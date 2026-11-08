Con gái qua đời, bố mẹ nghẹn ngào tri ân bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bà Nông Thị Vóc (SN 1975, mẹ của bệnh nhân Vi Du Xuân, trú tại phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) cùng chồng bật khóc khi nhắc đến con gái.

Lần này trở lại bệnh viện, vợ chồng bà nhận biển biểu trưng số tiền 232.517.053 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình. Toàn bộ số tiền đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản của bà Vóc, kịp thời hỗ trợ điều trị, sau đó là lo hậu sự cho Xuân.

TS.BS Ngô Mạnh Quân, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, thay mặt trao biển biểu trưng số tiền 232.517.053 đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Nông Thị Vóc (Ảnh: Hương Hồng).

Ngoài ra, trực tiếp tại bệnh viện và qua tài khoản cá nhân, gia đình bà Vóc được các nhà hảo tâm ủng hộ trực tiếp hơn 200 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình nhận được là hơn 432 triệu đồng.

Xuân là nhân vật trong bài viết “Bác sĩ kêu gọi cứu thiếu nữ Tày 20 tuổi nguy kịch vì viêm cơ tim”, đăng trên báo Dân trí ngày 22/9.

Khi ấy, cô gái trẻ đang được hồi sức tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Bố mẹ em vừa ngóng tin con, vừa chạy vạy vay tiền chữa trị. Trong lúc gia đình gần như không còn nơi xoay xở, bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ kinh phí, giúp họ thêm điều kiện tiếp tục cứu con.

Dù được các y, bác sĩ nỗ lực điều trị, nhưng bệnh tình của Xuân quá nặng và có diễn biến xấu đi nhanh chóng. Gia đình xin đưa em về nhà. Đến 1h ngày 2/10, Xuân qua đời, để lại nỗi đau khôn nguôi cho bố mẹ và người thân.

Đón nhận tấm lòng nhân ái của mọi người, vợ chồng bà Vóc nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm đã yêu thương, giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua.

Theo bà Vóc, số tiền bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm hỗ trợ đã giúp gia đình có kinh phí kịp thời điều trị cho Xuân. Khi em không qua khỏi, gia đình cũng có điều kiện lo hậu sự chu toàn, không phải mang nợ vì quá trình chữa bệnh cho con.

Với đôi vợ chồng thường xuyên đau ốm, sống nhờ nương rẫy, đó là sự giúp đỡ rất lớn. Mất con đã là nỗi đau quá sức chịu đựng, nhưng sự sẻ chia của bạn đọc giúp gia đình bà Vóc bớt đi nỗi lo nợ nần trong những ngày tháng sau này.

TS.BS Ngô Mạnh Quân chia sẻ nỗi đau mất con, động viên vợ chồng bà Vóc sớm vượt qua mất mát, từng bước ổn định cuộc sống (Ảnh: Hương Hồng).

"Con gái không còn, nhưng tấm lòng nhân ái của mọi người vợ chồng em mãi ghi nhớ. Gia đình em xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới báo Dân trí cùng bạn đọc, nhà hảo tâm và tập thể y, bác sĩ, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai", bà Vóc nghẹn ngào nói.

Những tấm lòng nhân ái cùng gia đình bà Vóc cố gắng đến những ngày cuối cùng

Trước khi mắc bệnh, Xuân là cô con gái út biết thương và đỡ đần bố mẹ. Học hết lớp 12, em xin làm tại một quán trà sữa gần nhà, mỗi tháng phụ giúp gia đình 3 triệu đồng.

Đầu tháng 9, Xuân bất ngờ sốt cao, khó thở rồi ngất xỉu. Từ Cao Bằng, em được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng sốc tim do viêm cơ tim cấp.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ đã sử dụng nhiều biện pháp chuyên sâu như thở máy, hỗ trợ tim phổi nhân tạo (ECMO), lọc máu liên tục và thuốc vận mạch để duy trì sự sống cho em. Trong khi đội ngũ điều trị nỗ lực cứu chữa, phòng Công tác xã hội đồng hành, kết nối sự hỗ trợ để gia đình có thêm kinh phí chăm lo cho người bệnh.

Từ sự phối hợp ấy, hoàn cảnh của Xuân được báo Dân trí phản ánh, nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và nhà hảo tâm. Những khoản tiền hỗ trợ cùng lời thăm hỏi, động viên đã đến đúng lúc bố mẹ em lo lắng và khó khăn nhất.

Vợ chồng bà Vóc nghẹn ngào tri ân báo Dân trí cùng bạn đọc, các nhà hảo tâm, tập thể y, bác sĩ và Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bạch Mai đã tận tình cứu chữa, giúp đỡ con gái (Ảnh: Hương Hồng).

TS.BS Ngô Mạnh Quân, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Bạch Mai, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình bà Vóc, mong vợ chồng bà sớm vượt qua đau thương, mất mát để từng bước ổn định cuộc sống.

TS.BS Ngô Mạnh Quân trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình. Sự hỗ trợ kịp thời ấy có ý nghĩa thiết thực trong quá trình điều trị cho Xuân, đồng thời giúp bố mẹ em không phải gánh thêm khoản nợ sau khi con qua đời. Ông tin rằng, trong những ngày cuối cùng, Xuân đã cảm nhận được tình yêu thương mọi người dành cho mình.

Không thể đưa con gái trở về như từng hy vọng, vợ chồng bà Vóc vẫn trân trọng những người đã cùng gia đình cố gắng cứu con. Sự tận tâm của y, bác sĩ, sự đồng hành của phòng Công tác xã hội, cùng tấm lòng của bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm là những ân tình mà bố mẹ Xuân mãi ghi nhớ.