Nhà không cửa, vách và mái đều thủng, mưa dột khắp nơi

Một ngày đầu tháng 11, theo lời đề nghị của chính quyền địa phương, phóng viên Dân trí di chuyển gần 200km từ TPHCM về xã Vĩnh Châu, tỉnh Tây Ninh, thăm gia đình anh Phạm Tấn Cường (SN 1993), đang sống cùng vợ và 3 con nhỏ.

Căn nhà cấp 4 của gia đình anh Cường nằm xiêu vẹo bên dòng kênh 79, thuộc ấp Vườn Chuối, xã Vĩnh Châu. Từ phía bờ kênh nhìn vào, căn nhà đã nghiêng hẳn sang một bên, trông như có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Bên trong căn nhà của gia đình anh Phạm Tấn Cường không có vật dụng gì giá trị (Ảnh: An Huy).

Gọi là nhà nhưng thực tế nơi ở của gia đình anh Cường chỉ là một căn chòi đã mục nát. Diện tích nhà khoảng 60m2, mái lợp tôn nay đã xuống cấp, thủng nhiều chỗ. Vách xung quanh được che tạm bằng những tấm ván gỗ cũ và lá dừa nước.

Cột nhà đã bị mục, kết nối với nhau bằng đinh và dây kẽm. Hơn 30 năm qua, đây vẫn là nơi che mưa, nắng của gia đình.

Khi phóng viên đến thăm, gió từ bờ kênh thổi lồng lộng xuyên từ trước ra sau nhà. Nền nhà hoàn toàn bằng đất, nhiều chỗ lồi lõm do chó đào hang.

Bên trong căn nhà trống trải, không có vật dụng gì đáng giá. Phòng khách có 1 chiếc giường, vừa là nơi sinh hoạt, vừa là chỗ ngủ của cả gia đình.

Căn nhà xập xệ, trống hoác, thiếu thốn đủ bề này là nơi vợ chồng anh Cường và 3 con gắn bó nhiều năm qua.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà anh Cường đã quá cũ và nghiêng hẳn sang một bên (Ảnh: An Huy).

Mùa mưa là khoảng thời gian cả gia đình anh Cường khổ nhất. Nước tạt vào nhà từ nhiều phía khiến nền đất ướt nhẹp, lầy lội. Chỗ ăn ngủ cũng không được đảm bảo.

Những hôm mưa lớn, gió mạnh, anh phải đưa vợ con sang nhà hàng xóm lánh nạn vì lo căn nhà có thể đổ sập.

“Nhà không có cửa chính, cửa sổ, cửa sau. Vách và mái nhà đều thủng nên mỗi khi mưa xuống, nước tạt ướt khắp nhà. Tôi rất muốn kiếm tiền sửa nhà nhưng làm thuê quanh năm chỉ đủ lo tiền học, tiền ăn. Con còn nhỏ nên vợ tôi phải ở nhà nội trợ, không thể đi làm”, anh Cường chia sẻ.

Ước có chỗ cho 3 con ngủ không bị dột ướt

Theo anh Cường, mẹ anh mất cách đây 6 năm, cha qua đời gần 2 năm trước. Giờ đây, căn nhà do cha mẹ dựng hơn 30 năm trước trở thành nơi tránh trú duy nhất của vợ chồng anh Cường và 3 con.

Vách căn nhà đã mục nát, anh Cường phải dùng nhiều vật dụng che chắn (Ảnh: An Huy).

Hàng ngày, vợ anh Cường ở nhà nội trợ, đưa đón 3 con đi học (bé đầu lớp 6, hai bé sau lớp 2). Anh Cường công việc tự do, ai thuê gì làm nấy. Phần lớn thời gian anh đi phun thuốc thuê nhưng công việc không ổn định. Thu nhập bấp bênh, tiền kiếm được chủ yếu để mua gạo, thức ăn, đóng học phí và lo thuốc men cho các con nên không có khoản dư.

Gia đình anh có khoảng 1 công đất trồng lúa. Tuy nhiên, trước đây, khi cha mắc bệnh cần tiền điều trị, anh phải vay mượn để lo chữa bệnh. Đến nay, khoản nợ vẫn chưa trả được nên anh phải giao phần đất này cho người khác sử dựng trong 6 năm để trừ nợ.

“Tôi không có ruộng nên phải đi làm thuê, tiền làm ra không đủ lo cho vợ con. Mong sớm làm được căn nhà kiên cố để 3 con ngủ không bị dột ướt. Tôi cũng cố gắng lắm rồi nhưng thu nhập thế này không biết bao giờ mới có thể xây lại nhà được”, anh Cường nói.

Căn nhà của anh Cường không có cửa chính, cửa sổ cũng thiếu cánh (Ảnh: An Huy).

Ông Nguyễn Văn Mến, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Châu, cho biết, gia đình anh Cường thuộc diện đặc biệt khó khăn tại địa phương.

Theo ông Mến, căn nhà được dựng bằng cây, lợp tôn, vách lá đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cơ bản. Bản thân anh Cường làm thuê với thu nhập khoảng 200.000 đồng/ngày, nhưng công việc không ổn định, tiền kiếm được không đủ trang trải cuộc sống gia đình.

Chính quyền địa phương rất trăn trở trước hoàn cảnh của gia đình anh Cường. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, địa phương chưa thể hỗ trợ gia đình xây dựng căn nhà mới.

“Chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí có lòng hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp anh Cường có kinh phí xây lại căn nhà, ổn định cuộc sống và có điều kiện nuôi 3 người con. Địa phương rất cảm kích và biết ơn tấm lòng của bạn đọc”, ông Mến chia sẻ.