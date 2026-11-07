Niềm đau cũ chưa nguôi, nỗi lo mới lại ập đến

Ngày đầu tháng 11, chị Mai Thị Ánh Ngọc (25 tuổi, trú thôn Cao Thắng, xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh) bế con gái 4 tháng tuổi Hồ Thủy Tiên trở về nhà sau đợt tái khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

"Bé mắc căn bệnh hiếm gặp. Lần này, con được về nhà uống thuốc, theo dõi, chưa phải nhập viện như những lần trước", chị Ngọc chia sẻ.

Vợ chồng chị Ngọc từng sớm mất đi con trai đầu lòng, nay con gái út lại mắc bệnh hiếm (Ảnh: Dương Nguyên).

Với người mẹ trẻ, việc con được trở về nhà là chút nhẹ nhõm giữa hành trình chạy chữa. Bởi căn bệnh hiếm này từng cướp đi con trai đầu lòng của vợ chồng chị.

Năm 2021, sau khi kết hôn 1 năm, chị Ngọc và anh Hồ Khắc Tuấn (28 tuổi) vui mừng đón con trai đầu lòng. Tuy nhiên, bé sớm xuất hiện những vấn đề sức khỏe như vàng da kéo dài, viêm phổi cấp, tổn thương gan.

Sau nhiều lần đưa con đi điều trị, gia đình nhận tin bé mắc chứng rối loạn chuyển hóa axit mật. Dù nỗ lực chạy chữa, con trai chị Ngọc qua đời khi mới 10 tháng 21 ngày tuổi.

Năm 2024, vợ chồng chị tiếp tục đón con gái thứ hai. Đến tháng 6 vừa qua, gia đình có thêm bé Hồ Thủy Tiên. Thế nhưng, 1 tháng sau sinh, bé út cũng xuất hiện những dấu hiệu bệnh giống người anh trai đã mất.

"Bác sĩ cho biết con có thể phải ghép gan. Nếu bệnh tiến triển nặng, các biến chứng có thể ảnh hưởng đến não, việc điều trị trở nên khó khăn hơn", chị Ngọc lo lắng.

Bé Thủy Tiên mới lọt lòng đã mắc bệnh hiếm gặp, cần ghép gan với chi phí lớn (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Khoa Gan mật - Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé Hồ Thủy Tiên mắc chứng rối loạn chuyển hóa axit mật. Đây là bệnh rất hiếm, khiến việc tiếp cận thuốc điều trị từ nước ngoài gặp nhiều khó khăn.

Hiện, Tiên phải uống thuốc hỗ trợ gan, lợi mật và chống rối loạn chuyển hóa 2 lần mỗi ngày. Bác sĩ lưu ý gia đình cần tuân thủ phác đồ, chăm sóc cẩn thận, hạn chế nguy cơ nhiễm virus, vi khuẩn trong thời gian chức năng gan suy yếu. Khi đủ điều kiện, bé sẽ được đánh giá toàn diện để xem xét khả năng ghép gan.

Theo bác sĩ, chi phí điều trị dự kiến rất lớn, trong khi gia đình đang gặp nhiều khó khăn.

Cha và bà nội oằn mình mưu sinh, khoản tiền ghép gan vẫn ngoài tầm với

Vợ chồng chị Ngọc hiện chưa có nhà riêng, sống cùng mẹ chồng là bà Nguyễn Thị Thư (53 tuổi). Bố chồng chị đã mất hơn 10 năm trước.

Từ ngày sinh bé Tiên, vợ chồng chị thường xuyên đưa con ra Hà Nội khám, điều trị. Có những đợt, cả 2 phải thuê phòng trọ dài ngày để tiện chăm sóc con. Chi phí ăn ở, đi lại, thuốc men khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ.

Trước đó, để chạy chữa cho con trai đầu lòng, anh chị đã vay mượn nhiều nơi, cầm cố tài sản có giá trị. Khoản nợ cũ chưa trả hết, nay gia đình lại phải đối mặt với gánh nặng điều trị cho con út.

Lật giở cuốn bệnh án của con gái út, chị Ngọc không giấu được nỗi lo về hành trình điều trị còn nhiều gian nan phía trước (Ảnh: Dương Nguyên)

Chị Ngọc phải nghỉ việc tại một nhà hàng để ở nhà chăm con. Anh Tuấn làm nghề tự do, sức khỏe bị ảnh hưởng sau lần phẫu thuật cắt bỏ lá lách do thời gian làm việc trong môi trường độc hại.

Sức khỏe không tốt, người cha trẻ vẫn cố gắng lao động kiếm tiền. Hiện, anh làm thuê cho một đơn vị tổ chức sự kiện, rạp cưới, với thu nhập 6,5 triệu đồng/tháng. Vào mùa cao điểm, chủ thương hoàn cảnh nên tăng lương cho anh lên 8 triệu đồng.

Số tiền này vẫn không đủ trang trải chi phí chăm sóc bé Tiên. Từ khi được 1 tháng 15 ngày tuổi, bé phải ngừng bú mẹ, chuyển sang sử dụng loại sữa đặc biệt theo chỉ định của bác sĩ. Riêng tiền sữa đã khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng.

Anh Tuấn làm thuê cho một đơn vị tổ chức sự kiện, rạp cưới (Ảnh: Văn Nguyễn).

Dù bé có Bảo hiểm y tế, gia đình vẫn phải mua thêm thuốc ngoài với chi phí khoảng 3 triệu đồng/tháng. Cộng tiền bỉm và các khoản thiết yếu khác, tổng chi phí chăm sóc bé lên tới hơn 9 triệu đồng mỗi tháng.

Không chỉ vợ chồng chị Ngọc, bà nội của bé cũng gắng sức phụ giúp gia đình. Bà Thư từng phẫu thuật niệu quản và đang mắc bệnh sỏi thận nhưng vẫn trồng rau trong vườn đem bán. Buổi chiều, tối, khi quán thịt vịt gần nhà cần người làm, bà lại tranh thủ đến phụ việc.

Ai thuê lau dọn nhà cửa, cuốc cỏ, làm vườn, bà cũng nhận để kiếm thêm thu nhập. Dù đã cố gắng chắt chiu, những khoản thu nhập không ổn định từ công việc làm thuê của các thành viên vẫn khó đáp ứng chi phí điều trị ngày càng lớn cho bé Tiên.

Gia đình chị Ngọc đang rất cần sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm (Ảnh: Dương Nguyên).

"Chi phí ghép gan dự kiến hơn 800 triệu đồng, chưa kể các khoản phát sinh khác. Đây là số tiền quá lớn đối với gia đình tôi. Chúng tôi mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để có kinh phí duy trì điều trị và chuẩn bị cho ca ghép gan của con", chị Ngọc khẩn cầu.

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Lạc, xác nhận gia đình chị Ngọc có hoàn cảnh khó khăn, trong khi con gái út mắc bệnh hiếm, cần kinh phí lớn để ghép gan.

"Thông qua báo Dân trí, chúng tôi hy vọng gia đình chị Ngọc nhận được sự chung tay, giúp đỡ của bạn đọc và các nhà hảo tâm để cháu nhỏ có cơ hội điều trị bệnh", ông Hải chia sẻ.