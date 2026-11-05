Nỗi lòng người mẹ nhìn con đau đớn

Trong căn nhà tình thương ở ấp Thới Gia, xã Phong Điền, TP Cần Thơ, bé Lâm Trúc Ly (SN 2018) ngồi bên, khẽ đưa võng cho em trai Lâm Phan Hưng (SN 2024) ngủ. Cậu bé nằm lọt thỏm, thân hình gầy gò, nhỏ xíu so với tuổi. Trên đầu em vẫn còn dấu vết của ca phẫu thuật vừa trải qua.

Thỉnh thoảng, Hưng lại đưa tay lên đầu, than đau rồi khóc. Người mẹ đứng bên nhìn con và nước mắt cứ thế tuôn ra.

Cơn đau bộc phát khiến bé trai la khóc (Ảnh: Hồng Nhung).

Chị Lâm Thúy Loan (SN 1980), mẹ của 2 bé, vừa trở về sau 1 ngày rong ruổi bán vé số. Hôm ấy, chị bán được 160 tờ, kiếm 160.000 đồng. Đó là thành quả của cả ngày mưu sinh, cũng là số tiền chị có thể dùng để lo bữa ăn cho 3 mẹ con. Nhưng với Hưng, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu so với những khoản chi phí điều trị đang chờ phía trước.

Căn nhà 3 mẹ con đang ở do các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng. Trong nhà chẳng có gì đáng giá, ngoài những vật dụng tối thiểu và chiếc nệm đặt dưới nền gạch, nơi 3 mẹ con cùng ngả lưng mỗi đêm. Nơi mẹ con chị dựng nhà là đất ở nhờ của người khác.

Ba mẹ con chị Loan trong căn nhà tình thương được nhà hảo tâm hỗ trợ xây trên phần đất mượn của người khác (Ảnh: Hồng Nhung).

Cuộc sống vốn đã thiếu trước hụt sau, nay con trai mắc bệnh nặng, chị Loan càng thêm chật vật. Điều khiến chị lo lắng không chỉ là những cơn đau của con, mà còn là khoản tiền hàng chục triệu đồng cần có để đưa Hưng đi phẫu thuật lần nữa.

Chở con đi bán vé số, mong có tiền chữa bệnh

Chị Loan quê ở Tây Ninh, đến Cần Thơ sinh sống từ năm 2016. Trước đây, chị làm phụ hồ, ai thuê gì làm nấy để kiếm tiền nuôi con. Vài năm gần đây, chị chuyển sang bán vé số.

Vốn là mẹ đơn thân, không có người cùng gánh vác việc chăm sóc, nuôi dưỡng các con, chị Loan phải tự xoay xở mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh cho con trai bằng số tiền ít ỏi kiếm được từ việc bán vé số.

Một mình chị Loan vừa bán vé số, vừa chăm 2 con nhỏ (Ảnh: Hồng Nhung).

Mỗi ngày, chị chở 2 con trên chiếc xe máy cũ, rong ruổi khắp các tuyến đường ở Cần Thơ. Thu nhập khoảng 100.000-200.000 đồng chỉ đủ trang trải những nhu cầu sinh hoạt thường ngày.

Khoảng tháng 5, cuộc sống của 3 mẹ con càng thêm khó khăn khi Hưng bất ngờ co giật, sùi bọt mép. Chị Loan vội đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cấp cứu. Sau đó, Hưng được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 3 (TPHCM).

Tại đây, bé được chẩn đoán mắc u não, động kinh, thiếu máu, thiếu sắt, viêm tai giữa và suy dinh dưỡng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật não, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng.

Số tiền ấy vượt quá khả năng của người mẹ bán vé số. Chị Loan phải chạy vạy khắp nơi, vay mỗi người một ít, có người cho vay 1-2 triệu đồng để lo cho con. Những khoản tiền gom góp giúp chị từng bước xoay xở việc điều trị, nhưng cũng đẩy gia đình vào cảnh nợ nần.

Sau gần 1 tháng điều trị, bé Hưng được xuất viện. Thế nhưng, việc chữa bệnh chưa dừng lại. Theo chị Loan, khoảng một tháng, bé phải trở lại bệnh viện để vào thuốc, mỗi lần tốn khoảng 10 triệu đồng.

Đáng lo hơn, chị cho biết bác sĩ dặn trong năm nay phải đưa Hưng đi phẫu thuật lần hai. Chi phí dự kiến tiếp tục lên đến hàng chục triệu đồng.

“Dù đã phẫu thuật 1 lần nhưng hiện Hưng vẫn thường xuyên bị đau đầu, khóc la suốt đêm. Nhìn con đau đớn mà lòng tôi đau như ai cắt. Bác sĩ nói phải đưa Hưng đi phẫu thuật lần 2 trong năm nay, để lâu sẽ không tốt cho con. Nhưng bây giờ tôi làm gì có tiền, bán vé số chỉ đủ ăn uống hằng ngày, số tiền nợ còn chưa trả hết”, chị Loan nghẹn ngào.

Chị Loan nghẹn ngào khóc vì không có tiền đưa con đi phẫu thuật lần 2 (Ảnh: Hồng Nhung).

Không có người trông con, những ngày qua, chị Loan đành đưa Hưng theo trong những chuyến bán vé số. Người mẹ tiếp tục rong ruổi kiếm sống, dù biết con trai đang đau bệnh và thường khó chịu khi ở ngoài trời nắng nóng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó trưởng ấp Thới Gia, xã Phong Điền cho biết 3 mẹ con chị Loan từ nơi khác đến địa phương sinh sống, thuộc diện khó khăn, neo đơn. Địa phương thường xuyên quan tâm, hỗ trợ gia đình, nhưng từ khi bé Hưng mắc bệnh, phải điều trị kéo dài với chi phí lớn, hoàn cảnh càng thêm chật vật.

Ông Hùng cũng mong muốn, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ để mẹ chị Loan bước qua nghịch cảnh và vươn lên trong cuộc sống.