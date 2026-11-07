Ngày 7/11, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác trao biển biểu trưng số tiền 254.179.581 đồng bạn đọc giúp đỡ tới gia đình bé Nguyễn Đức Bảo (SN 15/10/2025, trú tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên).

Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển trước đó vào tài khoản chị Nguyễn Anh Ngọc (mẹ bé Bảo), để gia đình kịp thời trang trải việc điều trị cho con.

Chị Nguyễn Anh Ngọc (mẹ bé Đức Bảo) cùng các y, bác sĩ trân trọng đón nhận số tiền 254.179.581 đồng do bạn đọc giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Nguyễn Trung Tơn, Điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, cho biết: “Có thể khẳng định bé Bảo đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe hồi phục tốt. Tuy nhiên, việc điều trị vẫn sẽ tiếp tục kéo dài bởi những di chứng do vụ hỏa hoạn để lại, đặc biệt là ảnh hưởng não do bị ngạt khói. Hiện, bé được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị”.

Thông tin ấy là niềm vui lớn với gia đình sau những ngày con phải hồi sức tích cực. Khi hoàn cảnh được báo Dân trí phản ánh, Bảo còn nằm bất động trên giường bệnh, mặt và tay chân quấn băng trắng, phải nhờ máy thở cùng nhiều thiết bị y tế hỗ trợ duy trì sự sống.

Bên giường bệnh, chị Ngọc từng khuỵu gối, chắp tay khẩn cầu các nhà hảo tâm cứu con. Căn nhà vừa cháy, tài sản không còn, vợ chồng chị lại phải đối diện với nguy cơ mất đứa con chưa tròn 1 tuổi.

Trước đó, bé Bảo từng nguy kịch vì bỏng nặng, phải thở máy và hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Ảnh: Hương Hồng).

Nay Bảo đã qua cơn nguy kịch, số tiền bạn đọc giúp đỡ tiếp tục hỗ trợ gia đình chăm sóc, điều trị cho bé. Qua báo Dân trí, chị Ngọc gửi lời cảm ơn tới bạn đọc, các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ con; cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, chăm sóc bé trong những ngày nguy hiểm.

Như báo Dân trí đã phản ánh qua bài viết “Bé trai 11 tháng tuổi bỏng nặng sau cháy nhà khắc khoải chờ bàn tay nhân ái”, ngày 26/8, bé Bảo đang ngủ trong phòng thì xảy ra hỏa hoạn. Phát hiện khói đen bốc lên, bà nội vội chạy vào, ôm cháu thoát ra ngoài. Cả 2 bà cháu đều bị bỏng, riêng Bảo bị thương nặng, phải chuyển tới Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.

Thời điểm nhập viện, bé trong tình trạng rất nguy kịch do ngạt khói, bỏng hô hấp, ngộ độc khí CO, sốc bỏng nặng. Các bác sĩ khẩn trương hồi sức tích cực, cho bé thở máy, sử dụng thuốc vận mạch, kháng sinh cùng nhiều biện pháp điều trị.

Nhờ sự nỗ lực cứu chữa của các y, bác sĩ, gia đình tận tình chăm sóc và bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, bé Bảo đã thoát khỏi nguy hiểm. Bé đã được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng tiếp tục điều trị (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Ngọc làm công nhân may thời vụ, còn chồng chị làm nghề tự do. Thu nhập bấp bênh, vợ chồng chắt chiu cũng chỉ đủ nuôi 2 con nhỏ.

Tai nạn xảy đến khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Sau vụ cháy, căn nhà cấp 4 cùng phần lớn đồ đạc bị thiêu rụi. Vợ chồng chị Ngọc thay nhau túc trực ở bệnh viện, chạy vạy vay tiền cứu con. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, số tiền gom góp cũng nhanh chóng cạn kiệt theo từng ngày điều trị.

Từ lời cầu cứu của người mẹ trẻ, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp gia đình có thêm kinh phí chăm sóc bé Bảo. Bé vẫn cần tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng, nhưng tin con thoát khỏi nguy hiểm đã mang lại cho vợ chồng chị Ngọc niềm hy vọng sau những ngày thấp thỏm bên giường bệnh.