Báo Dân trí khu vực Đồng bằng sông Cửu Long vừa trao 86.513.976 đồng đến chị Văn Thị Minh Phương (37 tuổi, ngụ ấp Hội Lễ, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp), nhân vật trong bài viết "Chồng sửa xe, vợ làm lao công nuôi con gái bị ung thư máu", đăng ngày 4/9.

Chị Phương đón nhận số tiền bạn đọc ủng hộ (Ảnh: Phạm Trang).

Đây là số tiền bạn đọc, nhà hảo tâm đã thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí giúp gia đình chị Phương có thêm điều kiện vượt qua nghịch cảnh. Ngoài khoản hỗ trợ này, chị còn nhận được gần 10 triệu đồng từ các nhà hảo tâm chuyển trực tiếp qua tài khoản cá nhân.

Chia sẻ với phóng viên, chị Phương cho biết đã dùng hơn 50 triệu đồng để trả khoản nợ vay người thân, họ hàng trước đó để chữa bệnh cho con gái. Số tiền còn lại hơn 40 triệu đồng, chị dành dụm để lo chi phí điều trị lâu dài cho con.

“Thời gian qua tôi có đưa con đến bệnh viện tái khám và tiếp tục các toa hóa trị. Sức khỏe bé đã ổn định, tuy nhiên tôi biết đây là căn bệnh lâu dài, tốn rất nhiều tiền và không biết cần bao nhiêu mới đủ.

Tháng trước, tôi nhận đưa rước con cho một phụ huynh gần nhà, kiếm thêm được vài triệu đồng, chắt chiu từng chút lo cho gia đình. Mong rằng sẽ có phép màu để con tôi mau hết bệnh”, chị Phương bày tỏ.

Thông qua báo đọc Dân trí, chị Phương trân trọng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc, nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Chị cho biết sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, không phụ những tấm lòng nhân ái.

Chị Phương và cô con gái bé nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Như Dân trí đã thông tin, tháng 2/2023, gia đình phát hiện trên đầu bé Phan Thùy Lâm (SN 2018, con út chị Phương) xuất hiện một vài khối u bất thường. Ngay sau đó, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM) kiểm tra và nhận tin mắc ung thư máu giai đoạn 3.

Từ đó, hành trình chữa bệnh của cô bé bắt đầu với nhiều đợt hóa trị, sinh thiết và những lần kiểm tra định kỳ đầy đau đớn. Cứ 3 tháng, bé phải chọc tủy 1 lần; 6 tháng lại chụp CT, xạ hình xương. Sau mỗi lần thực hiện các xét nghiệm, bé thường mệt mỏi, đau đớn.

Theo chị Phương, năm 2019, vợ chồng chị được cha mẹ cho một miếng đất để cất nhà và mở tiệm sửa xe nhỏ mưu sinh. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng gia đình luôn tràn ngập tiếng cười bên 2 cô con gái ngoan ngoãn. Thế nhưng, hạnh phúc ấy bị đảo lộn khi bé Lâm mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Để có tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng chị Phương phải quần quật làm việc ngày đêm. Anh Phan Thanh Sơn (37 tuổi, chồng chị Phương), ngoài công việc sửa xe còn nhận thêm những việc nặng nhọc như đào mương, bốc vác, chở sầu riêng do tiệm sửa xe ế ẩm sau dịch Covid-19.

Chị Phương ở nhà lo cơm nước, thi thoảng đi dọn dẹp cho vựa sầu riêng với thu nhập khoảng 300.000 đồng/ngày. Thậm chí, con gái lớn là Phan Thanh Lam (15 tuổi) cũng tranh thủ nghỉ hè đi giúp việc cho hàng xóm, mong chia sẻ gánh nặng với cha mẹ và kiếm thêm chút tiền mua sách vở cho năm học mới.