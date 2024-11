Mẹ nghèo cầu mong sự sống cho con trai suy thận giai đoạn cuối

Hoàn cảnh bi đát của chàng trai tuổi đôi mươi

Chúng tôi đã đến thăm gian trọ nhỏ của gia đình Lã Gia Bách (SN 2000) ở thôn 1, xã Vạn Phúc (huyện Thanh Trì, Hà Nội), một nơi cách xa trung tâm thành phố.

Đến trước cửa căn nhà trọ cấp 4 của mẹ con Bách, hình ảnh nổi bật là chiếc xe máy cà tàng đã quá tả tơi. Bách nói, đây là tài sản lớn nhất và là "cần câu cơm" của em. Mẹ của Bách là chị Phạm Thị Tuyết (SN 1976) hằng ngày vẫn đi nhặt ve chai bằng chiếc xe đạp cũ.

Từ ngày chồng mất, chị Tuyết một mình gồng gánh, nuôi hai con ăn học. Thương mẹ vất vả, Bách đã chủ động xin vừa học, vừa làm, đỡ đần mẹ để trang trải học phí, tiền sinh hoạt và nuôi em.

Bách cho biết, trước khi bị bệnh, bản thân làm hai công việc để kiếm thêm thu nhập. Nhưng mỗi tháng, thu nhập của Bách cũng chỉ được hơn 10 triệu đồng giúp ba mẹ con trang trải cuộc sống và trả nợ cho bố.

"Mỗi ngày mẹ em đi bán đồng nát chỉ kiếm được 150.000 đồng, có ngày ít hơn, cuộc sống của 3 mẹ con gói gọn trong phòng trọ vỏn vẹn 20m2, với tiền thuê hơn một triệu đồng/tháng", Bách nói.

Nhưng trớ trêu thay ở độ tuổi thanh xuân đầy sức sống, Bách phát hiện mình mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, viêm phổi, suy tim. Cuộc sống vốn đã khó khăn, vất vả, nay cả gia đình Bách lại rơi vào cảnh khốn cùng.

Mỗi lần nhắc đến căn bệnh hiểm nghèo của con, mắt chị Tuyết ngấn lệ. Chị nói: "Đơn thuốc bác sĩ kê dù biết là phải uống nhưng không có tiền mua cho con, mỗi đơn 4-5 triệu, trong khi tôi cố vay mượn khắp nơi chỉ được 1 triệu. Vì vậy, một số loại thuốc đành phải bỏ không cho con uống".

Cũng theo chị Tuyết, Bách chạy thận, mỗi tuần lọc máu ba lần. Chị ở trong viện chăm con nên không thể đi kiếm tiền, cũng chẳng biết lấy tiền đâu để có thể chi trả viện phí, mua đồ ăn bồi bổ cho con.

Chỉ mới từ tháng 4 đến nay, chi phí điều trị cho Bách đã hơn 180 triệu. Hiện tại, thận của Bách đã hỏng một bên và bị teo một bên. Bệnh tình của Bách ngày càng trở nặng, chị Tuyết khóc thành tiếng khi nhắc tới chi phí chữa bệnh cho con.

Dù bệnh tật đã trở nặng, Bách vẫn cố gắng đi làm để có thêm tiền chữa bệnh. Bách phải chạy thận 3 lần/tuần tại Bệnh viện Thanh Nhàn nên một tuần chỉ đi làm được 3 ngày.

Khó khăn ngày càng lớn khi sức khỏe yếu đi, Bách không đáp ứng được công việc nên phải nghỉ liên tục. Lãnh đạo công ty không thể cho Bách nghỉ quá nhiều, vì em không đảm bảo yêu cầu công việc.

Tương lai mờ mịt phía trước

ThS.BS Nguyễn Đăng Quốc, CKII, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, "hiện tại bệnh nhân Bách đang bị tổn thương đa cơ quan bao gồm: tăng huyết áp, viêm phổi, suy tim, suy thận giai đoạn cuối. Để có thể duy trì sự sống, Bách cần lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần.

Sau khi ra viện, bệnh nhân vẫn phải quay trở lại lọc máu thường xuyên. Vì người bệnh còn trẻ nên phương pháp điều trị tối ưu nhất là ghép thận. Tuy nhiên phương pháp này còn liên quan đến người cho thận, nếu có người nhà cho thận, chi phí cũng dao động tới gần 1 tỷ đồng".

Qua đây, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Thanh Nhàn kêu cũng rất mong các nhà hảo tâm, mạnh thường quân giúp đỡ để Bách có cơ hội quay trở lại cuộc sống bình thường, tiếp tục kiếm sống để đỡ đần gia đình mình.

Gần đây, sức khỏe của Bách đã rất yếu, tóc bắt đầu rụng nhiều, ăn ngày càng ít. Dẫu vậy, chàng trai tội nghiệp vẫn cố gắng đi làm rồi quay về viện lọc máu, với hy vọng giúp mẹ giảm bớt nỗi lo về tiền bạc.

"Đối với phác đồ ghép thận, chi phí rất cao, mẹ con tôi cũng chắt góp từng đồng, từng nghìn một nhưng không biết bao giờ mới có thể trả được số tiền gần 200 triệu đồng, chưa tính đến tiền chạy chữa trong tương lai. Mỗi lần nghĩ, tôi chỉ thấy tủi nhục…", chị Tuyết rơi nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, bà Triệu Thị Dân, hàng xóm gia đình chị Tuyết cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Tuyết vô cùng đáng thương. Ba mẹ con nương nhờ vào tình thương của bà con làng xóm. Dù không dư giả nhưng mỗi người cũng giúp đỡ cho chị 100.000-200.000 đồng.

Bà Bùi Thị Nhặt (72 tuổi), người cùng xóm nghẹn ngào: "Cô Tuyết hiện tại phải túc trực ở viện, chăm con ốm nên không thể đi làm kiếm tiền. Gia đình cô sống tử tế, cháu không may bị bệnh nặng nên tôi giúp đỡ chút ít vì quá thương. Hy vọng, các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ Bách đủ điều kiện chữa bệnh, cho cháu có thêm cơ hội sống".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5382 xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Tuyết

Địa chỉ: Thôn 1, xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Số điện thoại: 098.558.0674

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5382)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269