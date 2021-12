Cha già vét đến hạt thóc cuối cùng đem bán cứu con trai bất ngờ gặp nạn

Hơn 20 ngày nay, từ khi người con trai thứ 2 bị tai nạn giao thông phải chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị, ông Huỳnh Quang Diệu (sinh năm 1957, trú thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) cũng túc trực bên cạnh, chăm sóc cho con.

Con trai ông - anh Huỳnh Nhất Công Khánh (sinh năm 1987) bị tai nạn giao thông gãy chân đang được điều trị tại Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng).

Bên ngoài hành lang của bệnh viện, vẻ mặt buồn rầu, ông Diệu kể, vợ chồng ông có 4 người con trai, trong đó, mới chỉ người con đầu đã lập gia đình.

Người con trai đầu vừa làm nghề nông vừa đi buôn cau sống ở địa phương. Khánh cũng đi buôn cau giống anh trai mình, mua cau ở vườn người ta về bán cho các đại lý kiếm sống qua ngày. Người con trai thứ 3 làm nghề đi biển, mỗi chuyến đi phải 2- 3 tháng mới cập bờ nhưng chuyến được, chuyến lỗ. Người con trai út làm nghề thợ sắt sống ở TPHCM.

Vợ chồng ông Diệu có 3 sào lúa, mỗi năm làm 2 vụ, mỗi vụ thu hoạch được khoảng 7 - 8 tạ lúa, để dành ăn chứ không có bán. Ngoài ra, 2 ông bà còn nuôi con bò, con gà… kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, 2 năm nay, vợ ông - bà Bùi Thị Hồng Nhật (sinh năm 1960) bị bệnh tim nên việc đồng áng, việc nhà hầu như do một mình ông Diệu lo liệu.

Ông Diệu cho biết, vợ ông bị bệnh tim nhưng không thể phẫu thuật được và hiện phải uống thuốc hàng tháng nên rất tốn kém. Tiền mua thuốc cho bà Nhật, ông Diệu cũng chạy vạy vay mượn khắp nơi bấy lâu nay.

Ba người con trai đi làm chủ yếu đủ nuôi sống bản thân, thỉnh thoảng chắt chiu tiết kiệm gửi về để bố tiền lo thuốc thang cho mẹ.

Cách đây hơn 20 ngày, trong một lần đi mua cau về, khi anh Khánh đang đi trên đường thì chiếc xe tải phía trước bất ngờ tấp vào lề đường. Đang đi sát phía sau chiếc xe tải nên anh Khánh không kịp xử lý, đâm vào đuôi xe tải, ngã xuống đường.

Vụ tai nạn khiến anh Khánh bị chấn thương vùng đầu, gãy chân phải. Anh Khánh được đưa đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu nhưng do vết thương ở chân quá nặng nên được chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng ngay trong đêm.

Do anh Khánh không có bảo hiểm y tế nên chi phí nằm viện khá tốn kém, đến thời điểm này gia đình đã phải đóng 67 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuê xe chuyển viện và các khoản chi phí khác, gia đình ông Diệu đã tiêu tốn hết 90 triệu đồng.

Để có tiền đóng viện phí cho anh Khánh, ông Diệu phải bán con bò duy nhất của gia đình cùng với đàn gà. Kể cả 20 bao lúa mà ông bà để dành ăn quanh năm cũng mang đi bán hết. Ngoài ra, ông Diệu còn phải vay mượn thêm tiền của anh em, bà con để đóng viện phí cho con.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Việt - Phó Trưởng Khoa Ngoại bỏng - Tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) - cho biết, bệnh nhân Khánh bị tai nạn giao thông, vỡ mâm chày cẳng chân phải. Hiện anh Khánh đã được phẫu thuật kết hợp xương, làm cố định bên ngoài, nối mạch máu…

"Khi vào viện, bệnh nhân bị thiếu máu, đe dọa hoại tử chân nhưng đến nay bệnh nhân đã tạm ổn, đã cứu sống được chân. Bệnh nhân đang chờ để được ghép da và còn phải thời gian dài nữa mới có thể tháo đinh ở chân", bác sĩ Việt nói.

Ông Bùi Tấn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Chánh - cho biết, trước đây cuộc sống của gia đình ông Diệu cũng bình thường như bao gia đình khác ở nông thôn.

Tuy nhiên, 2 năm nay do tình hình dịch bệnh Covid-19, cuộc sống gặp khó khăn, gia đình họ không có thu nhập. Vì vậy, bây giờ anh Khánh bị tai nạn giao thông không có tiền để đóng viện phí.

"Thu nhập của họ chủ yếu là làm ruộng, đắp đổi qua ngày chứ không có dư giả. Trong nhà họ, có gì bán được họ đã bán để lấy tiền chữa bệnh cho con", ông Nam nói và rất mong Báo Dân trí có thể kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người để gia đình ông Diệu có tiền đóng viện phí cho con.

Theo ông Diệu, hiện anh Khánh còn phải phẫu thuật ghép và điều trị lâu dài nhưng hiện nay gia đình không biết xoay đâu để tiếp tục đóng viện phí. Vì vậy, ông Diệu mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người để ông có tiền đóng viện phí cho con.

