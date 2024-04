Cha nghèo khẩn cầu cơ hội sống cho con trai mắc viêm cơ tim

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân Ngô Thế Đang (28 tuổi, trú ở Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu sau nửa tháng chữa trị tích cực.

Phòng cách ly đặc biệt yên ắng đến rợn người, chỉ có những tiếng tịch tịch, xè xè…, của những thiết bị y tế tối tân trợ giúp bệnh nhân duy trì sự sống mong manh.

Ở bên ngoài hành lang buồng bệnh, anh Ngô Thế An (SN 1974, bố bệnh nhân Ngô Thế Đang) vẻ đầy suy sụp. Những giọt nước mắt mặn đắng lăn ra từ đôi mắt thâm quầng, của người cha sau nhiều đêm thức trắng trông con trong viện.

Giọng người cha ngắt quãng tâm sự, sau nửa tháng trời nằm viện, nhìn con mê man trong phòng bệnh mà lòng anh đau như cắt.

Nói với chúng tôi, giọng anh An lạc đi: "Đang là con trai duy nhất của tôi, cháu nó đã có vợ và 2 con nhỏ, đứa lớn 3 tuổi, đứa nhỏ mới hơn 1 tuổi. Cháu hôn mê nửa tháng rồi chưa tỉnh lại, nếu có mệnh hệ gì gia đình tôi biết sống sao nổi".

Anh An cho biết, Đang làm công nhân cách nhà chục cây số, vợ mới sinh con nên ở nhà nội trợ. Cả gia đình em sống trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp cạnh nhà bố mẹ.

Đồng lương công nhân ít ỏi, các con nhỏ lại thường xuyên ốm đau, thành ra vợ chồng Đang luôn ở trong cảnh thiếu trước hụt sau.

Ngày 22/3, Đang thấy trong người mệt mỏi nhưng vẫn cố đến công ty làm, những mong kiếm thêm hộp sữa cho con nhỏ. Trong giờ giải lao giữa ca, em bỗng dưng ngã lăn ra đất ngất xỉu.

Các anh em trong công ty vội vã đưa Đang đến bệnh viện huyện. Từ bệnh viện huyện các bác sĩ chuyển em xuống tỉnh rồi chuyển ra Bệnh viện Bạch Mai.

Trong lúc Đang phải cấp cứu thì 2 con nhỏ ở quê mắc viêm phổi phải nằm bệnh viện tỉnh, nên vợ em không lên chăm sóc được.

Theo Đang lên viện, anh An liên tục gọi điện về quê giục người thân đi vay tiền. Chiếc điện thoại trong tay anh luôn nóng ran và kiệt pin vì những cuộc gọi đi khắp mọi nơi cầu cứu.

"Vợ cháu Đang đã phải bán từ quả trứng gà ấp dở đến bao lúa giống, cả gia đình gom góp vay mượn khắp mọi nơi từ vay anh em đến vay lãi ngoài tổng cộng 362 triệu đồng.

Bác sĩ nói, tình trạng của cháu còn nặng lắm, phải điều trị tích cực và phải cần tới 400 triệu đồng nữa mới cứu được. Cả gia đình tôi chỉ làm ruộng, tìm đâu ra số tiền lớn thế kia.

Bố biết phải làm gì để cứu con đây Đang ơi?... ". Nói rồi, người đàn ông trung niên đưa tay bưng mặt bật khóc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Bá Cường, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết:

"Bệnh nhân Ngô Thế Đang nhập viện trong tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim, viêm phổi nặng, rối loạn nhịp tim rất nặng, ngay lập tức các bác sĩ đã phải cho chạy ECMO, thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh liều cao...".

Bác sĩ Cường cho biết thêm, bệnh nhân đang trong diện theo dõi đặc biệt vì tình trạng quá nặng, do phải sử dụng các loại thuốc cùng máy móc trang thiết bị bậc cao, nên số tiền điều trị cần đến khoảng 400 triệu đồng.

"Nếu được tiếp tục chữa trị tích cực, bệnh nhân có cơ hội khỏi bệnh và quay trở lại cuộc sống thường ngày trước kia mà không để lại bất cứ di chứng gì.

Nhưng ngặt nỗi gia đình bệnh nhân đã rơi vào khánh kiệt, không thể tiếp tục lo được tiền nữa. Nên chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí giúp đỡ cho gia đình Đang", bác sĩ Cường nói.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5173 xin gửi về:

1. Anh Ngô Thế An (bố bệnh nhân Ngô Thế Đang)

Địa chỉ: Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng

ĐT: 0989128070

Hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH).

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5173)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269