Chồng đuối nước, góa phụ khóc cạn nước mắt cầu xin sự sống cho con

Mẹ ơi, chồng con chết rồi!

18 tuổi lấy chồng, 27 tuổi, chị Bùi Thị Thủy (xóm Vạn Nam, xã Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An) trở thành góa phụ. 4 tháng trôi qua nhưng nỗi đau vẫn in hằn trên khuôn mặt người mẹ trẻ. Ôm hai đứa con vào lòng, nước mắt chị không ngừng rơi khi kể về biến cố của cuộc đời mình.

Học hành lỡ dở, 18 tuổi, Thủy đi làm vợ, chú rể là Lê Văn Tuyên, bạn phụ hồ của mẹ Thủy. Sau 2 lần sinh nở, Thủy ốm yếu nên cũng chẳng làm được việc nặng. 2 vợ chồng túc tắc làm lụng, sống tằn tiện qua ngày và vay mượn khắp nơi để chạy chữa căn bệnh tim bẩm sinh cho cô con gái đầu Lê Thị Kim Ngân (SN 2013).

Xóm Vạn Nam chỉ có nghề làm muối, mà mấy năm nay giá bán quá thấp, thành ra diêm dân lần lượt bỏ nghề. Anh Tuyên vẫn tiếp tục công việc thợ xây, chị Thủy ở nhà chăm hai đứa con nhỏ. Dạo đầu năm sức khỏe ổn hơn, chị Thủy đi phụ hồ với chồng mà thực ra có đi nơi khác cũng chẳng ai chịu nhận cô vào làm. Trưa 4/6 (âm lịch), do nhà ngoại có việc nên chồng chị Thủy bảo vợ về trước, anh ở lại làm việc sẽ về sau.

"Khoảng 14h, một người bà con gọi điện cho em, bảo nghe tin chồng em chết đuối. Em không tin, chồng em đi xây, sao mà chết đuối được? Em lấy điện thoại gọi cho chồng, đầu bên kia có người bắt nhưng không phải chồng em. Họ bảo thông tin chồng em chết là ai đó đùa thôi, em xin nói chuyện với chồng thì họ không cho.

Em hoang mang quá, cùng người nhà chạy ra thì thấy mọi người đang mò tìm dưới sông, chồng em không thấy đâu cả. Rồi chồng em được đưa từ dưới nước lên, họ không cho em lại gần, họ kéo em về nhà. Lúc này mẹ em cũng vừa sang, em chỉ kịp gào lên "Mẹ ơi, chồng con chết rồi" thì lịm đi, không biết gì nữa", lời chị Thủy ướt nhòe trong nước mắt.

Mất đi người chồng, mất đi trụ cột gia đình, chị Thủy chới với giữa dòng đời. Nhìn hai đứa con nhỏ, Lòng chị đau như cắt. Cú sốc lớn khiến bệnh tim của bé Kim Ngân trở nặng. Chị chỉ biết bấu víu vào chiếc bàn thờ nghi ngút khói mà gào tên chồng, bảo anh về đưa con đi viện. Vướng dịch Covid-19 nên lịch hẹn tái khám để chuẩn bị phẫu thuật lần thứ 4 cho bé Ngân đã quá từ lâu...

Xin bán bò hộ nghèo để chữa bệnh tim cho con

Bé Kim Ngân được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh (hẹp nặng đường ra thất trái, hở van hai lá, hở van động mạch chủ) từ khi lên 4 tuổi. Các bác sĩ đã phải can thiệp 3 lần để giữ mạng sống cho bé. Bị bệnh tim hành hạ, sức khỏe yếu nên 8 tuổi mà Ngân chỉ bé xíu như trẻ mẫu giáo, học chậm một năm do đi viện liên miên.

Mỗi lần Ngân phải vào viện phẫu thuật là một lần hai vợ chồng phải chạy đôn, chạy đáo đi vay, cầm cố nhà cửa, sau đó lại trả dần dần từng chút, nợ mới cứ dồn nợ cũ. Đợt mổ thứ 3, năm 2020, không thể vay mượn đủ tiền, anh Tuyên đi lên xã, xin phép bán con bò được giao nuôi thoát nghèo để bù tiền phẫu thuật. Hết sức thông cảm với hoàn cảnh của anh nhưng đây là bò dự án thoát nghèo, không được bán hay giết thịt nên chính quyền không đồng ý.

"Bí quá nó đánh liều "vay" của Nhà nước con bò rồi mang đi bán. Đợt đó bán con bò được 19 triệu đồng, thằng Tuyên tự hứa phẫu thuật xong, con khỏe mạnh nó đi làm kiếm tiền mua bò trả lại cho nhà nước. Bò chưa trả được, con chưa khỏi bệnh thì nó bỏ vợ, bỏ con mà đi", bà Vũ Thị Thuận, mẹ vợ anh Tuyên ngậm ngùi.

Anh Tuyên động viên vợ chịu khó đi vài hôm, hôm nào đi làm được thì tranh thủ để trữ tiền, đợi dịch lắng xuống thì đưa con ra Hà Nội. Nhưng giờ, trên con đường chạy chữa cho con chỉ còn mỗi mình vợ anh bước đi...

Trong lúc chị Thủy đang trò chuyện với chúng tôi thì bé Ngân kêu đau ngực, khó thở, chị lật đật bế con lên, cho dựa hẳn vào người, xoa xoa ngực giúp con bớt đau. Bàn tay chị bỗng khựng lại khi xoa vào vết sẹo dài kéo hết lồng ngực. Nước mắt mẹ, nước mắt con hòa lẫn nhau, mặn chát hơn cả hạt muối quê chị...

Chỉ rầu rĩ bảo: "Em chỉ học đến lớp 6 là nghỉ, chữ nghĩa cũng rơi rụng dần. Trước nay ra Hà Nội, một mình anh lo cả, em chỉ việc chăm con thôi. Nay có vay mượn được tiền mà đi, em cũng không biết xoay xở đường nào. Số điện thoại của bác sĩ lưu trong máy anh giờ máy hỏng, cũng không biết làm cách gì mà gọi hỏi".

Đấy là trong trường hợp vay mượn được tiền để làm lộ phí. Nhưng nay mẹ góa con côi, bản thân cô cũng mang bệnh gan, di chứng tràn dịch ổ bụng, không lao động nặng được, liệu ai dám cho vay cả khoản tiền lớn như vậy.

Ông Hồ Văn Tý - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Diễn Vạn cho biết: "Hoàn cảnh của chị Bùi Thị Thủy rất bi đát, chồng chết, con bệnh tim, bản thân chị Thủy sức khỏe cũng không tốt. Khi anh Tuyên ngã sự, gia đình, làng xóm, chính quyền địa phương xúm tay vào lo ma chay, vận động quyên góp hỗ trợ mẹ con chị Thủy bớt chút khó khăn bước đầu. Chúng tôi mong mỏi cộng đồng, xã hội, các tấm lòng hảo tâm dang tay giúp đỡ, để cháu có thể khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác".

