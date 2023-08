"Mất chân rồi em biết làm gì để nuôi con"

Nhận được thông tin từ Phòng Công tác Xã hội (CTXH), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về một bệnh nhân dân tộc Mường, có hoàn cảnh éo le rất cần sự chung tay trợ giúp từ cộng đồng, chúng tôi tức tốc tới khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, thăm người mẹ trẻ Nguyễn Thị Thanh Xuân (SN 1999, trú ở thôn Thanh Hà, xã Thanh Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Nằm thượt trên giường bệnh của khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, không giấu được sự tuyệt vọng trong ánh mắt mệt mỏi, Xuân buồn bã:

"Đây là lần thứ 5 phải lên bàn mổ, bác sĩ nói chân trái của em không thể giữ lại được nữa. Em còn 2 đứa con nhỏ. Mất chân rồi, sau này em biết làm gì để nuôi các con…", bỏ dở câu nói, người mẹ bất hạnh bật khóc nấc.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, người mẹ 24 tuổi thổn thức kể: Khi đang mang thai đứa con thứ 2, Xuân thấy chân bên trái mỗi ngày một sưng to, kèm đau nhức. Phần vì không muốn nghỉ việc, phần vì lo sợ nhỡ phát hiện ra bệnh lại phải dùng thuốc, sẽ ảnh hưởng tới đứa trẻ trong bụng nên Xuân lần lữa không đi bệnh viện thăm khám.

Đến khi đau đớn không thể chịu đựng nổi, Xuân ngã khụy không đứng dậy nổi. Lúc này 2 vợ chồng Xuân mới tá hỏa gửi đứa con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc rồi đưa nhau tới bệnh viện. Vì đang mang thai nên Xuân chỉ điều trị cầm chừng, vết đau nơi gối trái không những không khỏi mà ngày càng có dấu hiệu nặng thêm. Người mẹ trẻ nén đau, định bụng chờ sinh con xong mới đi bệnh viện chữa trị.

Khi con được 2 tháng tuổi, lúc này chân trái của Xuân sưng rất to, vết loét nơi đầu gối ngày một lan rộng, thường xuyên chảy dịch khiến em không thể đi lại được. Một lần nữa, vợ chồng Xuân lại đành gửi các con nhờ ông bà nuôi dưỡng rồi dắt díu nhau lên bệnh viện.

"Lần đó cả phẫu thuật và điều trị, em phải nằm viện hơn tháng trời. Vì dùng thuốc nên em phải cai sữa cho con. Lúc ấy con em mới hơn 2 tháng, mẹ ở bệnh viện thì sữa chảy ướt áo lại nghĩ đến cảnh thằng bé con ở quê đang ngằn ngặt khóc vì khát sữa, em lại không thể chịu nổi. Em chỉ muốn trốn viện để về ngay với con", Xuân nức nở.

Kể về hoàn cảnh gia đình mình, người mẹ trẻ lại nghẹn ngào cho biết: Ở quê ruộng đất ít, cằn cỗi, để mưu sinh vợ chồng Xuân gửi các con cho ông bà nội chăm sóc rồi đưa nhau ra khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội) làm công nhân.

Đồng lương công nhân eo hẹp, dù vợ chồng Xuân cố gắng tăng ca và tằn tiện hết mức cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt bản thân và trả tiền phòng trọ, hàng tháng chỉ gửi chút ít về quê để phụ giúp ông bà nuôi con.

"Từ lúc em mắc bệnh tới nay, gia đình nội ngoại 2 bên phải cắm sổ đỏ vay ngân hàng cho em chữa bệnh. Chồng em đi trông em ở bệnh viện cũng phải bỏ việc, 2 đứa con đành phải phó thác cho ông bà.

Nhiều lúc em đã nghĩ, vì em mà gia đình nợ nần chồng chất, nhiều lần đứng trước cửa tử, em đã muốn buông xuôi… Nhưng chính những tiếng bi bô, nụ cười của 2 đứa con là nguồn sức mạnh giúp em vượt qua và sống đến bây giờ", đôi mắt u ám của người mẹ đã từng nhiều lần đối diện với tử thần lại ánh lên niềm vui khi nói về 2 thiên thần nhỏ của mình.

Trao đổi với phóng viên Dân trí bác sĩ Trần Tuấn Anh, Phó trưởng khoa Nhiễm khuẩn và Chăm sóc vết thương, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết:

"Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Xuân được chẩn đoán mắc ung thư xương. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nhiều lần tại Việt Đức và các bệnh viện tuyến dưới".

Bác sĩ Tuấn Anh cho biết thêm, hiện tại phần chân trái của Xuân đã không thể bảo tồn được nữa. Xuân sẽ phải thực hiện phẫu thuật cắt bỏ chân, và chuyển viện để hóa, xạ trị.

"Việc phải bỏ đi một phần cơ thể với bệnh nhân trẻ tuổi như Xuân là một cú sốc rất lớn. Biết được em còn có 2 con còn rất nhỏ, gia đình 2 bên thuần nông, việc điều trị tiếp theo của Xuân sẽ kéo dài và tốn kém, nên chúng tôi rất mong muốn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm dang tay giúp đỡ gia đình em", bác sĩ Tuấn Anh nói.

