anh có thêm kinh phí điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, tiếp tục lao động nuôi các con khôn lớn”, ông Giang bày tỏ.