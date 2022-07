Chồng đột tử, vợ ôm 3 con nhỏ sống lay lắt nhờ cơm gạo hàng xóm

Bốn tháng nay, mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng Phương (38 tuổi, ngụ ấp Thới An, xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre) sống dựa hoàn toàn sự giúp đỡ của xóm làng. Anh Nguyễn Tấn Toàn (39 tuổi) là trụ cột ngôi nhà bị đột tử để lại mình chị Phương chăm lo cho 3 con nhỏ.

Hầu như cả ngày ngôi nhà tranh chìm trong im lặng, trong nhà chỉ có chị Phương ngồi ôm con trước bàn thờ chồng. Thỉnh thoảng lại phát ra tiếng la hét của lũ trẻ, ngay sau đó lại là tiếng khóc bất lực của góa phụ.

Chị Phương kể, 6 năm trước, chị và anh Toàn gặp nhau khi cùng đi chăm người thân bị ung thư trong bệnh viện. Lúc đó chị Phương 32 tuổi, anh Toàn cũng đã 33 tuổi đều bị coi là quá lứa lỡ thì.

"Gặp nhau khi cả 2 đều nhiều tuổi nhưng vì làm được bao nhiêu đều để lo chữa bệnh cho cha mẹ nên vẫn nghèo. Cưới xong 2 vợ chồng vẫn đi làm công nhân cho đến khi sinh bé đầu mới nghỉ", chị Phương kể.

Cũng theo chị Phương, sau khi đưa nhau về quê, vợ chồng chị dựng tạm căn nhà lá nhưng rồi vẫn ở cho đến bây giờ. Anh Toàn hằng ngày đi đốn dừa thuê, chị Phương trong 5 năm sinh liền 3 đứa nên hầu như chỉ ở nhà nội trợ.

"4 tháng trước, hôm đó chồng tôi cũng đi làm như bình thường, nhưng chỉ mới được một lúc thì có người đến báo anh ấy ngã bất tỉnh. Vì mới sinh nên tôi phải ở nhà ôm con, khi nghe báo lại chồng đột tử, tôi bủn rủn rụng rời tay chân, không dám tin là thật", kể chưa dứt câu, chị Phương đã phải dừng lại vì nước mắt giàn dụa. Góa phụ trẻ ôm siết đứa con mới 6 tháng tuổi, ngẩng đầu nhìn di ảnh chồng rồi lại cúi xuống nấc từng tràng chua xót.

Tiền công đốn dừa mỗi ngày vài trăm nghìn đồng của anh Toàn chính là tiền ăn hằng ngày của cả nhà. Anh Toàn mất, 4 mẹ con chị Phương mất chỗ dựa, trở nên chới với chỉ biết sống nhờ cơm gạo hàng xóm láng giềng hỗ trợ hàng ngày.

Con gái lớn nhất của chị Phương chưa tròn 5 tuổi, con gái thứ 2 mới hơn 2 tuổi. Hai chị em vẫn chưa ý thức được sự bất hạnh của gia đình, hàng ngày vẫn dắt nhau đi chơi, mệt lại về ngủ.

Ngày ngày, chị Phương cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm đứa con út ngồi trước bàn thờ "trò chuyện" với chồng. Đã 4 tháng trôi qua kể từ ngày định mệnh nhưng nước mắt chưa khi nào khô trên gò má góa phụ khốn khổ. Nghèo khó, bí bách, dù khóc cũng chẳng thay đổi được gì nhưng có lẽ khóc là điều duy nhất chị Phương có thể làm trong hoàn cảnh hiện tại mà không phiền lụy tới ai.

"Ba tụi nhỏ mất rồi, giờ bữa đói bữa no, không biết mai mốt chị em tụi nó sống sao. Nhiều đêm cứ nhớ chồng, thương con trằn trọc đến sáng", chị Phương dàn dụa nước mắt.

Chị Nguyễn Thị Hằng - Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Giồng Trôm cho biết, mẹ con chị Phương hiện là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất huyện. Từ khi anh Toàn mất, gia đình mất hẳn nguồn thu nhập, cũng không có tài sản tích lũy nên mẹ con chị Phương sống dựa hoàn toàn vào sự cưu mang của hàng xóm láng giềng.

"Dù biết hoàn cảnh mẹ con chị Phương khó khăn như vậy nhưng huyện, xã và các đoàn thể cũng chỉ mới giúp được những phần quà là gạo, thức ăn, nhu yếu phẩm để gia đình chống đói trước mắt. Để giúp mẹ con chị Phương có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai gần, địa phương rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của mạnh thường quân trên cả nước", chị Hằng nói.

Mọi đóng góp hảo tâm giúp mã số 4553 xin gửi về:

