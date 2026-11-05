Thiếu nữ 18 tuổi nghẹn ngào: “Xin cứu em, em chưa kịp báo hiếu bố mẹ!”

Trong phòng cách ly đặc biệt tại Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, Triệu Thị Khe (SN 2008, dân tộc Dao, trú tại thôn Nà Hỏi, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên) vừa tỉnh lại sau thời gian hôn mê.

Giữa những thiết bị đang hỗ trợ duy trì sự sống, cô gái 18 tuổi níu tay bác sĩ, cố mấp máy đôi môi khô nẻ: “Xin cứu em, em chưa kịp báo hiếu bố mẹ!”.

Chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên để đỡ đần bố mẹ, Triệu Thị Khe đã nguy kịch vì viêm cơ tim cấp (Ảnh: Hương Hồng).

Rời quê xuống Bắc Ninh làm công nhân khi vừa đủ 18 tuổi, Khe mong có tiền gửi về đỡ đần bố mẹ, nhưng chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên đã phải nhập viện cấp cứu.

Bên ngoài phòng bệnh, anh Triệu Chòi Phin (SN 1986, bố của Khe) bồn chồn, hết đứng lại ngồi. Nhắc đến con, anh quay mặt giấu nước mắt: “Cố lên Khe! Đừng bỏ bố mẹ và em, Khe nhé!”.

Ước mong trở về bên bố mẹ của cô gái Dao 18 tuổi đang giành giật sự sống (Video: Hương Hồng - Phạm Tiến).

Anh Phin kể, sáng 21/10, nhận điện thoại báo con gái đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, anh bủn rủn chân tay. Anh bảo vợ gom hết đàn gà, con chó, toàn bộ thóc trong nhà để mang bán, còn mình chạy khắp thôn hỏi vay tiền.

Đến trưa, cả tiền bán đồ trong nhà và vay mượn mới được hơn 12 triệu đồng, anh vội bắt xe xuống viện với con. Đi nửa đường, người bố lại nhận tin Khe đang được chuyển cấp cứu tới Bệnh viện Bạch Mai.

Thiếu nữ 18 tuổi đang được hồi sức tích cực bằng nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có hỗ trợ ECMO (tim phổi nhân tạo) (Ảnh: Hương Hồng).

Từ chuyến xe ấy, anh Phin ở lại viện cùng con, còn vợ anh ở quê tiếp tục xoay xở vay mượn thêm tiền.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Lương Trung Thu, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, Khe được chẩn đoán viêm cơ tim cấp, hiện trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh nhân đang được hỗ trợ tuần hoàn, hô hấp bằng hệ thống tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể (ECMO), kết hợp lọc máu liên tục và sử dụng thuốc vận mạch để duy trì huyết áp.

Tỉnh lại sau thời gian hôn mê, Khe tha thiết xin được cứu chữa để trở về báo hiếu bố mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Thu, nếu chức năng tim hồi phục sớm, chi phí điều trị dự kiến khoảng 300-400 triệu đồng. Trường hợp tim không hồi phục, bệnh nhân có thể cần được đánh giá chỉ định ghép tim, khi đó tổng chi phí điều trị có thể vượt 1 tỷ đồng.

Đến nay, sau nhiều lần vay mượn, gia đình Khe mới tạm ứng được 50 triệu đồng.

Bố ở viện nhận cơm từ thiện, mẹ ở quê xoay xở vay tiền

Anh Phin cho biết, gần chục năm trước, anh bị ngã xuống khe suối khi đi rừng. Sau tai nạn, sức khỏe suy giảm, anh chỉ làm được những việc nhẹ quanh nhà.

Vợ anh, chị Bàn Thị Phin (SN 1987) không biết chữ, không nói được tiếng phổ thông, quanh năm gắn bó với nương sắn, ngô. Thu nhập ít ỏi, gia đình 4 người nhiều năm thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Anh Triệu Chòi Phin lo lắng khi con gái còn cần điều trị kéo dài, trong khi gia đình đã bán tài sản, vay mượn nhưng mới tạm ứng được 50 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Thương bố mẹ vất vả, học hết lớp 11, Khe xin nghỉ. Khi đủ tuổi đi làm, em theo những người quen gần nhà xuống Bắc Ninh làm công nhân.

Bố sức yếu, mẹ quanh năm làm nương, em gái đang đi học, Khe mong muốn đi làm để đỡ đần gia đình. Thế nhưng, chưa kịp nhận tháng lương đầu tiên để gửi về giúp bố mẹ, em đã phải nằm viện, sự sống phụ thuộc vào các biện pháp hồi sức chuyên sâu.

“Mình ở đây với con, vợ ở quê vay tiền gửi xuống, nhưng từ tuần trước vẫn không vay được. Mình xin cơm từ thiện ăn, còn tiền chữa bệnh cho con thì không biết lo ở đâu nữa”, anh Phin nói rồi ôm đầu, ngồi sụp xuống hành lang.

Các bác sĩ cho biết Khe vẫn có hy vọng vượt qua, mong bạn đọc chung tay giúp em có kinh phí tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Theo bác sĩ Lương Trung Thu, dù tình trạng hiện tại rất nặng, Khe vẫn có hy vọng vượt qua nếu được tiếp tục điều trị tích cực.

“Khe mới 18 tuổi, còn cả tương lai phía trước. Chúng tôi đang nỗ lực từng ngày để giúp em vượt qua giai đoạn nguy kịch. Rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí, để em có điều kiện tiếp tục điều trị, có thêm cơ hội hồi phục và trở về bên gia đình”, bác sĩ Thu bày tỏ.