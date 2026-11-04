Trong ngôi nhà gỗ rộng khoảng 50m2 ở bản Tìa Ghếnh, xã Na Son, tỉnh Điện Biên, cháu Vừ Tiến Thành, học sinh lớp 7C3 Trường THCS Keo Lôm, hào hứng kể về ngôi nhà mới và chuyện học ở trường.

Thỉnh thoảng, cậu bé hướng ánh mắt về phía người đối diện rồi nở nụ cười. Ngồi bên cạnh, chị Vừ Thị Táng (31 tuổi, mẹ Thành) cũng mỉm cười khi nghe con trai trò chuyện với khách.

Với 2 mẹ con, ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa, tránh nắng mà còn là thành quả của sự chung tay từ bạn đọc Dân trí, cán bộ địa phương và bà con nhân dân.

Niềm vui của chị Vừ Thị Táng và con trai trong ngôi nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Trước đó, hoàn cảnh khó khăn của chị Táng được phản ánh trong bài viết “Nuôi con trong khốn khó, mẹ đơn thân ước mơ một mái nhà lành”, đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí.

Một mình nuôi con trai, lại bị gãy xương đòn sau tai nạn lao động khiến sức khỏe suy giảm, chị Táng phải chật vật mưu sinh. Hai mẹ con khi ấy sống trong căn lều tre nứa rộng khoảng 20m2, từng 2 lần bị gió quật đổ. Mong muốn lớn nhất của người mẹ là có 1 mái nhà vững chãi để con được sống và học tập trong điều kiện tốt hơn.

Túp lều tranh tre nứa lá của mẹ con chị Vừ Thị Táng trước đây và ngôi nhà hiện tại (Ảnh: Tùng Dương).

Sau khi bài viết được đăng tải, chị Táng được bạn đọc và các nhà hảo tâm ủng hộ 72.990.763 đồng. Khoản tiền đã giúp chị có kinh phí xây dựng ngôi mới. Cán bộ xã và bà con trong bản cũng góp ngày công, nhờ đó công trình sớm hoàn thành mà không phát sinh thêm chi phí.

Ngôi nhà rộng khoảng 50m2, dựng bằng gỗ, mái lợp tôn, nền láng xi măng, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, tường cứng và mái cứng). Không gian sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, giường ngủ không còn phải kê sát bếp nấu ăn như trong căn lều cũ.

Bà Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Son, thăm hỏi và chúc mừng mẹ con chị Vừ Thị Táng có nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Bà Lò Thị Tâm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Na Son, thay mặt cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương, cảm ơn bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, trong đó có gia đình chị Táng.

“Sự hỗ trợ của bạn đọc đã giúp mẹ con chị Táng hiện thực hóa mong muốn có 1 ngôi nhà vững chãi. Đây cũng là nguồn động viên để chị Táng ổn định cuộc sống, chăm lo cho con và từng bước vươn lên”, bà Tâm chia sẻ.

Ngoài làm nương rẫy, chị Táng còn chăn nuôi lợn, gà để cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống (Ảnh: Tùng Dương).

Có ngôi nhà vững chãi, chị Táng thêm yên tâm lao động, sản xuất. Người mẹ đơn thân tiếp tục làm nương, chăn nuôi lợn, gà. Điều này vừa giúp cải thiện thu nhập, vừa có điều kiện chăm lo cho con trai ăn học.

“Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể xây được một ngôi nhà như thế này. Nhờ bạn đọc báo Dân trí và bà con trong bản giúp đỡ, mẹ con tôi đã có nơi ở vững chãi.

Tôi biết ơn mọi người nhiều lắm! Từ nay, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm nương, trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi thêm để lo cho con ăn học, không phụ tấm lòng của mọi người”, chị Táng xúc động chia sẻ.

Cậu học trò Vừ Tiến Thành trong ngôi nhà mới (Ảnh: Tùng Dương).

Còn với cháu Thành, ngôi nhà mới mang đến những thay đổi rất lớn trong sinh hoạt hàng ngày. Cháu không còn phải lo nền nhà ẩm ướt, trơn trượt mỗi khi trời mưa hay ánh nắng lọt qua những khe vách nứa vào mùa hè gây nóng bức.

“Bây giờ có nhà mới, con có chỗ học tập và sinh hoạt tốt hơn. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có công việc, giúp mẹ đỡ vất vả. Con cảm ơn báo Dân trí và các cô bác đã giúp đỡ mẹ con con!”, cháu Thành bày tỏ.

Chặng đường phía trước vẫn cần nhiều nỗ lực, nhưng giờ đây 2 mẹ con chị Táng đã có một mái nhà làm điểm tựa để bước tiếp.

Ảnh: Nguyễn Thùy Hương