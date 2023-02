Chàng trai mắc bệnh hiểm, gia đình quay cuồng trong bĩ cực

Con trai mắc bệnh "hiểm", gia đình quay cuồng trong bĩ cực

"Nhà tôi thường ăn tối sau 10h đêm. Bữa ăn đó do khách ở quán họ cho chồng tôi mang về. Con bị bệnh 6 năm nay, lần đầu tiên mẹ con tôi được ăn Tết ở nhà, thì mồng 5 thằng bé lại nhập viện cấp cứu".

Đó là những chia sẻ xót xa của bà Lê Thị Hường, 64 tuổi (trú ở số 1, ngách 12, ngõ 183 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận hai Bà Trưng)

Khoa Thần kinh, Bệnh viện Thanh Nhàn - nơi người con trai 34 tuổi Đoàn Đức Tuấn của bà Hường đang phải từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần, bởi anh cùng lúc mắc căn bệnh nhược cơ kèm theo viêm phổi nặng.

Hơn 1 tuần điều trị tích cực với sự trợ giúp của máy thở, và một loạt thiết y tế hiện đại khác, đã tạm giữ lại được tính mạng người đàn ông tội nghiệp này. Vừa mới hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, anh Tuấn vẫn chưa thể nhận biết được thế giới xung quanh. Nhưng, dường như người đàn ông này cảm nhận được bệnh tật đang dày vò cơ thể mình, đôi mắt vừa hé mở lại lập tức nhắm nghiền, gương mặt tiều tụy hốc hác nhăn nhó một cách vô cùng đau đớn, những giọt nước mắt lại ứa ra lấp đầy hốc mắt trũng sâu.

Lặng nhìn con trai bằng ánh mắt đầy vẻ lo âu, bất ngờ bà Hường bật khóc. Dường như nỗi sợ hãi mất con, khiến người mẹ này không còn giữ được bình tĩnh.

Nói với chúng tôi giọng bà Hường lạc đi: "Cháu nó mở được mắt ra rồi, nhưng từ cổ trở xuống vẫn không thấy động đậy gì. Không biết cháu nó còn nằm thế này bao lâu nữa? Nghe bác sĩ nói, cháu mới chỉ qua cơn nguy kịch, Tuấn ơi con cố lên, bố mẹ sẽ tìm mọi cách để cứu con…", đôi vai người mẹ rung lên từng chặp theo tiếng nấc.

Trong cảm xúc đau đớn bao trùm, bà Hường kể về hoàn cảnh vô cùng éo le của gia đình mình: Vốn mắc bệnh tim mạch, huyết áp, thoát vị…, một chân bị tật, nên bà Hường chỉ loanh quanh ở nhà làm công việc nội trợ.

Vợ ốm yếu, gánh nặng cuộc sống đè nặng lên đôi vai người chồng Đoàn Ngọc Bình. Ở giữa chốn đô thành không vốn liếng, không kế sinh nhai, nên bao năm qua cuộc sống của gia đình bà Hường luôn trong cảnh chật vật khó khăn.

Để trang trải cuộc sống ông Bình không nề hà bất cứ công việc gì từ bốc vác ở bến xe, làm xe ôm… Đến khi tuổi cao, sức không còn được như xưa ông Bình xin làm việc ở một nhà hàng gần nhà, bởi ngoài thù lao bảo vệ ông còn được chủ quán cho đồ ăn khi thực khách ăn không hết, hay hôm nào quán ế khách.

Nói về con cái, nước mắt bà Hường lại ứa ra: Vợ chồng bà sinh được 3 người con trai, thì năm 2009 căn bệnh ung thư máu đã cướp đi của bà đứa con lớn đang học năm thứ 2 đại học Xây dựng. Sau lần ấy, bà Hường suy sụp ốm liệt giường gần một tháng trời.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên cả 2 người con còn lại của Hường đều phải nghỉ học sớm để đi làm kiếm sống, Tuấn làm phụ bếp, người em trai út làm shipper. Tai họa bỗng đâu giáng xuống đầu Tuấn vào năm 2017. Năm đó, khi đang lúi húi trong bếp chế biến món ăn, bất ngờ Tuấn thấy khó thở rồi ngã vật xuống sàn bếp ngất xỉu.

Ở bệnh viện, sau khi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ cho biết chàng trai này mắc bệnh nhược cơ, căn bệnh này phải điều trị lâu dài, tốn kém, nguy cơ tái phát cao. Nhận tin đứa con thứ 2 mắc bệnh hiểm nghèo, một lần nữa trái tim bà Hường như bị bóp nghẹn.

"Từ năm 2017 đến nay, đây là năm đầu tiên cháu được ăn Tết ở nhà mà không phải phòng bệnh. Nhưng mồng 5 Tết đã phải nhập viện cấp cứu. Con cứ nằm viện triền miên như vậy, lần nào cũng phải thở máy, lọc máu... Từ lúc nhập viện đến nay tôi mới vay nóng hàng xóm được 5 triệu đóng tạm viện phí, hiện đang nợ bệnh viện hơn 50 triệu rồi. Không có tiền con trai tôi chết mất…

Vợ chồng tôi vay nóng, vay nguội cũng hơn 200 triệu rồi. Cái nhà đang ở chẳng có giấy tờ, nên không cầm cố cũng chẳng bán được. Chúng tôi bất lực thật rồi, xin cứu con tôi với!...", bà Hường chắp tay trước ngực, trong những lời than vãn não nề.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lê Văn Dẫn, phó khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Bệnh nhân Đoàn Đức Tuấn được chẩn đoán cơn nhược cơ nặng và viêm phổi, đã điều trị ở Bệnh viện Thanh Nhàn hơn 3 năm nay rất nhiều lần, lần gần nhất chỉ cách đợt này khoảng 2 tháng".

Bác sĩ Dẫn cho biết thêm, căn bệnh của Tuấn rất nặng, hiện phải thở máy, thay huyết tương, sử dụng các thuốc đặc hiệu…, tiên lượng lâu dài, chi phí điều trị mỗi đợt lên tới hàng trăm triệu, nguy cơ tái phát rất cao. Tuy nhiên nếu được điều trị tích cực, Tuấn vẫn có cơ hội trở lại với cuộc sống bình thường.

"Biết được hoàn cảnh gia đình Tuấn, chúng tôi ngoài nỗ lực cứu chữa còn xin ứng thuốc, vật tư…, cứu em, vì hiện tại gia đình không còn khả năng chi trả. Tuy nhiên, đây cũng là giải pháp tạm thời, vì việc điều trị của Tuấn sẽ kéo dài nên rất cần các bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ", bác sĩ Dẫn nói.

Ông Phùng Văn Đệ, Tổ trưởng tổ dân phố 19, phường Vĩnh Hưng cho biết: "Gia đình bà Hường thực sự rất khó khăn. Bản thân bà Hường đau yếu, con trai lại mắc bệnh phải đi viện suốt nhiều năm qua. Là đại diện tổ dân phố, tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình bà ấy!...".

